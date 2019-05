Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e085617-5959-4584-ae3b-1486f3527467","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindenki kóstolta meg. \t","shortLead":"Nem mindenki kóstolta meg. \t","id":"20190522_Mokka_anyatejes_palacsinta_Madai_Vivien","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e085617-5959-4584-ae3b-1486f3527467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37fb0c7-d250-441f-b77b-b672566d7ec8","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Mokka_anyatejes_palacsinta_Madai_Vivien","timestamp":"2019. május. 22. 16:08","title":"A Mokkában ma reggel anyatejes palacsintát sütöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök milliárdosai megtalálták, hogyan lehet kiszivattyúzni a pénzt - most a Kincsem nemzeti lovasprogram színfalai mögé néztünk be.","shortLead":"A miniszterelnök milliárdosai megtalálták, hogyan lehet kiszivattyúzni a pénzt - most a Kincsem nemzeti lovasprogram...","id":"20190522_Oligarchak_a_kasszanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fb6d3d-ec4e-4c06-8c4c-9109ed62a355","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Oligarchak_a_kasszanal","timestamp":"2019. május. 22. 13:33","title":"Oligarchák a kasszánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec999d23-b227-448c-9be0-05f8bc9cf370","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Társasházban él és bosszantja, hogy egy vagy több lakótársa nem veszi ki a részét a közös költségekből, nem fizeti például a vízdíjat, ám a szolgáltatások előnyeit ugyanúgy élvezi, mint a rendben, pontosan fizető szomszédjai? Nem kell ennyiben hagyniuk, van jogszerű megoldás, hogy rávegyék renitens lakótársukat a közös teherviselésre. ","shortLead":"Társasházban él és bosszantja, hogy egy vagy több lakótársa nem veszi ki a részét a közös költségekből, nem fizeti...","id":"mokk_20190521_Nem_fizeti_a_szomszed_a_tarsashazi_kozos_koltseget_a_vizdijat_Van_megoldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec999d23-b227-448c-9be0-05f8bc9cf370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc406c-86c0-4943-a131-5921d2e5b129","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190521_Nem_fizeti_a_szomszed_a_tarsashazi_kozos_koltseget_a_vizdijat_Van_megoldas","timestamp":"2019. május. 22. 11:30","title":"Nem fizeti a szomszéd a társasházi közös költséget, a vízdíjat? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"32681bfa-5ccb-4ce7-9bfa-d28924f1f67c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem áll le a Marvel-gépezet.","shortLead":"Nem áll le a Marvel-gépezet.","id":"20190521_Budapestre_erkezhet_a_Fekete_Ozvegy_es_vele_Scarlett_Johansson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32681bfa-5ccb-4ce7-9bfa-d28924f1f67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903cbf1f-fe29-4032-b092-6499c6877d44","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Budapestre_erkezhet_a_Fekete_Ozvegy_es_vele_Scarlett_Johansson","timestamp":"2019. május. 21. 20:10","title":"Budapestre érkezhet a Fekete Özvegy, és vele Scarlett Johansson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d0a78c-2045-4a14-a6ed-cafca8d8d7aa","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az autósportnak egy olyan korszakából maradt itt velünk, amikor a versenyzők korán haltak. A háromszoros osztrák világbajnok 1976 óta az arcán viselte egy halálközeli élmény nyomát, és ahányszor ránéztünk – mint az elmúlt években is a Hungaroringen – a hegei emlékeztettek arra, hogy néha másodperceken múlik az élet. Ő pedig minden gesztusával és mondatával arra figyelmeztetett, hogy az élet azért van, hogy éljük, és nem azért, hogy elvárásoknak feleljünk meg.","shortLead":"Az autósportnak egy olyan korszakából maradt itt velünk, amikor a versenyzők korán haltak. A háromszoros osztrák...","id":"20190521_Mindig_azt_akartak_latni_hogy_mi_van_a_sapka_alatt__Niki_Lauda_emlekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58d0a78c-2045-4a14-a6ed-cafca8d8d7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d957b5fc-6d8b-4771-8279-e9cd9eb3796f","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Mindig_azt_akartak_latni_hogy_mi_van_a_sapka_alatt__Niki_Lauda_emlekere","timestamp":"2019. május. 21. 11:47","title":"Mindig azt akarták látni, hogy mi van a sapka alatt – Niki Lauda emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Volodimir Zelenszkij maga is tévésztár volt, tehát volt kollégáit hozta be a politikába.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij maga is tévésztár volt, tehát volt kollégáit hozta be a politikába.","id":"20190522_ukran_elnok_teves_kollegai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552dc818-4f03-4fa4-8309-ad84723faae0","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_ukran_elnok_teves_kollegai","timestamp":"2019. május. 22. 19:17","title":"Tévés személyiségekkel töltötte fel hivatalát az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54df5ddc-8ee5-4358-8343-d90317f8296a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az építész csapat idén is kiszínesíti a Városháza park kihasználatlan felületeit.","shortLead":"Az építész csapat idén is kiszínesíti a Városháza park kihasználatlan felületeit.","id":"20190522_Varoshaza_park_hello_wood","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54df5ddc-8ee5-4358-8343-d90317f8296a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6e1630-dce5-4ccb-a85b-33f600ec9193","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Varoshaza_park_hello_wood","timestamp":"2019. május. 22. 20:52","title":"Idén is fekvő padokat tesz a Deák tér mellé a Hello Wood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, honnan származik, de nagyjából 49 millió rekordot tartalmaz az az adatbázis, amit a napokban fedezett fel egy kiberbiztonsági szakértő.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, honnan származik, de nagyjából 49 millió rekordot tartalmaz az az adatbázis, amit a napokban...","id":"20190521_instagram_adatszivargas_chtrbox","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39b9a69-d136-4307-91cb-196b50e35021","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_instagram_adatszivargas_chtrbox","timestamp":"2019. május. 21. 13:33","title":"Baj van az Instagramon: több millió influenszer és híresség adatai szivárogtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]