Ha esik, ha fúj: elképesztő autók voltak idén is a magyar Concours d’Elegance-on – galéria

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Árkartellezéssel vádolnak az Egyesült Államokban húsz gyógyszergyárat, amelyek több milliárd dolláros visszaéléssel jól megvághatták a gyanútlan vásárlókat.","shortLead":"Árkartellezéssel vádolnak az Egyesült Államokban húsz gyógyszergyárat, amelyek több milliárd dolláros visszaéléssel jól...","id":"20190512_Esetenkent_1000_szazalekos_aremeles_durva_botrany_keszul_az_amerikai_gyogyszeriparban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bf0f42-7a2e-445e-8998-89005a74d75d","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_Esetenkent_1000_szazalekos_aremeles_durva_botrany_keszul_az_amerikai_gyogyszeriparban","timestamp":"2019. május. 12. 11:52","title":"Esetenként 1000 százalékos áremelés: durva botrány készül az amerikai gyógyszeriparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f1e05d-c0bb-45f3-9452-339348c09921","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelkileg és fizikailag is nagyon megterhelő volt eljátszania Mads Mikkelsennek Overgård szerepét a Sarkvidék című filmben. Azt mondja, a film még áthallással sem a klímaváltozásról folyó párbeszédhez akar hozzászólni.","shortLead":"Lelkileg és fizikailag is nagyon megterhelő volt eljátszania Mads Mikkelsennek Overgård szerepét a Sarkvidék című...","id":"20190513_A_sarkvideken_tulelo_Mads_Mikkelsennek_soha_nem_volt_meg_ennyire_nehez_dolga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f1e05d-c0bb-45f3-9452-339348c09921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b42c42a-76e9-4a94-bfb9-ad31c5b01588","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_A_sarkvideken_tulelo_Mads_Mikkelsennek_soha_nem_volt_meg_ennyire_nehez_dolga","timestamp":"2019. május. 13. 11:21","title":"Rendesen megkínozták Mads Mikkelsent a sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c81ea-9d34-4094-885f-1a356beca37a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Raktártúrák néven videósorozatban mutatja be a múzeum, hogy készül a költözésre.\r

\r

","shortLead":"Raktártúrák néven videósorozatban mutatja be a múzeum, hogy készül a költözésre.\r

\r

","id":"20190513_Ez_zajlik_a_Neprajzi_Muzeum_falain_belul_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c81ea-9d34-4094-885f-1a356beca37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be8cde1-24f2-4f8b-9777-adbab750b062","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Ez_zajlik_a_Neprajzi_Muzeum_falain_belul_video","timestamp":"2019. május. 13. 13:00","title":"Megmutatjuk, mi történik a Néprajzi Múzeum zárt ajtaja mögött (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f075d8cb-5be1-4908-a078-35bcec5b6657","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csengersimai rendőrök kiszúrták, hogy valami nincs rendben a moldáv férfi rakományával. ","shortLead":"A csengersimai rendőrök kiszúrták, hogy valami nincs rendben a moldáv férfi rakományával. ","id":"20190512_Megprobalta_atcsempeszni_a_lopott_svajci_motort_a_hataron_nem_jott_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f075d8cb-5be1-4908-a078-35bcec5b6657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca689af7-5990-422e-8f73-06105c55ef32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Megprobalta_atcsempeszni_a_lopott_svajci_motort_a_hataron_nem_jott_ossze","timestamp":"2019. május. 12. 10:58","title":"Megpróbálta átcsempészni a lopott svájci motort a határon, nem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még hogy a villám nem csap kétszer ugyanoda. Texasban 11-szeri esetet videóztak le.","shortLead":"Még hogy a villám nem csap kétszer ugyanoda. Texasban 11-szeri esetet videóztak le.","id":"20190513_villamcsapas_villam_11_szer_csapott_a_villam_ugyanoda_texas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713f32f4-ce6d-4bbd-9dd1-1f44029e7ca0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_villamcsapas_villam_11_szer_csapott_a_villam_ugyanoda_texas","timestamp":"2019. május. 13. 09:03","title":"Videó: néhány másodperc alatt 11-szer csapott a villám ugyanoda Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e379cd-f8b3-4c66-b522-85da7953f929","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök kivételesen nem focisták, hanem egy operaénekes közelében tűnt fel.","shortLead":"A miniszterelnök kivételesen nem focisták, hanem egy operaénekes közelében tűnt fel.","id":"20190513_Orban_Viktor_kulturalodott_kicsit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56e379cd-f8b3-4c66-b522-85da7953f929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517998fb-06b8-4e2e-a40c-a826e01738ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Orban_Viktor_kulturalodott_kicsit","timestamp":"2019. május. 13. 09:27","title":"Orbán Viktor kulturálódott kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6ed158-d2cf-42fb-ad16-1141ff78794f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A Los Angeles-i repülőtér utasvizsgálóit ugyancsak meglepte a különleges csomagot cipelő szakács, aki fagyasztott ragadozóhalakkal érkezett az Egyesült Államokba.

","shortLead":"A Los Angeles-i repülőtér utasvizsgálóit ugyancsak meglepte a különleges csomagot cipelő szakács, aki fagyasztott...","id":"20190513_Piranhakat_talaltak_a_vamosok_a_sztarsef_kezicsomagjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ed158-d2cf-42fb-ad16-1141ff78794f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815487cf-2c96-4c65-99e6-6c0ed85c1c52","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Piranhakat_talaltak_a_vamosok_a_sztarsef_kezicsomagjaban","timestamp":"2019. május. 13. 17:30","title":"Piranhákat találtak a vámosok a sztárséf kézicsomagjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a6fdb0-64fc-4033-be12-e264f86a8059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szemére vetik az orosz és a kínai befolyást, a sajtószabadság leépítését és az antiszemitizmust is. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szemére vetik az orosz és a kínai befolyást, a sajtószabadság leépítését és az antiszemitizmust...","id":"20190513_Ne_talalkozzon_Orbannal__kilenc_amerikai_kepviselo_irt_levelet_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6a6fdb0-64fc-4033-be12-e264f86a8059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792d7f27-f52d-4a31-b90a-2bf698b6c14a","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Ne_talalkozzon_Orbannal__kilenc_amerikai_kepviselo_irt_levelet_Trumpnak","timestamp":"2019. május. 13. 18:36","title":"\"Ne találkozzon Orbánnal!\" – Kilenc amerikai képviselő írt levelet Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]