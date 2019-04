Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. Ám eljön 2020. és 21., és nem lesz jó. Vélemény.","shortLead":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. Ám eljön 2020. és 21., és nem lesz jó. Vélemény.","id":"20190423_Cegledi_Winter_is_coming","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafcefbb-eeac-485a-a137-bdc6e79920b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Cegledi_Winter_is_coming","timestamp":"2019. április. 23. 14:20","title":"Ceglédi: Winter is coming","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szöveget az eredetihez képest felhigították, hogy az USA ne vétózza meg. Van, aki ünnepli a szöveget, de a helyzet a világban rossz.\r

\r

","shortLead":"A szöveget az eredetihez képest felhigították, hogy az USA ne vétózza meg. Van, aki ünnepli a szöveget, de a helyzet...","id":"20190424_Merdfoldko__elfogadta_az_ENSZ_BT_a_nemi_eroszak_elleni_hatarozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7b14d2-4f66-4288-bb08-9d7e760577c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a15de86-d95e-4826-ac12-1cc42dc4d13a","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Merdfoldko__elfogadta_az_ENSZ_BT_a_nemi_eroszak_elleni_hatarozatot","timestamp":"2019. április. 24. 05:18","title":"\"Mérföldkő\" - elfogadta az ENSZ BT a nemi erőszak elleni határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus azt mondta, az életet kockáztatja, aki bemegy az intézménybe. A kijelentés miatt 800 ezer forintot kell fizetnie és nyilvánosan elégtételt adnia. ","shortLead":"A politikus azt mondta, az életet kockáztatja, aki bemegy az intézménybe. A kijelentés miatt 800 ezer forintot kell...","id":"20190423_Jogerosen_elmarasztalta_a_birosag_MarkiZay_Petert_amiert_megsertette_a_hodmezovasarhelyi_korhaz_hirnevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d04ca3e-7e57-4e40-9d3c-52df4918ab09","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Jogerosen_elmarasztalta_a_birosag_MarkiZay_Petert_amiert_megsertette_a_hodmezovasarhelyi_korhaz_hirnevet","timestamp":"2019. április. 23. 19:03","title":"Jogerősen elmarasztalta a bíróság Márki-Zay Pétert, amiért megsértette a hódmezővásárhelyi kórház hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai szerint 2000 óta – amikor pedig már megszűntnek nyilvánították a betegséget – nem diagnosztizáltak ennyi megbetegedést.","shortLead":"Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) adatai szerint 2000 óta – amikor pedig már megszűntnek nyilvánították...","id":"20190425_huszonket_amerikai_allamban_terjed_a_kanyaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6154c9e-bfb7-4080-929f-b019f649ad0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_huszonket_amerikai_allamban_terjed_a_kanyaro","timestamp":"2019. április. 25. 05:43","title":"Huszonkét amerikai államban terjed a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindkét magyar teniszező a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztornán vesz részt.","shortLead":"Mindkét magyar teniszező a 250 ezer dollár (71 millió forint) összdíjazású isztambuli salakpályás női tenisztornán vesz...","id":"20190423_babos_timea_stollar_fanny_isztambul_tenisztorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fea312c-213f-4c7f-a577-d46c329114fd","keywords":null,"link":"/sport/20190423_babos_timea_stollar_fanny_isztambul_tenisztorna","timestamp":"2019. április. 23. 18:28","title":"Babos továbbjutott, Stollárék a második kiemeltet búcsúztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint még mindig nem érzik a felhasználók eléggé, hogy a gyenge jelszavakkal saját életüket szolgáltatják ki a bűnözőknek.","shortLead":"A jelek szerint még mindig nem érzik a felhasználók eléggé, hogy a gyenge jelszavakkal saját életüket szolgáltatják ki...","id":"20190423_jelszo_egyesult_kiralysag_felmeres_rossz_jelszo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3025a33-4d3e-4eb1-8b0c-3af6f21cf304","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_jelszo_egyesult_kiralysag_felmeres_rossz_jelszo","timestamp":"2019. április. 23. 13:33","title":"20 millió brit választotta magának ezt a borzalmas jelszót – ugye ön nem ezt használja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9a87e-f2ce-46a4-a808-c3c125c73e69","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Levegőn szárított mangalicasonkát, kézzel válogatott paprikát, húsgalambot, valamint zöldségkeveréket is díjaztak.","shortLead":"Levegőn szárított mangalicasonkát, kézzel válogatott paprikát, húsgalambot, valamint zöldségkeveréket is díjaztak.","id":"20190423_Ezek_lettek_iden_az_aranyszalagos_minosegi_magyar_elelmiszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9a87e-f2ce-46a4-a808-c3c125c73e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e2e1e-4c25-4eb3-9955-bd57fa7b2ccb","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Ezek_lettek_iden_az_aranyszalagos_minosegi_magyar_elelmiszerek","timestamp":"2019. április. 23. 19:21","title":"Ezek lettek idén az aranyszalagos minőségi magyar élelmiszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlanul híresztelte a Figyelő, hogy a Szeviép finanszírozta volna Ujhelyi István házának felújítását.","shortLead":"Valótlanul híresztelte a Figyelő, hogy a Szeviép finanszírozta volna Ujhelyi István házának felújítását.","id":"20190423_Elismerte_a_Figyelo_hamis_volt_a_hir_Ujhelyi_Istvan_hazfelujitasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75de8b2-1835-4fd0-8cde-940ea30417b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Elismerte_a_Figyelo_hamis_volt_a_hir_Ujhelyi_Istvan_hazfelujitasarol","timestamp":"2019. április. 23. 17:02","title":"Elismerte a Figyelő: hamis volt a hír Ujhelyi István házfelújításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]