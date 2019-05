A benzines autók közt ikon volt, a villanyvilágban is megmarad annak a Mustang?

A Ford 11 milliárd dollárt fektet be abba, hogy 2022-ig 40 tagúra növelje elektromos hajtású járműveinek globális kínálatát, amiben 16 tisztán elektromos hajtású modell szerepel majd. Egy ilyen átalakulás során ugyan úgy szükség van egy stílusában meghatározó járműre. Ez lehet a Ford Mustang elektromos SUV változata.

A Ford Mustang-szerű villanyautó 2020 végén debütálhat, 600 kilométeres hatótávval. Felmerült a „Mach 1” vagy a „Mach-E” név a modell kapcsán, de a modell neve még semmilyen formában nem hivatalos. A Mach 1 mindenesetre a klasszikus Mustangok egyik legkülönlegesebb darabja volt.

A michigani autógyártó, azt is beígérte korábban, hogy ennél az autónál valamiféle újdonság lesz a töltési oldalon is: akár otthon, akár útközben nagyon egyszerűen lehet majd tölteni. Addig is, amíg tényleges formát és infromációkat kapunk, itt van például egy bolgár dizájner munkája az elektromos SUV-ról.

Végülis, ha mondjuk egy Maserati Levanteból vagy Alfa Romeo Stelvioból indulunk ki formailag, akkor a Mustang is egy nagyon dinamikus külsejű modell lehet szabadidő-autóként is, a Fastback sziluett pedig tökéletesen illeszkedik a mostani SUV Coupe-korszakba is.

