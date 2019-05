Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is megtapasztalhatott. ","shortLead":"Néha egy apró hiba is óriási galibát tud okozni, amit jó \"néhány\" Firefox-használó most a saját bőrén is...","id":"20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae0e3e8-6dae-44ec-9428-3e8f1a9d862d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 08:33","title":"Beütött a baj a Firefoxnál, véletlenül \"tönkretették\" a bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esélyt sem adott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető testülete arra, hogy a kormánynak bármilyen elképzeléséről egyáltalán szavazhasson az MTA közgyűlése. A három lehetséges elképzelés közül ugyanis csak a tisztán akadémiai álláspontról voksoltak a küldöttek - a tudós testület óriási többséggel úgy döntött: maradjon az MTA-n belül a kutatóintézeti hálózat.","shortLead":"Esélyt sem adott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető testülete arra, hogy a kormánynak bármilyen elképzeléséről...","id":"20190506_Palkovics_Laszlo_az_MTAkozgyules_utan_Ezt_nem_tudjuk_lefogadni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ded1975-9a74-469a-85e2-ea7df6fda872","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Palkovics_Laszlo_az_MTAkozgyules_utan_Ezt_nem_tudjuk_lefogadni","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Palkovics László az MTA-közgyűlés után: \"Ezt nem tudjuk elfogadni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát mostanra elhárították, de a torlódások miatt lassan áll helyre a megszokott forgalom.","shortLead":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni. A hibát...","id":"20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbb5595b-a27c-4040-a703-0fa7236e09a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a49de0-0d12-4d59-a29c-7eb00615fb43","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Helyreallitottak_az_informatikat_a_hataratkelokon","timestamp":"2019. május. 06. 13:12","title":"Helyreállították az informatikai rendszert, lassan megindul a forgalom a határátkelőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az első ilyen videó, amit látunk, és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami a lényeg.","shortLead":"Nem az első ilyen videó, amit látunk, és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami...","id":"20190506_rendszam_csalas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942c204d-e9c0-410e-94aa-ab5855c7a774","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_rendszam_csalas_video","timestamp":"2019. május. 06. 14:22","title":"Úgy tűnik, elég sokan próbálkoznak a magyar utakon rendszám-eltüntetővel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca409de-f6f5-4600-8f89-9d5d3f206585","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szokatlan hideg egy technofesztivált ért utol.","shortLead":"A szokatlan hideg egy technofesztivált ért utol.","id":"20190505_Ilyen_fotokat_meg_biztos_nem_latott_zenei_fesztivalrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ca409de-f6f5-4600-8f89-9d5d3f206585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8351da42-4fcf-439e-a203-2ebdc83917b8","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Ilyen_fotokat_meg_biztos_nem_latott_zenei_fesztivalrol","timestamp":"2019. május. 05. 08:42","title":"Ilyen fotókat még biztos nem látott zenei fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4575da3a-8fe5-4729-ace1-09765463b32b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Természetfilm-vetítésekkel, szemléletformáló, családi és diák programokkal várják május utolsó hétvégéjén a természet- és környezetvédelmi filmnapok sorozatban résztvevő városok filmszínházai, művelődési házai, nemzeti parkjai az érdeklődőket.","shortLead":"Természetfilm-vetítésekkel, szemléletformáló, családi és diák programokkal várják május utolsó hétvégéjén a természet...","id":"20190505_Uj_alkotasokkal_jonnek_a_majus_vegi_kornyezetvedelmi_filmnapok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4575da3a-8fe5-4729-ace1-09765463b32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd5ef4e-37e5-4fdc-a15c-b2fb3ef6e176","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Uj_alkotasokkal_jonnek_a_majus_vegi_kornyezetvedelmi_filmnapok","timestamp":"2019. május. 05. 10:15","title":"Új alkotásokkal jönnek a május végi környezetvédelmi filmnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral tartott sajtótájékoztatót a magyar kormányfő Budapesten, amelyen világossá tette, hogy az Európai Néppárt csúcsjelöltjét alkalmatlan jelöltnek tartja az Európai Bizottság vezetésére.","shortLead":"Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral tartott sajtótájékoztatót a magyar kormányfő Budapesten, amelyen...","id":"20190506_Salvini_utan_az_osztrak_szelsojobb_vezetojet_fogadja_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387d7e91-5d1b-4a7a-a39f-b699e157d35b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Salvini_utan_az_osztrak_szelsojobb_vezetojet_fogadja_Orban_Viktor","timestamp":"2019. május. 06. 15:22","title":"Orbán alkalmatlannak nevezte az Európai Bizottság vezetésére Manfred Webert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett a hvg.hu cikke nyomán fordult a testülethez.","shortLead":"Szél Bernadett a hvg.hu cikke nyomán fordult a testülethez.","id":"20190505_Elutasitotta_a_valasztasi_bizottsag_az_ovodai_alairasgyujtes_miatti_beadvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568c07d6-0482-4cc1-be15-684a3b7eeada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7e67b4-1b15-47ca-91fe-6a225739f4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Elutasitotta_a_valasztasi_bizottsag_az_ovodai_alairasgyujtes_miatti_beadvanyt","timestamp":"2019. május. 05. 12:19","title":"Elutasította a választási bizottság az óvodai aláírásgyűjtés miatti beadványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]