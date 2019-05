Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b97e239-d47b-4346-bd6f-1b94d3db3df2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az István-malom tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy \"a város legszebb, ikonikus épülete ismét eredeti állapotában pompázzon\" – közölte képviselőjük a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Az István-malom tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy \"a város legszebb, ikonikus épülete ismét eredeti...","id":"20190522_bekescsaba_malom_tuz_leegett_epulet_felujitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b97e239-d47b-4346-bd6f-1b94d3db3df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c7c04-ea37-42b0-8f0a-7da4d446a42b","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_bekescsaba_malom_tuz_leegett_epulet_felujitas","timestamp":"2019. május. 22. 16:48","title":"Megszólalt a kiégett békéscsabai malom ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának előrendelési programját.","shortLead":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának...","id":"20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d5e39c-5c24-4a83-abb1-5dd4f78be944","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","timestamp":"2019. május. 22. 18:33","title":"Levette az étlapról a Huawei telefonját a brit Vodafone és az EE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","shortLead":"Csökken a népesség, a polgármester próbálja megállítani. ","id":"20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edead50b-a426-4e47-912e-c0255f5a5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bef6d3-f01d-4e00-89f2-c1952dd580ac","keywords":null,"link":"/elet/20190522_viagra_gyerek_szuletes_francia_falu","timestamp":"2019. május. 22. 10:59","title":"Ingyen Viagrát osztogatna egy francia polgármester, csak szülessen már gyerek a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot arról, miért zuhanhatott le márciusban az etióp légitársaság egyik Boeing 737 MAX 8-as gépe.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot arról, miért zuhanhatott le márciusban az etióp légitársaság egyik Boeing 737 MAX...","id":"20190521_boeing_737_max_8_feketedoboz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbbb896-dad2-4394-a428-8dfbee34f904","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_boeing_737_max_8_feketedoboz","timestamp":"2019. május. 21. 18:33","title":"Kiszivárgott, mit találtak a lezuhant Boeing 737 MAX 8 feketedobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Kivéve, ami frissen készült. ","shortLead":"Kivéve, ami frissen készült. ","id":"20190522_Az_online_rendelt_eteleket_es_elelmiszereket_is_vissza_lehet_kuldeni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34028579-d5b6-4060-bdcf-8e9396622571","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190522_Az_online_rendelt_eteleket_es_elelmiszereket_is_vissza_lehet_kuldeni","timestamp":"2019. május. 22. 15:22","title":"Az online rendelt ételeket és élelmiszereket is vissza lehet küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","shortLead":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","id":"20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca454bb-7dbe-4aab-a485-97e358830375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","timestamp":"2019. május. 21. 11:38","title":"OECD: Idén is lassulni fog a magyar növekedés, de jövőre lesz még rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","shortLead":"Csak brit éttermek érintettek, de így is több mint ezer munkahely került veszélybe.","id":"20190521_jamie_oliver_etterem_csod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b0851-6b74-47df-9a93-affde3e56c2a","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_jamie_oliver_etterem_csod","timestamp":"2019. május. 21. 14:12","title":"Csődeljárás alá került Jamie Oliver étteremhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686bf052-1943-4b0b-9ff1-7a8261973463","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több száz új Skoda és félszáz Audi érkezett a rendőrségi állományba.","shortLead":"Több száz új Skoda és félszáz Audi érkezett a rendőrségi állományba.","id":"20190521_rendorauto_beszerzes_500_darab_audi_skoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686bf052-1943-4b0b-9ff1-7a8261973463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e6e4b0-390f-4e4c-acf2-ebc631cda6b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_rendorauto_beszerzes_500_darab_audi_skoda","timestamp":"2019. május. 21. 17:15","title":"4 milliárd forintért 500 új autót kapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]