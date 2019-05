Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7b4e0d-fe1c-464e-84e0-5a04da4b0fe5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy nap alatt vesztett egymillió feliratkozót, majd azóta még másfél milliót. Egy volt barátja szólt be neki.","shortLead":"Egy nap alatt vesztett egymillió feliratkozót, majd azóta még másfél milliót. Egy volt barátja szólt be neki.","id":"20190513_james_charles_youtube_tati","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7b4e0d-fe1c-464e-84e0-5a04da4b0fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfa9303-ed6c-4c35-b36c-7f611cfa61e7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190513_james_charles_youtube_tati","timestamp":"2019. május. 13. 15:35","title":"Az ember, akinél nagyobbat még senki sem bukott a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11bc64a-6b1f-4018-85b0-9ad0c21799f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK új közbeszerzési eljárást készít elő. ","shortLead":"A BKK új közbeszerzési eljárást készít elő. ","id":"20190513_Iden_osszel_megkezdodhet_a_Lanchid_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f11bc64a-6b1f-4018-85b0-9ad0c21799f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ab52a1-7447-427b-b093-95ae848ffcbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Iden_osszel_megkezdodhet_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2019. május. 13. 19:21","title":"Idén ősszel megkezdődhet a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az incidensben hat ember meghalt.","shortLead":"Az incidensben hat ember meghalt.","id":"20190512_Ismet_megtamadtak_egy_kereszteny_templomot_Burkina_Fasoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12203353-7374-415c-9948-6329ba3533bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Ismet_megtamadtak_egy_kereszteny_templomot_Burkina_Fasoban","timestamp":"2019. május. 12. 19:47","title":"Ismét megtámadtak egy keresztény templomot Burkina Fasóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2a743a-6007-4309-83cd-ea18017f255e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tett Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, mert – mint Facebook-oldalán írta – valakik nekiestek azoknak a pártplakátoknak, amelyek a képviselői irodájának kerítésére voltak kitéve. ","shortLead":"Feljelentést tett Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, mert – mint Facebook-oldalán írta – valakik...","id":"20190513_szel_bernadett_valasztasi_plakat_festekszoro_rendorseg_feljelentes_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2a743a-6007-4309-83cd-ea18017f255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9980372-2f43-4340-8f29-1fdf014b0841","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_szel_bernadett_valasztasi_plakat_festekszoro_rendorseg_feljelentes_kampany","timestamp":"2019. május. 13. 16:44","title":"Összefújták a plakátokat a kerítésén, a rendőrséghez fordult Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzbírságot nem kapott a Fidesz, de a további jogsértéstől eltiltották a pártot, mert a múlt héten a Csongrád Megyei Kormányhivatalban tartott kampányrendezvényt Szijjártó Péter részvételével.

","shortLead":"Pénzbírságot nem kapott a Fidesz, de a további jogsértéstől eltiltották a pártot, mert a múlt héten a Csongrád Megyei...","id":"20190513_Elmeszelte_a_Fideszt_a_Valasztasi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141cf416-0c94-47b9-ae04-2a314d559902","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Elmeszelte_a_Fideszt_a_Valasztasi","timestamp":"2019. május. 13. 17:15","title":"Elmeszelte a Fideszt a választási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142d2510-c78d-4d77-a9e1-fe6d184a3f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A trend folytatódik.","shortLead":"A trend folytatódik.","id":"20190512_Tovabbra_is_egyre_tobb_magyar_dont_ugy_hogy_inkabb_Ausztriaban_folytatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142d2510-c78d-4d77-a9e1-fe6d184a3f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6763cc-5eac-4576-bcc3-f780a6b0be75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Tovabbra_is_egyre_tobb_magyar_dont_ugy_hogy_inkabb_Ausztriaban_folytatja","timestamp":"2019. május. 12. 22:09","title":"Egyre több magyar dönt úgy, hogy inkább Ausztriában folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea590346-e150-4539-b372-1303dcf23970","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Még mindig sokan a bankfiókban intézik az átutalásaikat, postán adják fel az adóbevallásukat, és ügyfélszolgálatnál kötik a biztosításukat, pedig ez komplett időpocsékolás. Ráadásul ma már beírathatjuk a gyereket az iskolába, rendezhetjük a rezsinket, és akár be is vásárolhatunk online. ","shortLead":"Még mindig sokan a bankfiókban intézik az átutalásaikat, postán adják fel az adóbevallásukat, és ügyfélszolgálatnál...","id":"spar_20190513_6_dolog_amit_meg_mindig_nem_online_intezunk_pedig_mar_nagyon_kellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea590346-e150-4539-b372-1303dcf23970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fa620f-c2f2-4a20-844c-2c3da91a4bb7","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20190513_6_dolog_amit_meg_mindig_nem_online_intezunk_pedig_mar_nagyon_kellene","timestamp":"2019. május. 13. 19:30","title":"6 dolog, amit még mindig nem online intézünk, pedig már nagyon kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"679a4cbb-87c0-43c8-b2e7-3dbed09a25b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő 72 éves volt.","shortLead":"A színésznő 72 éves volt.","id":"20190512_Elhunyt_a_Twin_Peaksbol_megismert_Peggy_Lipton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679a4cbb-87c0-43c8-b2e7-3dbed09a25b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3651c906-d845-445b-b2c9-f156912014b4","keywords":null,"link":"/kultura/20190512_Elhunyt_a_Twin_Peaksbol_megismert_Peggy_Lipton","timestamp":"2019. május. 12. 09:43","title":"Elhunyt a Twin Peaksből megismert Peggy Lipton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]