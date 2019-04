Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ade8a953-951d-48c2-aca6-bedcc95bc4dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjaink csúcstelefonjaiban, sőt immár a középkategória felső szegmensében is egyre gyakoribb, hogy a kijelző alá kerül az ujjlenyomat-olvasó. Ehhez azonban OLED megjelenítőre van szükség, de már nem sokáig.","shortLead":"Napjaink csúcstelefonjaiban, sőt immár a középkategória felső szegmensében is egyre gyakoribb, hogy a kijelző alá kerül...","id":"20190430_fortsense_technologia_lcd_kijelzobe_epitett_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade8a953-951d-48c2-aca6-bedcc95bc4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc3e0ad-457d-4a30-855e-d1e13d88f43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_fortsense_technologia_lcd_kijelzobe_epitett_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. április. 30. 15:03","title":"Hasznos fejlesztés: az olcsóbb telefonokba is jöhet a kijelző alatti ujjlenyomat-olvasó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz a \"haszonhúzókhoz\" vándorolt. ","shortLead":"Az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz...","id":"20190429_Adocsalo_orzovedo_ceghalot_fejtett_fel_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786b697c-253d-4eaa-ba31-eebdf8199fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Adocsalo_orzovedo_ceghalot_fejtett_fel_a_NAV","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Adócsaló őrző-védő céghálót fejtett fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál is.","shortLead":"A be nem fizetett adó végső soron a cégeknél maradhat, ez történhetett a Mészáros család egyik építőipari vállalatánál...","id":"20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afd6fd4c-e9c7-4cc0-8c99-2b3f87342d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6511ab5a-71c0-4411-bd22-c1347be53ad5","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_A_legfontosabb_ponton_veszti_el_kozpenz_jelleget_a_tao","timestamp":"2019. április. 30. 11:22","title":"A legfontosabb ponton veszti el közpénz jellegét a tao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy éven belül kezdik a sejtkísérletet. ","shortLead":"Egy éven belül kezdik a sejtkísérletet. ","id":"20190430_tokioi_egyetem_kutatas_sertes_hasnyalmirigy_orvoslas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb00436-837c-4852-a0d9-fed60713e8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d759d4-163a-4520-b529-f47bef7751e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_tokioi_egyetem_kutatas_sertes_hasnyalmirigy_orvoslas","timestamp":"2019. április. 30. 19:03","title":"Sertésekben akarnak emberi hasnyálmirigyet növeszteni japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10bb180-53b4-48ce-83af-74900d8d7094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszra csupán néhányan jutnak el, ám a National Geographicnak és az Oculusnak hála hamarosan bárki körülnézhet a jég birodalmában. ","shortLead":"Az Antarktiszra csupán néhányan jutnak el, ám a National Geographicnak és az Oculusnak hála hamarosan bárki körülnézhet...","id":"20190430_national_geographic_explore_vr_oculus_quest_antarktisz_virtualis_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c10bb180-53b4-48ce-83af-74900d8d7094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45a3f1-608d-420d-ad61-023558e65030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_national_geographic_explore_vr_oculus_quest_antarktisz_virtualis_valosag","timestamp":"2019. április. 30. 13:03","title":"Különleges természetfilmet forgat a National Geographic, akár ön is \"benne\" lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee588a2-714b-4da4-8ff7-d4ca96293a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nevükkel együtt tette közzé a kormánypárti helyi portál azoknak az embereknek a fotóit, akik leszedték Hódmezővásárhelyen a Márki-Zay Péter-ellenes kampányplakátokat A plakátokat megrendelő helyi civil szervezet, amelynek elnöke a Fidesz kampányfőnöke, feljelentést tett. ","shortLead":"Nevükkel együtt tette közzé a kormánypárti helyi portál azoknak az embereknek a fotóit, akik leszedték...","id":"20190429_Most_meg_plakathaboru_tort_ki_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ee588a2-714b-4da4-8ff7-d4ca96293a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1f5b9-e9d7-4955-a58e-2665b65c71fb","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Most_meg_plakathaboru_tort_ki_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. április. 29. 13:04","title":"Most meg plakátháború tört ki Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b41397a-c050-4b90-91d9-394d52bd5212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pence alelnök is arról írt a Twitteren, hogy támogatja az ellenzéki felkelőket. ","shortLead":"Mike Pence alelnök is arról írt a Twitteren, hogy támogatja az ellenzéki felkelőket. ","id":"20190430_Pompeo_Az_USA_is_tamogatja_a_venezuelai_ellenzeki_felkeloket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b41397a-c050-4b90-91d9-394d52bd5212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3767cbc9-e4f4-4a17-a814-3bedc7a882ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Pompeo_Az_USA_is_tamogatja_a_venezuelai_ellenzeki_felkeloket","timestamp":"2019. április. 30. 17:03","title":"Pompeo: Az USA is támogatja a venezuelai ellenzéki felkelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó évad felénél szinte kizárt, hogy kifogyna a szufla a Trónok harcából, így az utolsó három résszel is rekordokat döntögethet a sorozat. Ezúttal Twitteren történt rekorddöntés.","shortLead":"Az utolsó évad felénél szinte kizárt, hogy kifogyna a szufla a Trónok harcából, így az utolsó három résszel is...","id":"20190430_tronok_harca_s08e03_long_night_hosszu_ejszaka_hbo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b04652d-792f-4c5a-bb58-1918a4699a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_tronok_harca_s08e03_long_night_hosszu_ejszaka_hbo","timestamp":"2019. április. 30. 08:33","title":"Újabb rekordot döntött meg a Trónok harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]