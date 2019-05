Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különös visszaesőként ítélhetik el a győri rablót.","shortLead":"Különös visszaesőként ítélhetik el a győri rablót.","id":"20190521_Akar_18_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_jarokelokrol_tepett_le_aranyekszereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f10481-bc0c-4c52-8f1e-ec1853d0819e","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Akar_18_evet_is_kaphat_a_ferfi_aki_jarokelokrol_tepett_le_aranyekszereket","timestamp":"2019. május. 21. 09:07","title":"Akár 18 évet is kaphat a férfi, aki járókelőkről tépett le aranyékszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4c8c3-31bf-4e79-b8f3-76dbfb168b59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miri Regev szerint hiba volt az Eurovízió döntőjében előadott performansz.","shortLead":"Miri Regev szerint hiba volt az Eurovízió döntőjében előadott performansz.","id":"20190520_Kiborult_Madonna_eloadasan_az_izraeli_kulturalis_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4c8c3-31bf-4e79-b8f3-76dbfb168b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9b133f-ea96-4a5a-befc-624519a37a24","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Kiborult_Madonna_eloadasan_az_izraeli_kulturalis_miniszter","timestamp":"2019. május. 20. 11:09","title":"Kiborult Madonna előadásán az izraeli kulturális miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is időre van szükségük.","shortLead":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is...","id":"20190521_Huawei_usa_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae66120-e570-48a7-8981-da1ef4efb342","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_Huawei_usa_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 05:25","title":"Három hónapra felfüggesztették az amerikaiak a Huawei elleni intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100dce23-18d6-4c87-baff-9b55826e8f81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belebotlott egy plakátba, és kicsit felhúzta magát rajta. ","shortLead":"Belebotlott egy plakátba, és kicsit felhúzta magát rajta. ","id":"20190521_josh_brolin_george_clooney_budapest_andrassy_ut_dune_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=100dce23-18d6-4c87-baff-9b55826e8f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0cfebf-79fc-4963-8eab-64dd8c587139","keywords":null,"link":"/elet/20190521_josh_brolin_george_clooney_budapest_andrassy_ut_dune_film","timestamp":"2019. május. 21. 07:59","title":"Josh Brolin az Andrássyról üzente meg, hogy George Clooney mindenhol ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb9d57c-5d2d-41ce-a276-e496556307f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz elképzelni, hogy egy nagy környezetvédővel van dolgunk.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy egy nagy környezetvédővel van dolgunk.","id":"20190520_krokodil_bor_tesla_model_s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cb9d57c-5d2d-41ce-a276-e496556307f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b714e03-acbc-4dae-bb73-b9accfd711e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_krokodil_bor_tesla_model_s","timestamp":"2019. május. 20. 18:10","title":"A krokodilbőrös Tesla ugyanúgy zöld rendszámos lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb943-6a9a-49a6-9634-93e39aa8b483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerződések listája most került fel a kormány oldalára.","shortLead":"A szerződések listája most került fel a kormány oldalára.","id":"20190520_Halmuzeumtol_az_ugandai_agraroktatasig_erre_vert_el_4_honap_alatt_2_milliardot_az_Agrarminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb943-6a9a-49a6-9634-93e39aa8b483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ad2f3c-bd7a-4324-8036-c430c446aa74","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Halmuzeumtol_az_ugandai_agraroktatasig_erre_vert_el_4_honap_alatt_2_milliardot_az_Agrarminiszterium","timestamp":"2019. május. 20. 12:15","title":"Halmúzeumtól az ugandai agrároktatásig: erre adott 4 hónap alatt 2 milliárdot az Agrárminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","shortLead":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","id":"20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364a381b-f236-47ae-b210-240c0e7f2c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","timestamp":"2019. május. 20. 06:15","title":"Friss fotók a lezárt Keletiből: így áll most a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802bc461-20f3-478f-b157-f8adbd2ec813","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez még nem az a matrica, amelyet kötelezően fel kell tenni minden állami támogatásos 7 üléses új autóra.","shortLead":"Ez még nem az a matrica, amelyet kötelezően fel kell tenni minden állami támogatásos 7 üléses új autóra.","id":"20190521_a_nap_fotoja_egyedi_nagycsalados_matrica_a_vwtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=802bc461-20f3-478f-b157-f8adbd2ec813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34352c9d-f51a-4fa5-bf72-0bbaee159946","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_a_nap_fotoja_egyedi_nagycsalados_matrica_a_vwtol","timestamp":"2019. május. 21. 06:41","title":"A nap fotója: egyedi nagycsaládos matrica a VW-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]