Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a legújabb tanulmányukban arra jutottak: azért az érzésért isszuk inkább az italokat, amelyet okoznak, mint az ízük miatt.","shortLead":"Amerikai kutatók a legújabb tanulmányukban arra jutottak: azért az érzésért isszuk inkább az italokat, amelyet okoznak...","id":"20190507_Miert_szeretjuk_jobban_a_keseru_sort_es_kavet_mint_az_edes_italokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a24e6b-c2f7-4bdf-9aae-af7f35e3ccb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_Miert_szeretjuk_jobban_a_keseru_sort_es_kavet_mint_az_edes_italokat","timestamp":"2019. május. 07. 12:18","title":"Miért szeretjük jobban a keserű sört és kávét, mint az édes italokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak az új Firefoxhoz készített el biztonsági javítást a Mozilla, de a hétvégén beütött hiba nemcsak őket érintette. Most előálltak egy új frissítéssel.","shortLead":"Eddig csak az új Firefoxhoz készített el biztonsági javítást a Mozilla, de a hétvégén beütött hiba nemcsak őket...","id":"20190506_mozilla_firefox_bongeszo_frissites_regi_verzio_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5766a3a-b553-4ae6-b9a4-932b3b4f270f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_mozilla_firefox_bongeszo_frissites_regi_verzio_bovitmeny_kiegeszito_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2019. május. 06. 15:33","title":"Újabb frissítést adott ki a Mozilla a Firefox \"tönkretett bővítményei\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","shortLead":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","id":"20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ee3d4-9b4b-40b6-9650-1e5f1e732ebb","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","timestamp":"2019. május. 07. 12:41","title":"Németországban épp tüntetnek az érettségizők, mert szerintük nagyon nehéz a matekvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de9fb98-5ed5-4c02-b6c2-30ad183a3863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trumppal szólva fake news médiumnak nevezte az amerikai portált.","shortLead":"Trumppal szólva fake news médiumnak nevezte az amerikai portált.","id":"20190508_kovacs_zoltan_orban_viktor_donald_trump_diktator_bevandorlasellenesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7de9fb98-5ed5-4c02-b6c2-30ad183a3863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c25e48-4ed0-45f2-99cf-a0359856e3a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_kovacs_zoltan_orban_viktor_donald_trump_diktator_bevandorlasellenesseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Beolvasott Kovács Zoltán a CNN-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a8e18-0831-413d-921a-329b0144ec90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt jelenleg a Pécsi Idegtudományi Centrumban kezelik. ","shortLead":"A zenészt jelenleg a Pécsi Idegtudományi Centrumban kezelik. ","id":"20190508_Agyergorccsel_kerult_korhazba_Demjen_Ferenc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a8e18-0831-413d-921a-329b0144ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d303ad-c58f-49f4-8535-0c6151a4791f","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Agyergorccsel_kerult_korhazba_Demjen_Ferenc","timestamp":"2019. május. 08. 05:55","title":"Agyérgörccsel került kórházba Demjén Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","shortLead":"Az ország nem teljesíti a 2015-ös atomalku keretében vállalt egyes kötelezettségeit.","id":"20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4842b86-ccc1-42aa-8b4e-b8aacdb4cc19","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_reszben_felmondta_az_atomalkut_iran","timestamp":"2019. május. 08. 07:54","title":"Részben felmondta az atomalkut Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","shortLead":"Az M5-ös autópálya és a 4-es főút közötti szakaszon, egy sávra szűkül a forgalom a keddi naptól egy hónapon keresztül. ","id":"20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7504314-0fc8-41c7-8f3f-a04b218a6595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e9718c-4116-43cb-8618-29cd631dab45","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_Felujitas_miatt_beall_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. május. 08. 09:38","title":"Felújítás miatt beáll a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kkv","description":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról elhíresült fejlesztésen.\r

\r

","shortLead":"A beruházó bejelentette, szombatonként is dolgozni fognak a nagy vihart kavart, 15 fa meglepetésszerű kivágásáról...","id":"20190507_Az_arnyek_utan_a_hetvegi_csendnek_is_lottek_a_fakivagasos_ferencvarosi_lakoparkepitesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4909ff13-2b9a-433c-8f2c-cd8eb580652e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9c0999-43c2-417c-987a-b59cbf14087e","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Az_arnyek_utan_a_hetvegi_csendnek_is_lottek_a_fakivagasos_ferencvarosi_lakoparkepitesen","timestamp":"2019. május. 07. 20:22","title":"Az árnyék után a hétvégi csendnek is lőttek a fakivágásos ferencvárosi lakóparképítésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]