[{"available":true,"c_guid":"c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak félrebeszélés lenne Trócsányi László szerint a dolog, és úgysem értenek egyet a migráció ügyében, ezért nem áll ki vitázni Tóth Bertalannal. Szijjártó Péter korábban arról beszélt, fájóan hiányoznak a racionális viták az EU-ról.","shortLead":"Csak félrebeszélés lenne Trócsányi László szerint a dolog, és úgysem értenek egyet a migráció ügyében, ezért nem áll ki...","id":"20190510_A_Fidesz_nem_akar_EPlistavezetoi_vitat_az_MSZPvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e609-a03b-4b5e-8c4e-7df618d07d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_A_Fidesz_nem_akar_EPlistavezetoi_vitat_az_MSZPvel","timestamp":"2019. május. 10. 14:44","title":"A Fidesz nem akar EP-listavezetői vitát az MSZP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"Fokasz Nikosz","category":"velemeny","description":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán Viktornak kellene a leghangosabban követelnie, ha tényleg a bevándorlás megállítása a célja. Ne dőljünk be a cinikus hatalmasok riogatásának! – figyelmeztet szociológus szerzőnk.","shortLead":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán...","id":"20190511_Migransriogatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14276121-16aa-47e4-9204-0c3be9c2350a","keywords":null,"link":"/velemeny/20190511_Migransriogatok","timestamp":"2019. május. 11. 09:00","title":"Fokasz Nikosz: Migránsriogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Josh Brolin nagyon rácsodálkozott a közép-európai valóságra, meghatódva vette szemügyre a \"háború fognyomait\" Budapest házain.","shortLead":"Josh Brolin nagyon rácsodálkozott a közép-európai valóságra, meghatódva vette szemügyre a \"háború fognyomait\" Budapest...","id":"20190509_josh_brolin_nyugati_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57e323-408e-4957-885f-d0312a55b5fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_josh_brolin_nyugati_ter","timestamp":"2019. május. 09. 18:20","title":"Josh Brolin a gyerekével együtt jelentkezett be a Nyugati térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kitartást kívánó Miniszterelnökségi Kabinetirodánál kissé hatékonyabb megoldást próbálnak most végigvinni adakozók: gyűjtés indult a zsámboki, hajléktalanságtól fenyegetett családnak.\r

\r

","shortLead":"A kitartást kívánó Miniszterelnökségi Kabinetirodánál kissé hatékonyabb megoldást próbálnak most végigvinni adakozók...","id":"20190510_Megmozdult_a_net_a_kilencgyerekes_csaladert_adakozas_indult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19a92db5-4998-49bf-81fd-11a70438d926","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Megmozdult_a_net_a_kilencgyerekes_csaladert_adakozas_indult","timestamp":"2019. május. 10. 15:25","title":"Megmozdult a net a kilencgyerekes családért, adakozás indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","shortLead":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","id":"20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2183cd1a-2775-4316-be69-39fd8eba9e6a","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","timestamp":"2019. május. 10. 09:07","title":"\"Rengeteg mindent megéltem, nagyon nehéz helyzetekbe kerültem\" – visszatér Oláh Ibolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A fideszes hallgatók 22 százaléka szerint bizonyos körülmények között jobb a diktatúra, mint a demokrácia – derül ki egy friss kutatásból. Azt is megtudtuk, hogy minden harmadik fiatal tervezi, hogy külföldön éljen, és hogy a hallgatók között a Momentum a legnépszerűbb párt.","shortLead":"A fideszes hallgatók 22 százaléka szerint bizonyos körülmények között jobb a diktatúra, mint a demokrácia – derül ki...","id":"20190510_demokracia_aktiv_fiatalok_egyetem_momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0453e9c-d459-4f32-bb67-60a86a425935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74491cad-e48b-41c7-bd83-a1ffd1698786","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_demokracia_aktiv_fiatalok_egyetem_momentum","timestamp":"2019. május. 10. 18:34","title":"Demokráciát akarnak a magyar fiatalok, de nem ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","shortLead":"Instagramján mutogatja a sztár, most épp mibe invesztált jó sok pénzt. ","id":"20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09346d9b-ef66-41e2-b5fc-08ecbaf8314c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8702fe0e-b3f3-432c-b843-45354c532016","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Utasszallitot_vett_maganak_a_hires_rapper_Drake_magangepet_csinal_belole","timestamp":"2019. május. 11. 13:50","title":"Utasszállítót vett magának a híres rapper, Drake, magángépet csinál belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal nő az út szélén találta a kóbor állatot a Fülöp-szigeteken, és magával vitte üdülőhelyükre. ","shortLead":"A fiatal nő az út szélén találta a kóbor állatot a Fülöp-szigeteken, és magával vitte üdülőhelyükre. ","id":"20190510_Veszettsegben_meghalt_egy_norveg_no_akit_kolyokkutya_harapott_meg_a_nyaralasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148ca7f-d648-4858-8db0-fca7565317a4","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Veszettsegben_meghalt_egy_norveg_no_akit_kolyokkutya_harapott_meg_a_nyaralasan","timestamp":"2019. május. 10. 19:42","title":"Veszettségben meghalt egy norvég nő, akit kölyökkutya harapott meg a nyaralásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]