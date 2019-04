Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","shortLead":"Debrecenben is nyertek, így kettős győzelemmel jutottak be a fináléba. ","id":"20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37725a81-bdda-4525-a417-95cffe888351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21d84bc-95ba-458c-9411-830424d04d85","keywords":null,"link":"/sport/20190424_magyar_kupa_elodonto_donto_mol_vidi_fc_debreceni_vsc_eredmenyek","timestamp":"2019. április. 24. 07:12","title":"Magyar Kupa: 4-0-val a döntőbe jutott a Vidi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hét, már korábban nyilvántartásba vett lista mellett további négyet jelentettek be. Így legfeljebb 11 párt, illetve pártszövetség listája szerepel majd május 26-án a szavazólapon. ","shortLead":"A hét, már korábban nyilvántartásba vett lista mellett további négyet jelentettek be. Így legfeljebb 11 párt, illetve...","id":"20190423_ep_valasztas_hatarido_ajanlasok_nemzeti_valasztasi_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25596981-c899-452b-8bb1-483beba6dec6","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_ep_valasztas_hatarido_ajanlasok_nemzeti_valasztasi_iroda","timestamp":"2019. április. 23. 17:02","title":"EP-választás: lejárt a határidő, legfeljebb 11 párt állíthat listát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díj szűkített listájára a jövőben hét helyett tíz film kerülhet fel. ","shortLead":"A díj szűkített listájára a jövőben hét helyett tíz film kerülhet fel. ","id":"20190424_Oscar_kategoria_legjobb_idegen_nyelvu_film_atnevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c51982b-8099-48cc-bb87-0a025bf6fc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35de113-c1b1-4d84-9549-17c84f588bae","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Oscar_kategoria_legjobb_idegen_nyelvu_film_atnevezes","timestamp":"2019. április. 24. 12:08","title":"Átnevezik a legjobb idegen nyelvű film kategóriáját az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fca626-730f-4f82-bd72-0a56c4014948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rút halállal végződött egy jókora fehér cápa élete a hétvégén Japán közelében. ","shortLead":"Rút halállal végződött egy jókora fehér cápa élete a hétvégén Japán közelében. ","id":"20190423_teknos_feher_capa_greg_vella_csendes_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9fca626-730f-4f82-bd72-0a56c4014948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f1daf4-fd9d-40da-abaa-dd7a6ba120b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_teknos_feher_capa_greg_vella_csendes_ocean","timestamp":"2019. április. 23. 15:33","title":"Teknős szorult a hatalmas cápa szájába, el is pusztult miatta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4356570-8e1d-497c-beb6-9b2f5d5a501d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó némi erősítésen átesett új sportszedánja a méretét és tömegét meghazudtoló produkcióra képes.","shortLead":"A bajor gyártó némi erősítésen átesett új sportszedánja a méretét és tömegét meghazudtoló produkcióra képes.","id":"20190424_a_ferrarikra_is_veszelyt_jelenthet_ez_az_uj_bmw_m5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4356570-8e1d-497c-beb6-9b2f5d5a501d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97112c8-5bb1-4d9f-9827-378aa2b79566","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_a_ferrarikra_is_veszelyt_jelenthet_ez_az_uj_bmw_m5","timestamp":"2019. április. 25. 08:21","title":"A Ferrarikra is veszélyt jelenthet ez az új BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyautó ütközött kisteherautónak, teljes szélességben lezárták az autópályát.","shortLead":"Személyautó ütközött kisteherautónak, teljes szélességben lezárták az autópályát.","id":"20190424_Halalos_baleset_az_M1esen_Gyornel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1de444d-59f4-4777-a0e3-2bc6f0542d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Halalos_baleset_az_M1esen_Gyornel","timestamp":"2019. április. 24. 12:12","title":"Halálos baleset az M1-esen Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11962802-21b6-4047-b0fe-9efa1ca873fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre aztán végképp nem gondolna.","shortLead":"Erre aztán végképp nem gondolna.","id":"20190424_Tronok_harca_a_Brant_jatszo_szinesz_bevallotta_mit_vitt_magaval_a_forgatasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11962802-21b6-4047-b0fe-9efa1ca873fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b27235-0731-4581-abcc-4f46a7b6a980","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Tronok_harca_a_Brant_jatszo_szinesz_bevallotta_mit_vitt_magaval_a_forgatasrol","timestamp":"2019. április. 24. 15:21","title":"Trónok harca: a Brant játszó színész bevallotta, mit vitt magával a forgatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a291f3-044e-4456-8610-69dcee798a63","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak négy uniós országban volt nagyobb az államháztartási hiány 2018-ban, mint Magyarországon, az EU-tagok fele ráadásul pluszban zárt. Magyarország közel sem használja ki a bőséges esztendőket adósságcsökkentésre úgy, mint sok más tagállam.","shortLead":"Csak négy uniós országban volt nagyobb az államháztartási hiány 2018-ban, mint Magyarországon, az EU-tagok fele...","id":"20190424_A_Fideszkormanye_az_5_legnagyobb_hiany_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a291f3-044e-4456-8610-69dcee798a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b55421-10ea-4b96-8c35-0c2e26fa7a2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_A_Fideszkormanye_az_5_legnagyobb_hiany_az_EUban","timestamp":"2019. április. 24. 06:45","title":"A Fidesz-kormányé az 5. legnagyobb hiány az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]