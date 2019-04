Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végre a világnak is hasznára válhat a kattintgatás.","shortLead":"Végre a világnak is hasznára válhat a kattintgatás.","id":"20190429_Pornoval_mentene_meg_a_meheket_a_Pornhub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d16448e-cb88-440d-93b2-a7c19746aec2","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Pornoval_mentene_meg_a_meheket_a_Pornhub","timestamp":"2019. április. 29. 09:18","title":"Pornóval mentené meg a méheket a Pornhub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mocsa és Kocs között történt a baleset, a 78 éves sofőr meghalt.","shortLead":"Mocsa és Kocs között történt a baleset, a 78 éves sofőr meghalt.","id":"20190427_Halalos_baleset_tortent_KomaromEsztergom_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3150199-57ee-43fc-8371-eacf952f519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Halalos_baleset_tortent_KomaromEsztergom_megyeben","timestamp":"2019. április. 27. 20:30","title":"Halálos baleset történt Komárom-Esztergom megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cf0eb9-9194-46e8-aa9b-9d30cf44beb1","c_author":"Horváth Zoltán","category":"velemeny","description":"\"Sokan kérdik, 'hogyan éltem meg' az akár szellemi édesgyermekemnek is mondható megnyilvánulási formára mért penitenciát\". A HVG-plakátcímlapok kitalálója válaszol. Vélemény. \r

","shortLead":"\"Sokan kérdik, 'hogyan éltem meg' az akár szellemi édesgyermekemnek is mondható megnyilvánulási formára mért...","id":"201917_sekely_e_kej","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4cf0eb9-9194-46e8-aa9b-9d30cf44beb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feac6961-1267-4b8b-aa50-85621fb9d13d","keywords":null,"link":"/velemeny/201917_sekely_e_kej","timestamp":"2019. április. 28. 16:00","title":"Horváth Zoltán: Sekély e kéj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatal (FCC) zöld utat adott a SpaceX-nek, hogy relatíve alacsony, 550 km-es magassába telepítsék a Starlin nevű hálózat első 1500 műholdját.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Hivatal (FCC) zöld utat adott a SpaceX-nek, hogy relatíve alacsony, 550 km-es...","id":"20190429_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4332da7d-1005-47c8-9dd6-76528415a0c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_elon_musk_space_x_starlink_muholdas_internet","timestamp":"2019. április. 29. 12:33","title":"1500 műholdat telepítene a \"fejünk fölé\" Elon Musk, és ehhez most már engedélye is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A több mint 250 áldozatot követelő merényletek után hozott rendelkezés a kendőre, a burkára, valamint a nikábra is vonatkozik. ","shortLead":"A több mint 250 áldozatot követelő merényletek után hozott rendelkezés a kendőre, a burkára, valamint a nikábra is...","id":"20190429_Matol_tilos_arcot_eltakaro_ruhat_hordani_Sri_Lankan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000db905-4d2e-41ee-a7e3-4ae793198a0a","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Matol_tilos_arcot_eltakaro_ruhat_hordani_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 29. 07:21","title":"Mától tilos arcot eltakaró ruhát hordani Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f074a5bf-7283-4374-80af-74aeba6f7804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez képest 36 százalékos drágulást jelent.","shortLead":"Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez...","id":"20190429_Negy_ev_alatt_a_duplajara_nottek_a_garazsarak_a_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f074a5bf-7283-4374-80af-74aeba6f7804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3a307d-94d5-4269-b009-187e467721af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190429_Negy_ev_alatt_a_duplajara_nottek_a_garazsarak_a_fovarosban","timestamp":"2019. április. 29. 07:58","title":"Négy év alatt a duplájára nőttek a garázsárak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","shortLead":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","id":"20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d319ff5-730b-4a0c-90c2-50cd01830b69","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 15:15","title":"Adatigényléssel fordul a Fidesz az Európai Bizottsághoz a migránskártyák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40c6f26-be91-44bf-83de-c33579a98cfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Azt javaslom, hogy a Fidesz-közeli cég helyett az önkormányzat saját vállalata üzemeltesse a zuglói parkolást \" - ezt a rövid üzenetet írta ma ki Karácsony Gergely a Facebook-oldalára.","shortLead":"\"Azt javaslom, hogy a Fidesz-közeli cég helyett az önkormányzat saját vállalata üzemeltesse a zuglói parkolást \" - ezt...","id":"20190428_Karacsony_csobe_huzna_a_Fideszt_a_zugloi_parkolassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40c6f26-be91-44bf-83de-c33579a98cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9914a989-b82e-45fc-8d53-35ac6517365a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190428_Karacsony_csobe_huzna_a_Fideszt_a_zugloi_parkolassal","timestamp":"2019. április. 28. 13:52","title":"Karácsony csőbe húzná a Fideszt a zuglói parkolással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]