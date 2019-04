13 gyártó mintegy 30 autóval képviselteti magát a budapesti rendezvényen, melyet a későbbiekben meg is szeretnének ismételni.

Április elején írtunk arról, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete a hónap utolsó hétvégéjén rendezi meg a 7+ Üléses Hétvégét, melynek célja, hogy az érdeklődőkkel testközelből ismertesse meg a július 1-től maximum 2,5 millió forintos állami kedvezménnyel megvásárolható 7 személyes új autókat.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnök asszonya kérdésünkre elmondta, hogy az előregisztrációs időszakban mintegy 2 000 család jelezte érdeklődését, amelyek körülbelül 9 300 fővel érkeznek holnap, illetve holnapután a helyszínre, a Magyar Vasúttörténeti Parkba. Az érdeklődés hatalmas, ezért a helyszínen is lehetőség nyílik a regisztrációra, a belépési díj egységesen 1000 forint családonként.



Ezért az összegért a park amúgy családonként 4 600 forint ellenében megtekinthető alapáras szolgáltatásait is igénybe lehet venni, és a belépésnek nem előfeltétele a NOE-tagság.

Mint megtudtuk, a szombat és vasárnap 10 és 18 óra között látogatható rendezvényen 13 márka körülbelül 30 autóval képviselteti magát. Konkrétan a következő gyártókról van szó: Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Toyota és Volkswagen. A park területén belül statikus formában lehet megismerkedni a kocsikkal, amelyekbe akár gyereküléseket is bele lehet próbálni, kívül pedig tesztvezetésre is lehetőséget biztosítanak.

A 7+ Üléses Hétvégén az MKB Euroleasing munkatársai válaszolnak a finanszírozással kapcsolatos kérdésekre, ezenkívül Dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár is tájékoztatást fog nyújtani a nagycsaládosok új állami támogatásával kapcsolatban. És vélhetően azzal a matricával kapcsolatban is, amit kötelezően el kell majd helyezni minden támogatott autón.

A NOE vezetője elmondta, hogy adott esetben jövőre is megrendezik a 7+ Üléses Hétvégét, és akár vidéki helyszínek is szóba kerülhetnek. Az egyesület azt tervezi, hogy a weboldalán egy gépkocsi vásárlási kisokost helyez majd el, mely komoly segítséget nyújthat azoknak a nagycsaládosoknak, akik adott esetben most először vásárolnak majd új autót.

