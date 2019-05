Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb3b0619-c8ea-42b5-8028-a724a5f3dd89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt mutatta ki egy új felmérés.","shortLead":"Ezt mutatta ki egy új felmérés.","id":"20190503_A_nemetek_szerint_Webernek_kell_az_Europai_Bizottsag_elere_kerulnie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3b0619-c8ea-42b5-8028-a724a5f3dd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfe19c1-d81d-4460-adf0-07a674e8b97e","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_A_nemetek_szerint_Webernek_kell_az_Europai_Bizottsag_elere_kerulnie","timestamp":"2019. május. 03. 07:15","title":"A németek szerint Webernek kell az Európai Bizottság élére kerülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3324c4-74fd-48ba-b215-0cd97fc27499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veronába indult volna a férfi, aki azon bukott ki, hogy a sofőr nem engedte fel a buszra.","shortLead":"Veronába indult volna a férfi, aki azon bukott ki, hogy a sofőr nem engedte fel a buszra.","id":"20190503_Fel_akarta_robbantani_a_nepligeti_buszpalyaudvar_kaveautomatajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d3324c4-74fd-48ba-b215-0cd97fc27499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679ef1d-c51c-461c-8671-b7da9f6a6d9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Fel_akarta_robbantani_a_nepligeti_buszpalyaudvar_kaveautomatajat","timestamp":"2019. május. 03. 18:09","title":"Azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a népligeti buszpályaudvar kávéautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem fukarkodott a kritikával a kapitány, de a játékosok is önostorozóan nyilatkoztak. ","shortLead":"Nem fukarkodott a kritikával a kapitány, de a játékosok is önostorozóan nyilatkoztak. ","id":"20190503_Ilyen_toketlenek_meg_sosem_voltunk__ertekelt_a_hoki_kapitany_a_60as_zako_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb024ad0-295b-4e2a-94ca-7b04738deea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b686b9c-7f2f-4e3e-92c3-567507e6b08c","keywords":null,"link":"/sport/20190503_Ilyen_toketlenek_meg_sosem_voltunk__ertekelt_a_hoki_kapitany_a_60as_zako_utan","timestamp":"2019. május. 03. 19:26","title":"\"Ilyen töketlenek még sosem voltunk\" – értékelt a hokikapitány a 6-0-s zakó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","shortLead":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","id":"20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699dcaba-e0dd-40ec-9b3e-86952541b181","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","timestamp":"2019. május. 03. 19:03","title":"Három dologban is valótlant állított a Momentumról a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják a munkát.","shortLead":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják...","id":"20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28775d68-d584-4685-986c-1795d673e2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","timestamp":"2019. május. 03. 13:42","title":"162 bíró igazolt át a közigazgatási bíróságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A regionalizációról tárgyaltak, amiről Japánnal már sikerült megegyezni.","shortLead":"A regionalizációról tárgyaltak, amiről Japánnal már sikerült megegyezni.","id":"20190503_A_magyar_baromfi_es_serteshus_thaifoldi_szallitasarol_targyalt_a_KKM_delegacioja_Bangkokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71613a28-a632-444c-b3fe-115a4cd39e75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_A_magyar_baromfi_es_serteshus_thaifoldi_szallitasarol_targyalt_a_KKM_delegacioja_Bangkokban","timestamp":"2019. május. 03. 05:25","title":"A magyar baromfi és sertéshús thaiföldi szállításáról tárgyalt a KKM delegációja Bangkokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírszerzést bízták meg azzal, hogy találják meg Leopoldo Lópezt.","shortLead":"A hírszerzést bízták meg azzal, hogy találják meg Leopoldo Lópezt.","id":"20190502_Letartoztatasi_parancsot_adtak_ki_a_venezuelai_ellenzek_egyik_vezetoje_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3537c9f-86ea-4851-9fcf-909efce39456","keywords":null,"link":"/vilag/20190502_Letartoztatasi_parancsot_adtak_ki_a_venezuelai_ellenzek_egyik_vezetoje_ellen","timestamp":"2019. május. 02. 21:43","title":"Letartóztatási parancsot adtak ki a venezuelai ellenzék egyik vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5beab1-38d1-49ca-9895-2643ffe9208c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az eset 2017. decemberében történt az M5-ös csengelei pihenőjénél. A török férfi ismerte egyik áldozatát.","shortLead":"Az eset 2017. decemberében történt az M5-ös csengelei pihenőjénél. A török férfi ismerte egyik áldozatát.","id":"20190502_Eletfogytiglanra_iteltek_azt_a_ferfit_aki_egy_autot_megallitiott_es_utasait_lelotte_az_M5oson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5beab1-38d1-49ca-9895-2643ffe9208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3a1b88-b637-4fc6-9611-e324642a0072","keywords":null,"link":"/cegauto/20190502_Eletfogytiglanra_iteltek_azt_a_ferfit_aki_egy_autot_megallitiott_es_utasait_lelotte_az_M5oson","timestamp":"2019. május. 02. 14:03","title":"Életfogytiglanra ítélték azt a férfit, aki egy autót megállított az M5-ösön, majd lelőtte utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]