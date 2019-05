Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira elhasználódott a védőfelszerelés, hogy az ólommellények áteresztik a sugárzást. Dózismérő pedig nincs.","shortLead":"Annyira elhasználódott a védőfelszerelés, hogy az ólommellények áteresztik a sugárzást. Dózismérő pedig nincs.","id":"20190515_Ateresztik_az_olommellenyek_a_sugarzast_a_Peterfy_korhazban_nem_vedik_sem_a_betegeket_sem_a_szemelyzetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d45af9-9e46-4136-a7c7-2a8dc7426a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a75f675-caf0-4b6e-8b81-5f0329d60b06","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Ateresztik_az_olommellenyek_a_sugarzast_a_Peterfy_korhazban_nem_vedik_sem_a_betegeket_sem_a_szemelyzetet","timestamp":"2019. május. 15. 15:06","title":"Áteresztik az ólommellények a sugárzást a Péterfy-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e5f3a-6964-4469-aace-e1598db77862","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színfalak mögött ki is próbálták a zenész hangszerét. ","shortLead":"A színfalak mögött ki is próbálták a zenész hangszerét. ","id":"20190514_Vilaghiru_szineszek_is_beugrottak_Al_Di_Meola_budapesti_koncertjere__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=952e5f3a-6964-4469-aace-e1598db77862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45339c84-c001-4268-8430-5a8018f2d7c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Vilaghiru_szineszek_is_beugrottak_Al_Di_Meola_budapesti_koncertjere__video","timestamp":"2019. május. 14. 19:58","title":"Világhírű színészek is beugrottak Al Di Meola budapesti koncertjére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b62cd2-a618-4cef-a1da-2a67cb4d77ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felavatta Orbán Viktor a Liget Projekt múzeumainak hátteréül szolgáló restaurálási és raktárközpontot, és rögtön a magyarság létét fenyegető veszélyekről kezdett el beszélni.\r

","shortLead":"Az agy gyakori részgráfjait azonosították az ELTE matematikus kutatói; a lista azért különösen fontos, mert...","id":"20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67d0212-a278-40cc-9b46-7617c43609ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991a4737-6081-4bc6-a192-158af5451f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa","timestamp":"2019. május. 15. 17:03","title":"Érdekes dolgokat azonosítottak az agyban a ELTE matematikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb3edab-59bc-49be-a844-efd895acf7ce","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Clean Space programjának egyik célja a világűr megtisztítása az űrszeméttől, a projekt keretében egy magyar cég, a miskolci Admatis Kft. az űreszközök dokkolását segítő infravörös és foszforeszkáló jelzőfények fejlesztését végzi.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Clean Space programjának egyik célja a világűr megtisztítása az űrszeméttől, a projekt...","id":"20190515_esa_clean_space_urszemet_projekt_pemsun_ecosedign_cleansat_activedebris","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb3edab-59bc-49be-a844-efd895acf7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c9dc46-2a71-47f9-88df-4b889b6fcbb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_esa_clean_space_urszemet_projekt_pemsun_ecosedign_cleansat_activedebris","timestamp":"2019. május. 15. 10:03","title":"Magyar jelzőfényt küldhetnek fel az űrbe, már javában tesztelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e850f9a-cd73-4387-9f02-28d55e86fda1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemcsak az új szívbillentyűje érzi a ritmust. 