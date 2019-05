Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező három játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a brazil Thiago Monteirót az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tenisztornán.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három játszmában, 2 óra 39 perc alatt legyőzte a brazil Thiago Monteirót az 586 ezer euró (185...","id":"20190501_fucsovics_marton_thiago_monteiro_muncheni_tenisztorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d627f971-3c7d-4c8f-9aa6-6b7d03fb200c","keywords":null,"link":"/sport/20190501_fucsovics_marton_thiago_monteiro_muncheni_tenisztorna","timestamp":"2019. május. 01. 19:33","title":"Két és fél óra kellett Fucsovicsnak a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb52b801-7d62-4f93-8362-1a9ce34c2e2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elmenekült az összetört buszból, de nem jutott messze.","shortLead":"Elmenekült az összetört buszból, de nem jutott messze.","id":"20190503_Elfogtak_a_szegedi_buszkalozt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb52b801-7d62-4f93-8362-1a9ce34c2e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f2b914-ca6e-4f72-98c7-7df85763f4a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_Elfogtak_a_szegedi_buszkalozt","timestamp":"2019. május. 03. 09:35","title":"Elfogták a szegedi buszkalózt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk szivárogtak ki a kormány nemzetbiztonsági bizottságának üléséről. ","shortLead":"Menesztette Theresa May brit miniszterelnök Gavin Williamson védelmi minisztert, miután a napokban bizalmas információk...","id":"20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e85173d7-5c83-4ad7-84c0-571b944f022d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87424661-5be0-41fb-8b22-fa1b7dbd7b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_brit_vedelmi_miniszter_menesztes_nemzetbiztonsagi_bizottsag_huawei_5g","timestamp":"2019. május. 01. 20:25","title":"Kirúgták a brit védelmi minisztert, a Huawei-ügy van a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dfaa75-1974-44a6-8a91-aa927576e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első magyarországi koncertjét adja a kolumbiai szupersztár, Juanes.","shortLead":"Első magyarországi koncertjét adja a kolumbiai szupersztár, Juanes.","id":"20190503_Juanes_koncert_Budapest_Park","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03dfaa75-1974-44a6-8a91-aa927576e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e277ed-7081-4d1a-bf44-ccb76086e90f","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_Juanes_koncert_Budapest_Park","timestamp":"2019. május. 03. 10:48","title":"Emlékszik még a Tengo La Camisa Negra című dalra? Júliusban élőben bulizhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember a helyszínen meghalt.","shortLead":"Egy ember a helyszínen meghalt.","id":"20190502_frontalis_utkozes_auto_kamion_m2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714de035-d857-4680-84b6-6ecde395beb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_frontalis_utkozes_auto_kamion_m2","timestamp":"2019. május. 02. 13:33","title":"Tragédia az M2-esen: frontálisan ütközött autó és kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","shortLead":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","id":"20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f565d7-b173-4f9e-9bdf-12aba4092ca6","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","timestamp":"2019. május. 02. 13:52","title":"Gyásznapon esküvő? Sok párnak simán belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Red Bull holland versenyzője megint Budapestre látogatott egy kis városi autózásra. A Nagy Futam előtt beszélgettünk vele.","shortLead":"A Red Bull holland versenyzője megint Budapestre látogatott egy kis városi autózásra. A Nagy Futam előtt beszélgettünk...","id":"20190501_Max_Verstappen_Karomkodas_nelkul_nincs_Forma1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f46330db-5b42-4d3b-a3e5-02adf2374ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d0c3c6-7560-4d47-a5b5-76dc3b57dcda","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Max_Verstappen_Karomkodas_nelkul_nincs_Forma1","timestamp":"2019. május. 01. 15:30","title":"Max Verstappen: Káromkodás nélkül nincs Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi két évtizedben egyre általánosabbá vált a Közel-Keleten a keresztények üldözése, s a néha már a népirtás szintjére emelkedő üldözés következtében milliók kényszerültek otthonuk elhagyására, illetve menekülésre – áll a Jeremy Hunt brit külügyminiszter által készíttetetett jelentésben.","shortLead":"Az utóbbi két évtizedben egyre általánosabbá vált a Közel-Keleten a keresztények üldözése, s a néha már a népirtás...","id":"20190503_Nepirtashoz_kezd_hasonlitani_a_keresztenyek_uldozese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad45f19-e281-4c17-97ed-0551c9191e81","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Nepirtashoz_kezd_hasonlitani_a_keresztenyek_uldozese","timestamp":"2019. május. 03. 12:05","title":"Népirtáshoz kezd hasonlítani a keresztények üldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]