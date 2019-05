Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szavazói elsöprő többsége hisz a Fidesznek a néppárti felfüggesztés ügyében, derül ki a Medián kutatásából, amit az e heti HVG ad közre.\r

\r

","shortLead":"Szavazói elsöprő többsége hisz a Fidesznek a néppárti felfüggesztés ügyében, derül ki a Medián kutatásából, amit az e...","id":"20190502_Bumm_a_fejbe__sikerrel_sulykolta_uzenetet_a_Fidesz_a_nepparti_ugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f316f663-a92b-409e-abed-dd3a608df24e","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Bumm_a_fejbe__sikerrel_sulykolta_uzenetet_a_Fidesz_a_nepparti_ugyben","timestamp":"2019. május. 02. 12:29","title":"Bumm, a fejbe – sikerrel sulykolta üzenetét a Fidesz a néppárti ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8103ae-9316-4cad-843c-d6149b88422d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3,5 százalékos béremelést kapnak a pilóták idén. A sztrájk miatt 4000 járatot kellett törölni.","shortLead":"3,5 százalékos béremelést kapnak a pilóták idén. A sztrájk miatt 4000 járatot kellett törölni.","id":"20190503_Veget_ert_a_SAS_egyhetes_pilotasztrajkja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f8103ae-9316-4cad-843c-d6149b88422d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcf8fbf-4ad1-401d-8786-942832ecc023","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_Veget_ert_a_SAS_egyhetes_pilotasztrajkja","timestamp":"2019. május. 03. 09:10","title":"Véget ért a SAS egyhetes pilótasztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pesti Srácok értesülését részben megerősítette a rendőrség. ","shortLead":"A Pesti Srácok értesülését részben megerősítette a rendőrség. ","id":"20190502_4es_metro_nyomozas_felfuggesztes_megszuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=407b5c17-5137-408f-bca7-dc111b47a34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19c0307-bb4e-4050-868d-cff8fad6b4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190502_4es_metro_nyomozas_felfuggesztes_megszuntetes","timestamp":"2019. május. 02. 12:22","title":"Felfüggesztették, megszüntették a nyomozást a 4-es metró ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d857fc1a-3f09-48ba-ba4f-da24230adc69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúria ítélete tett pontot annak az ügynek a végére, amely a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és Tiszavasvári önkormányzata között zajlott 2016 óta.","shortLead":"A Kúria ítélete tett pontot annak az ügynek a végére, amely a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és Tiszavasvári...","id":"20190503_A_Kuria_szerint_is_diszkriminalta_a_romakat_a_tiszavasvari_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d857fc1a-3f09-48ba-ba4f-da24230adc69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1ad988-466f-415f-a404-977282411cae","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_A_Kuria_szerint_is_diszkriminalta_a_romakat_a_tiszavasvari_onkormanyzat","timestamp":"2019. május. 03. 13:39","title":"A Kúria szerint is diszkriminálta a romákat a tiszavasvári önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentős veszélyben van a média-, és a véleménynyilvánítás szabadsága Európában az Európa Tanács szerint. Jelentésükben hazánkra is kitérnek.","shortLead":"Jelentős veszélyben van a média-, és a véleménynyilvánítás szabadsága Európában az Európa Tanács szerint. Jelentésükben...","id":"20190503_A_magyar_sajtohelyzet_miatt_is_aggodik_az_Europa_Tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4453283a-2693-40db-b4bf-3a7a50881c82","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_A_magyar_sajtohelyzet_miatt_is_aggodik_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2019. május. 03. 05:40","title":"A magyar sajtóhelyzet miatt is aggódik az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak frissítőként. A szervezők ezzel próbálták csökkenteni a világban egyre nagyobb számban előforduló műanyaghulladékokat. ","shortLead":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak...","id":"20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871f835d-a6a1-4528-8545-306433b09179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","timestamp":"2019. május. 03. 20:03","title":"Ez a jövő? Ehető vízzel frissíthették magukat a londoni maraton futói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A számlák adatszolgáltatásához kapcsolódó új verzióról van szó.","shortLead":"A számlák adatszolgáltatásához kapcsolódó új verzióról van szó.","id":"20190502_Online_szamlak_haladekot_adott_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e57a73-0b66-4a29-bbfd-573b4e63aa33","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Online_szamlak_haladekot_adott_a_NAV","timestamp":"2019. május. 02. 16:53","title":"Online számlák: haladékot adott a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi szinte teljesen elmerült, de a sofőrnek nem esett baja. ","shortLead":"A kocsi szinte teljesen elmerült, de a sofőrnek nem esett baja. ","id":"20190503_Atszakitotta_a_korlatot_es_a_vizbe_zuhant_egy_auto_Besenyszogon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2a3563-a140-44da-b5ff-0f055a2ee30a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_Atszakitotta_a_korlatot_es_a_vizbe_zuhant_egy_auto_Besenyszogon","timestamp":"2019. május. 03. 10:54","title":"Átszakította a korlátot és a vízbe zuhant egy autó Besenyszögön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]