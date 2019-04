Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4212ffc-12f8-4f9f-a841-17302e735328","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Új Dimenzió Párt (ÚDP) vezetője még a 2014-es választás kampánypénzeivel próbált trükközni. A felvett 149 millióból az ügyészség viszont csak 20 milliónak nem találta nyomát - nem csoda, ha megúszta 300 ezer forintnyi bírsággal. ","shortLead":"Az Új Dimenzió Párt (ÚDP) vezetője még a 2014-es választás kampánypénzeivel próbált trükközni. A felvett 149 millióból...","id":"20190423_Zuschlagkozeli_ferfi_az_elso_penzbuntetesre_itelt_kamupartvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4212ffc-12f8-4f9f-a841-17302e735328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c40462b-ee5a-4faf-be2a-2fba41db5131","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Zuschlagkozeli_ferfi_az_elso_penzbuntetesre_itelt_kamupartvezeto","timestamp":"2019. április. 23. 15:30","title":"Zuschlag-közeli férfi az első pénzbüntetésre ítélt kamupárt-vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c452d151-f0a8-4636-b7f1-e025d1c607a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A légzsákok vezérlőpaneljének működését zavarhatják meg külső elektromos jelek, amely miatt adott esetben nem látja el a feladatát a biztonsági szerkezet. ","shortLead":"A légzsákok vezérlőpaneljének működését zavarhatják meg külső elektromos jelek, amely miatt adott esetben nem látja el...","id":"20190423_legzsak_zf_twr_nhtsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c452d151-f0a8-4636-b7f1-e025d1c607a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0c3ff7-0f83-4110-ac0a-1290da376470","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_legzsak_zf_twr_nhtsa","timestamp":"2019. április. 23. 16:17","title":"12,3 millió vélhetően hibás légzsák miatt vizsgálódik az amerikai közlekedési hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42246452-fafb-45af-b88c-a547d7284491","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott csütörtöki tárgyalásai után arról beszélt: megvalósítható a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítése.","shortLead":"Az orosz elnök a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel folytatott csütörtöki tárgyalásai után arról beszélt...","id":"20190425_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_targyalas_vlagyivosztok_koreai_felsziget_atomfegyever_mentesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42246452-fafb-45af-b88c-a547d7284491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a451b077-c01d-42ae-86d5-74eca26b6d3a","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_vlagyimir_putyin_kim_dzsong_un_targyalas_vlagyivosztok_koreai_felsziget_atomfegyever_mentesites","timestamp":"2019. április. 25. 12:32","title":"Putyin: Lehet atomfegyver-mentes a Koreai-félsziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","shortLead":"A magas vízállás a ludas, de a viharos szél is közrejátszott benne.","id":"20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2aba97-0cb3-4381-8ad5-9d0eb2a2a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efca885b-4516-4ba9-baa2-74f401b9fe15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190423_Kiontott_a_Balaton_Keszthelynel","timestamp":"2019. április. 23. 21:54","title":"Kiöntött a Balaton Keszthelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy online petícióban már 36 ezren kérik vissza az évszázadok alatt lebomló műanyag szívószálakat. ","shortLead":"Egy online petícióban már 36 ezren kérik vissza az évszázadok alatt lebomló műanyag szívószálakat. ","id":"20190424_Visszakovetelik_a_muanyag_szivoszalakat_a_brit_McDonaldsokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff5670a-867e-49c8-a38e-f42f1bb41373","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Visszakovetelik_a_muanyag_szivoszalakat_a_brit_McDonaldsokban","timestamp":"2019. április. 24. 20:40","title":"Visszakövetelik a műanyag szívószálakat a brit McDonald's-okban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736f094f-dc07-499f-a8ca-4e8bcf8d3c23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Videót tett közzé a japán űrügynökség arról a pillanatról, mielőtt a Hajabusza-2 krátert robbantott a Ryugun. ","shortLead":"Videót tett közzé a japán űrügynökség arról a pillanatról, mielőtt a Hajabusza-2 krátert robbantott a Ryugun. ","id":"20190424_ryugu_hajabusza_2_aszteroida_bomba_detonacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=736f094f-dc07-499f-a8ca-4e8bcf8d3c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1df738-8354-4fbb-9cc2-d6e6745564be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_ryugu_hajabusza_2_aszteroida_bomba_detonacio","timestamp":"2019. április. 24. 10:33","title":"Itt a videó, ahogy a japánok \"lebombáznak\" egy aszteroidát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cb4367-5255-4dae-bad4-19169a9e4f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A lajosmizsei vasútvonalon korlátozás lesz vasárnap a fővárosi Bozsik Stadionnál talált világháborús robbanótest hatástalanítása miatt.","shortLead":"A lajosmizsei vasútvonalon korlátozás lesz vasárnap a fővárosi Bozsik Stadionnál talált világháborús robbanótest...","id":"20190425_vilaghaborus_bomba_bozsik_stadion_mav_vonatkozlekedes_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52cb4367-5255-4dae-bad4-19169a9e4f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024d945f-e6a3-4d4f-978b-386ea2a58345","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_vilaghaborus_bomba_bozsik_stadion_mav_vonatkozlekedes_bkk","timestamp":"2019. április. 25. 13:30","title":"A vonatközlekedés is változik a Bozsik Stadionnál talált bomba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A héten még tovább drágul a gázolaj, a benzin literje marad 400 forint.","shortLead":"A héten még tovább drágul a gázolaj, a benzin literje marad 400 forint.","id":"20190424_Alom_marad_a_400_forint_alatti_uzemanyagar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6cc015-c876-41ce-9314-5c05046c12cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Alom_marad_a_400_forint_alatti_uzemanyagar","timestamp":"2019. április. 24. 13:34","title":"Álom marad a 400 forint alatti üzemanyagár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]