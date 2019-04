Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák megjelenése után már az eszközt a maga teljességében mutató videó is felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák...","id":"20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b317cc5-beb4-4050-9064-d4bcf2d095e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","timestamp":"2019. április. 26. 12:03","title":"Videó: jön a Samsung óriás tablagépe, közel félméteres képernyője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36885a48-71e0-4eec-bc96-eaea646142cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt LMP-társelnök szerint már az európai uniós tagságot veszélyezteti az Orbán-kormány. Szél Bernadett már állt a Momentum színpadán, a párt kitűzőjét is viselte, de a pártba nem lép be.","shortLead":"A volt LMP-társelnök szerint már az európai uniós tagságot veszélyezteti az Orbán-kormány. Szél Bernadett már állt...","id":"20190426_Szel_Bernadett_Nincs_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36885a48-71e0-4eec-bc96-eaea646142cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c84eace-037a-43a8-a5e5-11c8d524bcf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Szel_Bernadett_Nincs_demokracia","timestamp":"2019. április. 26. 06:00","title":"Szél Bernadett: Nincs demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Külön csapat dolgozik azon, hogy kiszámolják, mennyibe kerüljön az egyházi ingatlanok biztosítása.","shortLead":"Külön csapat dolgozik azon, hogy kiszámolják, mennyibe kerüljön az egyházi ingatlanok biztosítása.","id":"20190426_Ki_fizetne_ha_Magyarorszagon_egne_le_egy_templom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c58e250-8382-4c42-8f9a-ef66e6987076","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190426_Ki_fizetne_ha_Magyarorszagon_egne_le_egy_templom","timestamp":"2019. április. 26. 13:57","title":"Ki fizetne, ha Magyarországon égne le egy templom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","shortLead":"A nő a vád szerint konzervatív politikai körökbe férkőzött be, hogy ott az orosz érdekeket érvényesítse. ","id":"20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a75d2c-b2a9-4112-aafa-79a0453e8a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab3a677-c8d5-463a-b143-5feac9ccfb1e","keywords":null,"link":"/vilag/20190426_Eliteltek_egy_orosz_not_az_amerikai_elnokvalasztasba_avatkozasert","timestamp":"2019. április. 26. 18:20","title":"Elítéltek egy orosz nőt az amerikai elnökválasztásba avatkozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második kórházból is el akarták küldeni a gyereket, de végül csak ellátták. Frissítés: A Bajcsy-kórház szerint azért léptek így, mert jellegénél fogva nincs felszerelése ilyen korú gyerek ellátására.","shortLead":"A második kórházból is el akarták küldeni a gyereket, de végül csak ellátták. Frissítés: A Bajcsy-kórház szerint azért...","id":"20190425_Az_orvoshiany_miatt_elkuldtek_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8459915-cfc8-47d3-a74f-183a77b11892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Az_orvoshiany_miatt_elkuldtek_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe","timestamp":"2019. április. 25. 20:01","title":"Egyik kórházból a másikba küldték a kisfiút, akinek bot fúródott a szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is megdőlt.","shortLead":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is...","id":"20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881b48f-ea98-4de5-afb3-a3e2ddd74e6c","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. április. 26. 15:06","title":"A Dél-Alföldön már 30,9 fok volt, meg is dőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bbdac3-722f-404f-960d-3df251fd4076","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Braille-írást lehet az új készlettel tanulni.","shortLead":"A Braille-írást lehet az új készlettel tanulni.","id":"20190425_Elkepeszto_otlettel_allt_elo_a_Lego_latasserulteknek_fejlesztett_specialis_kockakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60bbdac3-722f-404f-960d-3df251fd4076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25ec97f-df22-4cd0-bd91-35456f339e66","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Elkepeszto_otlettel_allt_elo_a_Lego_latasserulteknek_fejlesztett_specialis_kockakat","timestamp":"2019. április. 25. 15:26","title":"Remek ötlettel állt elő a Lego: látássérülteknek fejlesztett speciális kockákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adc00e3-356e-48b4-9746-12dfd08d5a21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatalok gyakorta utaznak úgy az anyósülésen, hogy lábukat a műszerfalra rakják. Ez azonban rendkívül veszélyes.","shortLead":"A fiatalok gyakorta utaznak úgy az anyósülésen, hogy lábukat a műszerfalra rakják. Ez azonban rendkívül veszélyes.","id":"20190426_Az_eletevel_jatszik_ha_ilyen_pozban_ul_az_autoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adc00e3-356e-48b4-9746-12dfd08d5a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f7c8f5-6b4d-4b5f-92be-e70dc5cb6387","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Az_eletevel_jatszik_ha_ilyen_pozban_ul_az_autoban","timestamp":"2019. április. 26. 11:57","title":"Az életével játszik, ha ilyen pózban ül az autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]