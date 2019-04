Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sok gyakorlással mindent el lehet érni – vagy mégsem az erőfeszítés számít, mert a képességeink a génjeinktől függnek? Mindkét iránymutatás neves kutatótól származik. De hol az igazság?","shortLead":"Sok gyakorlással mindent el lehet érni – vagy mégsem az erőfeszítés számít, mert a képességeink a génjeinktől függnek...","id":"20190428_A_sikerhez_gyakorlas_kell_vagy_jo_genek_Kinek_hihetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e49d8c-cc21-4390-94c6-6b598fef88e3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190428_A_sikerhez_gyakorlas_kell_vagy_jo_genek_Kinek_hihetunk","timestamp":"2019. április. 28. 20:00","title":"A sikerhez gyakorlás kell, vagy jó gének? Kinek hihetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","shortLead":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","id":"20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4320e9-db7f-4818-b031-eda630d14a0d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","timestamp":"2019. április. 29. 12:49","title":"Videó: Itt az új Star Wars-film magyar előzetese, és hivatalos címe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ba0935-272d-42c3-9e1b-afeb8a21423d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók most először tesztelték a biológiailag lebomló, komposztálható zacskókat hosszú távon. Nincs jó hírük. ","shortLead":"Kutatók most először tesztelték a biológiailag lebomló, komposztálható zacskókat hosszú távon. Nincs jó hírük. ","id":"20190429_Az_elvileg_lebomlo_szatyorral_harom_ev_erozio_utan_is_vigan_bevasarolhatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ba0935-272d-42c3-9e1b-afeb8a21423d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145b375f-2aa8-4c11-83c1-d6fef403a740","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Az_elvileg_lebomlo_szatyorral_harom_ev_erozio_utan_is_vigan_bevasarolhatunk","timestamp":"2019. április. 29. 11:16","title":"Hiába ásták el három évre az elvileg lebomló szatyrot, az olyan volt, mint új korában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802cb1f6-311a-4c75-a1e7-232bcb3723bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérgezett rókákat, sasokat és szarkákat találtak a nemzeti park szakemberei, feljelentést tettek a rendőrségen. ","shortLead":"Mérgezett rókákat, sasokat és szarkákat találtak a nemzeti park szakemberei, feljelentést tettek a rendőrségen. ","id":"20190429_Tobb_allatot_megmergeztek_a_DunaDrava_Nemzeti_Parkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802cb1f6-311a-4c75-a1e7-232bcb3723bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1190a00-21d1-488e-8d96-4adc25077591","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Tobb_allatot_megmergeztek_a_DunaDrava_Nemzeti_Parkban","timestamp":"2019. április. 29. 08:37","title":"Több állatot megmérgeztek a Duna-Dráva Nemzeti Parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta. A foglalkoztatottak száma majdnem elérte a 4,5 milliót.","shortLead":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta...","id":"20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be16acf3-28e9-494d-9e51-28c248e99cec","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","timestamp":"2019. április. 29. 09:52","title":"Épphogy nem talált a KSH 4,5 millió dolgozó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22425ae1-9cc3-47db-ba36-0b1eafa803a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20190428_Sao_Paulo_modell_meghalt_kifuto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22425ae1-9cc3-47db-ba36-0b1eafa803a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38281e7-66e5-4461-b4ed-b1eb6c3be5ce","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Sao_Paulo_modell_meghalt_kifuto","timestamp":"2019. április. 28. 16:50","title":"A kifutón halt meg egy modell São Paulóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több bank is árat emel.","shortLead":"Több bank is árat emel.","id":"20190429_Bankszamlaja_van_Ennek_nem_fog_orulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e6dd06-4c46-44aa-adc5-be1d0ce874a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Bankszamlaja_van_Ennek_nem_fog_orulni","timestamp":"2019. április. 29. 13:20","title":"Bankszámlája van? Ennek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film alapjául szolgáló regény írója 2006 óta fegyveres védelem alatt él.","shortLead":"A film alapjául szolgáló regény írója 2006 óta fegyveres védelem alatt él.","id":"20190429_Gyerekek_keseltek_meg_egy_szineszt_Napolyban_aki_gyerekbunozot_jatszott_egy_filmben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed92e28-5197-4cbf-be5f-0257435a67a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Gyerekek_keseltek_meg_egy_szineszt_Napolyban_aki_gyerekbunozot_jatszott_egy_filmben","timestamp":"2019. április. 29. 18:12","title":"Gyerekek késeltek meg egy színészt Nápolyban, aki gyerekbűnözőt játszott egy filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]