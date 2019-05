Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nyilvánvaló, hogy az amerikai cég döntésének politikai, ideológiai okai vannak.”","shortLead":"„Nyilvánvaló, hogy az amerikai cég döntésének politikai, ideológiai okai vannak.”","id":"20190515_Letiltotta_a_NERkozeli_Mediaworks_hirdetesi_fiokjait_a_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03694685-974e-4515-ab65-5f2ac250ee07","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Letiltotta_a_NERkozeli_Mediaworks_hirdetesi_fiokjait_a_Facebook","timestamp":"2019. május. 15. 13:44","title":"Letiltotta a NER-közeli Mediaworks hirdetési fiókjait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy még sosem volt a választás tétje, annál is inkább, mivel a magyar kormányfő főszereplésével komoly politikai meccsé vált a kampány. Ön mit gondol erről? Hogyan viszonyul a voksoláshoz? Kérjük, ossza meg velünk válaszát!","shortLead":"Másfél hét múlva dönthetünk arról, mely pártok képviselőit szeretnénk bejuttatni az új Európai Parlamentbe. Ilyen nagy...","id":"20190515_EP_kutatas_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4df71c0-02d1-4400-b97a-8ff457f2c409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cda898-bc2b-4268-899a-d91f140d1d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_EP_kutatas_2","timestamp":"2019. május. 15. 13:06","title":"Elmegy szavazni a jövő héten? Miért teszi? Most elmondhatja a véleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nemrég olyan biztonsági résre bukkant a Windows operációs rendszer régebbi verzióiban, ami két évvel ezelőtt emlékezetes pusztítást végrehajtó WannaCry zsarolóvírushoz hasonló fenyegetéshez vezethet.","shortLead":"A Microsoft nemrég olyan biztonsági résre bukkant a Windows operációs rendszer régebbi verzióiban, ami két évvel...","id":"20190516_microsoft_windows_xp_windows_7_serulekenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9da2aa6-ffe9-42c6-830e-297459fb546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bd975b-e0a8-4a86-b66e-5e4923a5576f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_microsoft_windows_xp_windows_7_serulekenyseg","timestamp":"2019. május. 16. 08:03","title":"Kritikus rést találtak a Windowsban, azonnal frissítsen, ha 7-es vagy XP van a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évtizede várnak a rajongók egy rendes Mortal Kombat-mozifilmre. Úgy tűnik, a kívánságból hamarosan valóság lesz. ","shortLead":"Több mint két évtizede várnak a rajongók egy rendes Mortal Kombat-mozifilmre. Úgy tűnik, a kívánságból hamarosan...","id":"20190515_mortal_kombat_11_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081748c4-1dae-4f88-991c-4ff0c9453964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7317e536-8d6c-4130-a00e-4e3bb8aa537f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_mortal_kombat_11_film","timestamp":"2019. május. 15. 13:03","title":"Úgy tűnik, a játék után új mozifilmet is kapnak a Mortal Kombat-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","shortLead":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","id":"20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f717c5-4366-41c9-887f-38780c0f9b93","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","timestamp":"2019. május. 15. 17:15","title":"Azzal vádolnak egy francia altatóorvost, hogy ötven embert mérgezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Kikerült még egy kisfilm a látogatásról.","shortLead":" Kikerült még egy kisfilm a látogatásról.","id":"20190514_trump_feher_haz_orban_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe274e51-c33d-4277-a8dc-971313ada811","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_trump_feher_haz_orban_video","timestamp":"2019. május. 14. 18:53","title":"Újabb videót tett ki Trump az Orbán-látogatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HungaroControl Zrt. hárommillió forintot követel vissza Zuglótól, mert a kerület nem arra használta az adományt, amire a cég adta.","shortLead":"A HungaroControl Zrt. hárommillió forintot követel vissza Zuglótól, mert a kerület nem arra használta az adományt...","id":"20190515_Karacsony_Gergely_feje_most_egy_jatszoter_miatt_fajhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d092cb4-d6ac-4f13-88f2-0418a6ec5ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Karacsony_Gergely_feje_most_egy_jatszoter_miatt_fajhat","timestamp":"2019. május. 15. 07:08","title":"Most egy állami cég kezdte el szorongatni Karácsony Gergely hivatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a4992-0905-4eb6-ba4e-239f1a5c520d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Privátbankár.hu megnézte, mennyivel nőtt egy év alatt az Országgyűlési Hivatal, a Köztársasági Elnöki Hivatal és az Országgyűlési Őrség alá tartozó rendvédelmi szerveknél a dolgozók fizetése.","shortLead":"A Privátbankár.hu megnézte, mennyivel nőtt egy év alatt az Országgyűlési Hivatal, a Köztársasági Elnöki Hivatal és...","id":"20190515_Ennyit_visznek_haza_havonta_akik_Ader_Janosnal_es_Kover_Laszlonal_dolgoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4a4992-0905-4eb6-ba4e-239f1a5c520d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3451a43-17e3-478b-9605-04db91b7224d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_Ennyit_visznek_haza_havonta_akik_Ader_Janosnal_es_Kover_Laszlonal_dolgoznak","timestamp":"2019. május. 15. 16:02","title":"Ennyit visznek haza havonta az Áder Jánosnál és Kövér Lászlónál dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]