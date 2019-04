Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b9eb0d4-665c-4399-8322-60230ef2c94f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesítménynövekedést ígért a Qualcomm új lapkakészletei kapcsán. Az AnTuTu-tesztek megmutatják, mi igaz ebből.","shortLead":"Teljesítménynövekedést ígért a Qualcomm új lapkakészletei kapcsán. Az AnTuTu-tesztek megmutatják, mi igaz ebből.","id":"20190426_antutu_banchmark_uj_snapdragon_lapkakeszletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b9eb0d4-665c-4399-8322-60230ef2c94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99767b1a-f9b7-4527-984c-fcbf2b7a4424","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_antutu_banchmark_uj_snapdragon_lapkakeszletek","timestamp":"2019. április. 26. 17:33","title":"Megéri váltani? Így teljesítenek a vadonatúj Qualcomm-chipek az elődökhöz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is megdőlt.","shortLead":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is...","id":"20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881b48f-ea98-4de5-afb3-a3e2ddd74e6c","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. április. 26. 15:06","title":"A Dél-Alföldön már 30,9 fok volt, meg is dőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7523fb-2232-4c8a-9371-5b1fd5f8ca4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a Chevynek már akkora a teljesítménye, mint a 431 km/h végsebességű Bugatti Veyron Super Sportnak. ","shortLead":"Ennek a Chevynek már akkora a teljesítménye, mint a 431 km/h végsebességű Bugatti Veyron Super Sportnak. ","id":"20190426_1200_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_corvettebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed7523fb-2232-4c8a-9371-5b1fd5f8ca4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7356281c-93ac-4def-b8a4-ed0a75d12566","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_1200_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_corvettebe","timestamp":"2019. április. 26. 13:21","title":"1200 lóerő talán már elég lesz a Corvette-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6665b5-41a0-4559-8193-664621baada4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken bárki bulizhatott a Szeged-Sándorfalva járaton, csak most legálisan, profi sofőrrel...","shortLead":"Pénteken bárki bulizhatott a Szeged-Sándorfalva járaton, csak most legálisan, profi sofőrrel...","id":"20190427_Hivatasos_kovetoi_akadtak_a_harom_lanynak_akik_bulibol_elkotottek_egy_csuklos_buszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c6665b5-41a0-4559-8193-664621baada4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f579b7d1-4b0f-46d4-96ea-9886d164d22c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Hivatasos_kovetoi_akadtak_a_harom_lanynak_akik_bulibol_elkotottek_egy_csuklos_buszt","timestamp":"2019. április. 27. 20:19","title":"Jó ötletet adott a három lány, aki buliból elkötött egy csuklós buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom panaszolta be a Fidesz-KDNP megtévesztő aláírásgyűjtését, amelyről videofelvétel is van: a pártszövetség a támogatói, adatbázisépítésre is használható íveket EP-választási regisztrációs íveknek állította be, és így kérte az embereket, hogy azokat írják alá. A választási bizottság semmi kivetnivalót nem talált ebben korábban.","shortLead":"A Momentum Mozgalom panaszolta be a Fidesz-KDNP megtévesztő aláírásgyűjtését, amelyről videofelvétel is van...","id":"20190426_Kimondta_a_Kuria_atverte_az_embereket_a_FideszKDNP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e57bd5-c839-4fa0-b892-95d61f2d89a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Kimondta_a_Kuria_atverte_az_embereket_a_FideszKDNP","timestamp":"2019. április. 26. 11:04","title":"Kimondta a Kúria: átverte az embereket a Fidesz-KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82b3727-45e0-4653-84a0-ccd400cc8666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ellopott Skoda miatt mentek a rendőrök, de volt még egy-két másik lopott autója az elkövetőknek.","shortLead":"Egy ellopott Skoda miatt mentek a rendőrök, de volt még egy-két másik lopott autója az elkövetőknek.","id":"20190427_autotolvaj_nagytarcsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b82b3727-45e0-4653-84a0-ccd400cc8666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4b3e66-2370-4edf-a3f7-d8b80e44a867","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_autotolvaj_nagytarcsa","timestamp":"2019. április. 27. 11:25","title":"Egy autóért mentek a rendőrök, négyet foglaltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6491366-3271-4ffe-bdbc-01b912414d87","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"1968. augusztus 21-e óta vártam és óhajtottam az állítólagos szocializmus (a szovjet típusú tervező államkapitalizmus) összeomlását.","shortLead":"1968. augusztus 21-e óta vártam és óhajtottam az állítólagos szocializmus (a szovjet típusú tervező államkapitalizmus...","id":"20190426_TGM_19892019__osszefoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6491366-3271-4ffe-bdbc-01b912414d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12cb567-17aa-4a17-be1c-657fd5575e82","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_TGM_19892019__osszefoglalas","timestamp":"2019. április. 26. 14:00","title":"TGM: 1989–2019 – összefoglalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75977b03-f680-47d3-8591-2ed936767bd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Budapesten járó brazil turista küldte el a nőnek az Opera plakátját, akkor derült ki, hogy a tudta nélkül használták fel a fotóját.","shortLead":"Egy Budapesten járó brazil turista küldte el a nőnek az Opera plakátját, akkor derült ki, hogy a tudta nélkül...","id":"20190426_magyar_allami_operahaz_opera_stockfoto_brazil_no_kampany_plakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75977b03-f680-47d3-8591-2ed936767bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1d7207-e761-46a7-a49e-81997e6444ba","keywords":null,"link":"/elet/20190426_magyar_allami_operahaz_opera_stockfoto_brazil_no_kampany_plakat","timestamp":"2019. április. 26. 11:57","title":"Elmagyarázta az Opera, honnan szerezték a brazil nő fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]