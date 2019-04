Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fc1b27a-5647-4196-a49a-a223d9206fd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A párizsi tűzvész miatt a Ubisoft ma úgy döntött, ingyen elérhetővé teszi azt az Assassin's Creedet, amelyben a Notre-Dame is bejárható. Emellett pénzadománnyal is készülnek. ","shortLead":"A párizsi tűzvész miatt a Ubisoft ma úgy döntött, ingyen elérhetővé teszi azt az Assassin's Creedet, amelyben...","id":"20190417_ubisoft_assassins_creed_unity_ingyen_pc_jatek_notre_dame_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1b27a-5647-4196-a49a-a223d9206fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f919b6-eeb7-4f24-9e1a-6946ba2799a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_ubisoft_assassins_creed_unity_ingyen_pc_jatek_notre_dame_tuz","timestamp":"2019. április. 17. 17:33","title":"A notre-dame-i tűz miatt ingyen adja a Párizsban játszódó Assassin's Creed játékot a Ubisoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca649cf-c5f6-4d87-a49c-c8095f506f3b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, ha a nézők nem rontanák el mások filmes élményét.","shortLead":"Szeretnék, ha a nézők nem rontanák el mások filmes élményét.","id":"20190417_Szokatlan_keressel_forddultak_a_Bosszuallok_rendezoi_a_rajongokhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca649cf-c5f6-4d87-a49c-c8095f506f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98218051-3bfc-42df-9fcc-57356901c6cc","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Szokatlan_keressel_forddultak_a_Bosszuallok_rendezoi_a_rajongokhoz","timestamp":"2019. április. 17. 10:40","title":"Szokatlan kéréssel fordultak a Bosszúállók rendezői a rajongókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456f06f4-51bd-46ac-b928-9cbe2b277385","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy brit tanulmány szerint napi három szelet bacon már növeli a bélrák kockázatát. ","shortLead":"Egy brit tanulmány szerint napi három szelet bacon már növeli a bélrák kockázatát. ","id":"20190418_Ujabb_tanulmany_szerint_okozhat_rakot_a_bacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=456f06f4-51bd-46ac-b928-9cbe2b277385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd99b-c24a-41b4-a62e-4322aa660635","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Ujabb_tanulmany_szerint_okozhat_rakot_a_bacon","timestamp":"2019. április. 18. 14:32","title":"Újabb tanulmány szerint okozhat rákot a bacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lemaradt a kutatás a fejlesztés mögött – indokolják szakértők, miért tolódik az emberiség élelmezési gondjainak végső megoldásaként emlegetett mesterséges hús piaci megjelenése.","shortLead":"Lemaradt a kutatás a fejlesztés mögött – indokolják szakértők, miért tolódik az emberiség élelmezési gondjainak végső...","id":"20190418_muhus_mesterseges_hus_laborhus_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5e254-1bc9-4eb4-9477-d8450a68a3e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_muhus_mesterseges_hus_laborhus_ara","timestamp":"2019. április. 18. 15:03","title":"Tudja, mennyibe kerül a műhús? Talán meglepődik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai kutató, Andrew Tallon négy évvel ezelőtt lézersugárral végigtapogatta a székesegyházat, ezáltal sikerült digitalizálnia a teljes Notre-Dame-ot. Az így elkészült Notre-Dame-térképe nagy segítséget fog nyújtani a restaurálás során. Tallon már nem érte meg, hogy porig égett a szeretett katedrálisának teteje.","shortLead":"Egy amerikai kutató, Andrew Tallon négy évvel ezelőtt lézersugárral végigtapogatta a székesegyházat, ezáltal sikerült...","id":"20190417_Egy_muveszettortenesz_3Dben_beszkennelte_a_teljes_NotreDameot_munkaja_elengedhetetlen_az_ujjaepiteshez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff7c16-21ea-4d8a-9fdf-b5aa433a0e7e","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Egy_muveszettortenesz_3Dben_beszkennelte_a_teljes_NotreDameot_munkaja_elengedhetetlen_az_ujjaepiteshez","timestamp":"2019. április. 17. 10:38","title":"Egy művészettörténész 3D-ben beszkennelte a teljes Notre-Dame-ot, munkája elengedhetetlen az újjáépítéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9775d9f0-8059-4064-8052-be1b29ec4487","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Csak az azt érintő szabályok változnak. ","shortLead":"Csak az azt érintő szabályok változnak. ","id":"20190417_Megis_maradhat_a_vasarlok_konyve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9775d9f0-8059-4064-8052-be1b29ec4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37d667a-2e39-41c2-a6a2-35579488006f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190417_Megis_maradhat_a_vasarlok_konyve","timestamp":"2019. április. 17. 11:58","title":"Mégis maradhat a vásárlók könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogdán László jogosulatlanul használta a szolgálati Audikat, jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, és csalással is vádolták. Jelenleg is az Agrárminisztérium egyik háttérintézményében dolgozik. ","shortLead":"Bogdán László jogosulatlanul használta a szolgálati Audikat, jogosulatlanul igényelt diplomata-útlevelet, és csalással...","id":"20190416_Felfuggesztett_borontre_iteltek_Hegedus_Zsuzsa_volt_titkarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e25912b-c261-4da7-abdd-6ef5d4cd8078","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Felfuggesztett_borontre_iteltek_Hegedus_Zsuzsa_volt_titkarat","timestamp":"2019. április. 16. 17:23","title":"Felfüggesztett börtönre ítélték Hegedűs Zsuzsa volt titkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz 13 jelöltje jutna be a 21-ből, a Jobbik és az MSZP ugyanannyit küldhet az EP-be.","shortLead":"A Fidesz 13 jelöltje jutna be a 21-ből, a Jobbik és az MSZP ugyanannyit küldhet az EP-be.","id":"20190418_Friss_mandatumbecsles_az_Europai_Parlamenttol_A_Momentum_bejutna_az_LMP_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37bf7a5a-12da-48d9-a476-69465abacaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cce4a3-aea0-441e-a377-a21277d8b2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Friss_mandatumbecsles_az_Europai_Parlamenttol_A_Momentum_bejutna_az_LMP_nem","timestamp":"2019. április. 18. 13:33","title":"Friss mandátumbecslés az Európai Parlamenttől: A Momentum bejutna, az LMP nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]