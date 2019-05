Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap ül le újra beszélni az elnök és a kancellár, hogy a következő lépésekről tárgyaljanak.","shortLead":"Vasárnap ül le újra beszélni az elnök és a kancellár, hogy a következő lépésekről tárgyaljanak.","id":"20190518_Megszolalt_az_osztrak_elnok_is_csak_az_elorehozott_valasztassal_allithato_vissza_a_bizalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52ba35b-155b-468c-a2a5-fe4fdaddb3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Megszolalt_az_osztrak_elnok_is_csak_az_elorehozott_valasztassal_allithato_vissza_a_bizalom","timestamp":"2019. május. 18. 21:25","title":"Megszólalt az osztrák elnök is: csak az előrehozott választással állítható vissza a bizalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1ccbb3-390a-4007-861e-ec182892349e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddigi legkisebb többségét szerezte a Dél-Afrikát az apartheid vége óta irányító Afrikai Nemzeti Kongresszus. Cyril Ramaphosa elnökre a korrupció és gazdasági problémák leküzdéséhez viadal vár a párton belüli ellenfeleivel.","shortLead":"Az eddigi legkisebb többségét szerezte a Dél-Afrikát az apartheid vége óta irányító Afrikai Nemzeti Kongresszus. Cyril...","id":"201920__delafrikai_valasztas__ramaphosa_gyozott__kiabrandultsag__meg_egy_esely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be1ccbb3-390a-4007-861e-ec182892349e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d4ad81-9894-4297-a903-cf747221569b","keywords":null,"link":"/vilag/201920__delafrikai_valasztas__ramaphosa_gyozott__kiabrandultsag__meg_egy_esely","timestamp":"2019. május. 18. 09:00","title":"A zsarnoki apartheid megdöntése óta nem volt ekkora kiábrándultság Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.\r

\r

","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő...","id":"20190519_Theresa_May_vaganykodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76215ab-d86f-49fa-a478-6cf79262c075","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Theresa_May_vaganykodik","timestamp":"2019. május. 19. 13:28","title":"Theresa May vagánykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az oxyológus szakorvos volt légi mentő és vezette az Istenhegyi Magánklinika Zrt.-t is, egy ideje szabadúszó orvosként és egészségügyi rendszerfejlesztőként dolgozik. Emellett blogot is ír, így derülhetett ki, hogy a múlt hétvégén - a többszörösen sérültek esetében - sorra lemondták a baleseti ügyeletet a budapesti kórházak, és áteresztik az ólommellények a sugárzást a Péterfy-kórházban. A hvg.hu-nak azt mondta, munkája egyáltalán nem szélmalomharc, vannak már apróbb változások. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja, amelynek vendége Kunetz Zsombor.","shortLead":"Az oxyológus szakorvos volt légi mentő és vezette az Istenhegyi Magánklinika Zrt.-t is, egy ideje szabadúszó orvosként...","id":"20190518_Kunetz_Zsombor_Fulkeben_egeszsegugy_letszamhiany_fizetesek_orvosok_apolonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c6dc8c-9e84-48f9-b56c-d1d2ccc9b261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190518_Kunetz_Zsombor_Fulkeben_egeszsegugy_letszamhiany_fizetesek_orvosok_apolonok","timestamp":"2019. május. 18. 16:00","title":"Kunetz Zsombor a Fülkében: Egy főorvosnak 3 millió, egy kezdőnek 600 ezer járna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus szerint a héten bemutatott csúcsmobil, a OnePlus 7 Pro kamerája nemcsak teljesítmény terén, fizikai értelemben is nagyon erős. És erre mutattak is egy példát.","shortLead":"A OnePlus szerint a héten bemutatott csúcsmobil, a OnePlus 7 Pro kamerája nemcsak teljesítmény terén, fizikai...","id":"20190519_oneplus_7_pro_okostelefon_android_pop_up_kamera_torturateszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c17ee5-5eae-4679-916f-a2d695cd75cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_oneplus_7_pro_okostelefon_android_pop_up_kamera_torturateszt","timestamp":"2019. május. 19. 10:03","title":"Megkínozta a OnePlus az új csúcsmobil szelfikameráját, látványos lett a végeredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump a képviselőház vizsgálataival szembeszegülve akarja ad acta tenni a Mueller-jelentést és megőrizni adótitkait.","shortLead":"Donald Trump a képviselőház vizsgálataival szembeszegülve akarja ad acta tenni a Mueller-jelentést és megőrizni...","id":"201920__trump_harcol__demokratak_dilemmaja__alkotmanyjogi_vita__frontvonalak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abb0e06-1ce2-463c-825b-2c3ce1ab6902","keywords":null,"link":"/vilag/201920__trump_harcol__demokratak_dilemmaja__alkotmanyjogi_vita__frontvonalak","timestamp":"2019. május. 19. 10:00","title":"Trump mintha csak ki akarná provokálni az alkotmányos vádemelési eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai játékok tiszteletére.","shortLead":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai...","id":"20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406f1736-0f5c-4206-a4b0-804d686352b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","timestamp":"2019. május. 19. 14:03","title":"Csinált egy speciális telefont a Samsung, ami később még nagyon sokat érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46220bcb-fbe3-4448-b85f-ec3af49f7fb9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Belebukott az osztrák kormány az alkancellár botrányába.","shortLead":"Belebukott az osztrák kormány az alkancellár botrányába.","id":"20190518_Lemondott_az_osztrak_kormany_uj_valasztast_irnak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46220bcb-fbe3-4448-b85f-ec3af49f7fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475e0f0d-49aa-4fb9-9a15-22935e391ce9","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_Lemondott_az_osztrak_kormany_uj_valasztast_irnak_ki","timestamp":"2019. május. 18. 20:04","title":"Lemondott az osztrák kormány, új választást írnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]