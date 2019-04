Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra akkora üvegházat is felépítenek, amekkora az összes korszerű magyar építmény egyötöde. Most úgy tűnik, azért egyeztetni is fog a szakma és a beruházó külföldi cég.","shortLead":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra...","id":"20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300653ac-ae55-4458-8292-7f84aceff2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","timestamp":"2019. április. 13. 17:34","title":"Előbb bejelentették, most egyeztetnek a szakmával a Bezenyén bejelentett 300 milliárd forintos beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iszik és vezet.","shortLead":"Iszik és vezet.","id":"20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d668575-51d6-4813-a60a-f7512ef8891f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","timestamp":"2019. április. 13. 17:10","title":"Kétszer is ittasan vezetett, majd harmadjára elkötött egy autót – szintén ittasan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig nem volt rá lehetőség, az amerikai Scott Kelly űrhajósnak köszönhetően azonban a NASA kutatói képesek voltak megvizsgálni, miként hat a hosszú űrutazás az emberi szervezetre.","shortLead":"Eddig nem volt rá lehetőség, az amerikai Scott Kelly űrhajósnak köszönhetően azonban a NASA kutatói képesek voltak...","id":"20190412_nasa_urkutatas_nemzetkozi_urallomas_iss_scott_kelly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f4cc08-d148-4f91-9d41-ab296ea600d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_nasa_urkutatas_nemzetkozi_urallomas_iss_scott_kelly","timestamp":"2019. április. 12. 15:33","title":"Nagyon fontos dolgot állapított meg a NASA, ami a Mars-utazásra is hatással lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","shortLead":"A százméteres árok falaira helységneveket fognak felvésni. ","id":"20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c20c79fe-3db0-4d19-bda4-d1400fcacce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd98aee-47b5-45ac-bf23-b95844ac5509","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Fotok_igy_fog_kinezni_a_Nemzeti_Osszetartozas_arka_a_Kossuth_teren","timestamp":"2019. április. 12. 15:21","title":"Fotók: Így fog kinézni a Nemzeti Összetartozás árka a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cb6f90-2953-4637-935a-4756d27e3581","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal a Bozsik Stadionnál talált szerkezetet hatástalanítják. A műveletre április 28-án kerül sor. ","shortLead":"Ezúttal a Bozsik Stadionnál talált szerkezetet hatástalanítják. A műveletre április 28-án kerül sor. ","id":"20190412_Ujabb_vilaghaborus_bomba_hatastalanitasara_keszulnek_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1cb6f90-2953-4637-935a-4756d27e3581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e3628e-cbd4-43cd-a03d-54c811d61510","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Ujabb_vilaghaborus_bomba_hatastalanitasara_keszulnek_Budapesten","timestamp":"2019. április. 12. 13:35","title":"Újabb világháborús bomba hatástalanítására készülnek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rajongók megnyugodhatnak.\r

\r

","shortLead":"A rajongók megnyugodhatnak.\r

\r

","id":"20190412_Mick_Jagger_mar_setalgat_a_szivmutete_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9632471e-bc67-4f70-b8ef-333271a75a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea36364-4c66-48d5-a48e-b7dd887cdc58","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Mick_Jagger_mar_setalgat_a_szivmutete_utan","timestamp":"2019. április. 12. 15:43","title":"Mick Jagger már sétálgat a szívműtéte után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A békési megyeszékhelynek is lesz kerékpármegosztó rendszere. ","shortLead":"A békési megyeszékhelynek is lesz kerékpármegosztó rendszere. ","id":"20190413_Bekescsabanak_is_meglesz_a_sajat_Bubija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff048d-3293-4866-a08e-5843b5c61f3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Bekescsabanak_is_meglesz_a_sajat_Bubija","timestamp":"2019. április. 13. 10:55","title":"Békéscsabának is meglesz a saját Bubija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04ae1fe-45a8-43e9-90bd-f93132c2ad3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Campona-, Pólus- és Europeum-tulajdonos Radovan Vitek egy amerikai alap szerint egymilliárd dollárral károsította meg őket. ","shortLead":"A Campona-, Pólus- és Europeum-tulajdonos Radovan Vitek egy amerikai alap szerint egymilliárd dollárral károsította meg...","id":"20190412_Milliardos_csalassal_vadoljak_a_Magyarorszagon_is_befekteto_cseh_uzletembert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a04ae1fe-45a8-43e9-90bd-f93132c2ad3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a37b267-f4c1-4cbe-9814-80aaef968828","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Milliardos_csalassal_vadoljak_a_Magyarorszagon_is_befekteto_cseh_uzletembert","timestamp":"2019. április. 12. 14:10","title":"Milliárdos csalással vádolják a Magyarországon is befektető cseh üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]