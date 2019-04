Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Házhozszállítás nincs, de azért akadnak boltok, ahol bevásárolhat húsvét idején is. ","shortLead":"Házhozszállítás nincs, de azért akadnak boltok, ahol bevásárolhat húsvét idején is. ","id":"20190419_Nem_all_meg_az_elet_az_unnepek_alatt_sem_korulbelul_20_ezer_bolt_lehet_nyitva_az_orszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af715e2d-90f3-4a1c-b23b-011530dc3826","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190419_Nem_all_meg_az_elet_az_unnepek_alatt_sem_korulbelul_20_ezer_bolt_lehet_nyitva_az_orszagban","timestamp":"2019. április. 19. 18:50","title":"Nem áll meg az élet az ünnepek alatt sem: körülbelül 20 ezer bolt lehet nyitva az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az április 12-én kénsavval Érsekújvárott kutyasétáltatás közben arcon öntött nőt a volt barátja ölte meg. A férfi gyilkossági ügy miatt már ült börtönben. ","shortLead":"Az április 12-én kénsavval Érsekújvárott kutyasétáltatás közben arcon öntött nőt a volt barátja ölte meg. A férfi...","id":"20190419_Egy_maffiaugy_miatt_korabban_mar_ult_bortonben_az_ersekujvari_savas_tamado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77076dbd-a8ad-4aef-abd9-06fe5343f54c","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Egy_maffiaugy_miatt_korabban_mar_ult_bortonben_az_ersekujvari_savas_tamado","timestamp":"2019. április. 19. 19:39","title":"Egy maffiaügy miatt korábban már ült börtönben az érsekújvári savas támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 448 oldalas dokumentum arra jutott, hogy Trump nem játszott össze az oroszokkal a 2016-os elnökválasztáskor. ","shortLead":"A 448 oldalas dokumentum arra jutott, hogy Trump nem játszott össze az oroszokkal a 2016-os elnökválasztáskor. ","id":"20190418_Nyilvanossagra_hoztak_a_Muellerbizottsag_Trumpot_tisztazo_jelenteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bb9721-60f5-4523-b5d4-0349c3300ccb","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Nyilvanossagra_hoztak_a_Muellerbizottsag_Trumpot_tisztazo_jelenteset","timestamp":"2019. április. 18. 17:19","title":"Nyilvánosságra hozták a Mueller-bizottság Trumpot tisztázó jelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"elet","description":"Lesz-e az Apple-nek saját vízköpője az új templomon?","shortLead":"Lesz-e az Apple-nek saját vízköpője az új templomon?","id":"20190418_Orokkevalosag_Reszvenytarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6a7fb-7c79-41c6-85fc-62019d7030c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa2c33d-bdfa-46e4-89f2-06306ac0ed6e","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Orokkevalosag_Reszvenytarsasag","timestamp":"2019. április. 18. 12:08","title":"PRK: Örökkévalóság Részvénytársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296c93f3-63b6-4b9f-8479-e8ad93028e0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190419_A_betlehem_utan_itt_a_Szent_Sir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296c93f3-63b6-4b9f-8479-e8ad93028e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f5bd46-025f-4246-9632-19f60d5d743d","keywords":null,"link":"/elet/20190419_A_betlehem_utan_itt_a_Szent_Sir","timestamp":"2019. április. 19. 15:05","title":"A betlehem után itt a Szent Sír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580ac6d0-fb86-46f3-8931-96057aa8d394","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt azzal népszerűsíti magát, hogy egyedül rá szavazva lehet biztosítani a \"zöld\" képviseletet Brüsszelben. Az LMP európai parlamentbe jutása ugyanakkor finoman szólva is kétséges, amit pedig a riválisairól állít, az sem túl korrekt. ","shortLead":"A párt azzal népszerűsíti magát, hogy egyedül rá szavazva lehet biztosítani a \"zöld\" képviseletet Brüsszelben. Az LMP...","id":"20190418_Csusztatasokkal_teli_hirdetesben_alazza_rivalisait_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=580ac6d0-fb86-46f3-8931-96057aa8d394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceca2cf-a9db-4e7d-8f95-d25fa99b6c0c","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Csusztatasokkal_teli_hirdetesben_alazza_rivalisait_az_LMP","timestamp":"2019. április. 18. 14:54","title":"Csúsztatásokkal teli hirdetésben alázza riválisait az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hajnal Zsolt András a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél (NHKV) szakmai vezetőként és vezérigazgató-helyettesként is dolgozott. ","shortLead":"Hajnal Zsolt András a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nél (NHKV) szakmai vezetőként és...","id":"20190418_A_kukaholdingtol_erkezik_a_Zold_Hid_uj_ugyvezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdff93c9-a438-4bfa-a160-767800fefb1d","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_A_kukaholdingtol_erkezik_a_Zold_Hid_uj_ugyvezetoje","timestamp":"2019. április. 18. 16:30","title":"A kukaholdingtól érkezik a Zöld Híd új ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak nevezett mellkasi fájdalom esélyét a szívinfarktuson átesett embereknél a kórház elhagyását követő 30 napban – állapították meg a szakemberek a European Journal of Preventive Cardiology című folyóiratban.","shortLead":"A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak...","id":"20190418_vacsora_eves_reggeli_szivroham_utani_felepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ff92a5-ce48-4000-90dc-c9f6f8a36015","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_vacsora_eves_reggeli_szivroham_utani_felepules","timestamp":"2019. április. 18. 18:03","title":"Későn vacsorázik, a reggelit meg kihagyja? Van egy nagyon rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]