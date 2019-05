Idén is magyar csapat nyerte a különleges, sűrített levegővel hajtott járművek, a pneumobilok versenyét. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Műszakik AiR-115 Team nevű csapata szerezte meg az első helyet a hét végi eseményen, ahol magyar, cseh, lengyel, lett, litván, román és szlovák csapatok voltak jelen – közölték a szervezők.

Az egri Érsekkertben rendezett megmérettetésen a fiatalok idén is három versenyszámban álltak rajthoz: a hosszú távú futamon az a jármű nyer, amelyik a legnagyobb távolságot képes megtenni a kijelölt pályán a kötelező minimális óránkénti 15 kilométeres átlagsebesség mellett.

Az ügyességi futamon a versenyzők szlalompályán mutathatják meg pneumobiljuk irányíthatóságát, míg a gyorsulási szám után az állhat a dobogó legfelső fokára, aki az adott szakaszt a legrövidebb idő alatt teljesíti.

A szervezők közlése szerint a legélesebb küzdelmek szombaton voltak, miután reggel elrajtolt a távolsági futam, amelyet a Riga Technical University Riga Fresh csapata nyert. A fiatalok 10,585 métert tettek meg egyetlen palacktöltettel, a kötelező minimális 15 km/h átlagsebesség mellett, illetve a két pilótacserét betartva. A második helyen a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem HeptaCube csapata zárt 10,298 méterrel, míg a dobogó harmadik fokára a BME Löködönc csapata állhatott fel 9,940 méter megtétele után.

8-10 milliós gép

A tavalyi verseny előtt mi is ott voltunk a BME Műszakik csapatánál egy riportra, hogyan is történik a felkészülésük. Ki is próbáltuk a gépüket, ami folyamatosan szuszog, csattog, fúj. A villanyautók szépek, jók meg környezetkímélők, de alapvetően steril személyiségek. Egy pneumobil ennek pont az ellenkezője, és ha pedig úgy megy, ami a csövön kifér, 200 méteren el is „füstöli” a 10 literes tartályban – illetve a 60 literes puffertartályban – lévő összes üzemanyagot.

Mi a közös egy BKV-buszban és egy versenyautóban? A gépészmérnök hallgatók számára lényegében kétféle - nálunk igazán ismert - nagy verseny(sorozat) létezik, amelyen próbára tehetik magukat. Az egyik a harminc éve létező Formula Student-sorozat, ami a nevéhez mérten, mondjuk úgy, mára a Forma-1-es kategória a mérnökversenyzésben is, a másik a pneumobiloké, amelyet hangulatában inkább a Michelisz Norbi által fémjelzett, most éppen WTCR néven futó túraautó-világbajnoksághoz lehetne hasonlítani.

A döntőben dőlt el

Az idei versenyen is a hosszú távú futam után az ügyességi kategóriában álltak rajthoz a résztvevők, s a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is három fordulóban dőlt el, kik jutnak tovább. Ez követően már csak egyetlen futam várt a mérnökhallgatókra a pályán: a sokak által várt gyorsulási verseny. Egymást követték a pneumobilok, ám ha hajszállal is, az BME Műszakik AiR-115 Team végzett az élen, s maga mögé szorította a Riga Technical University Riga Fresh és RIGA Airmobile csapatait.

Jövőre az Innovációs és Technológiai Minisztérium is beszáll a Nemzetközi Aventics Pneumobil Verseny finanszírozásába, mivel szeretnék világméretűvé bővíteni a rendezvényt – mondta a tárca gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.

