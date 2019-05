Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindhárman csütörtök délután távoztak ismeretlen helyre, a rendőrök kérik, segítsenek, hogyha látták bármelyiküket.","shortLead":"Mindhárman csütörtök délután távoztak ismeretlen helyre, a rendőrök kérik, segítsenek, hogyha látták bármelyiküket.","id":"20190524_Harom_fiatal_lany_tunt_el_a_VIII_keruletbol_keresik_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68586abd-becf-4bfe-beb3-7dc82fd0f30b","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Harom_fiatal_lany_tunt_el_a_VIII_keruletbol_keresik_a_rendorok","timestamp":"2019. május. 24. 06:53","title":"Három kiskorú lány tűnt el egy időben a VIII. kerületből, keresik őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Andrej Pavlov, a kétes hírű orosz ügyvéd annak ellenére járt-kelt szabadon az EU országaiban az elmúlt négy évben, hogy Brüsszel feketelistára tette. Erre hívja fel az Európai Bizottság figyelmét a távozó Európai Parlament egyik képviselője.","shortLead":"Andrej Pavlov, a kétes hírű orosz ügyvéd annak ellenére járt-kelt szabadon az EU országaiban az elmúlt négy évben...","id":"20190524_Hogy_csinalta_Legalabb_70szer_jart_az_EUban_az_onnan_kitiltott_orosz_ugyved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb72ec1-e561-4df7-9111-1ffd3bddc700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Hogy_csinalta_Legalabb_70szer_jart_az_EUban_az_onnan_kitiltott_orosz_ugyved","timestamp":"2019. május. 24. 12:35","title":"Hogy csinálta? Legalább 70-szer járt az EU-ban az onnan kitiltott orosz ügyvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben került címlapokra a hír, hogy fizetős szálláshelyen kamerákkal kémkedtek a vendégek után. A Kaspersky Lab kutatói az utazók biztonságának érdekében listát készítettek arról, hogyan óvhatjuk meg elektronikus eszközeinket és információinkat egyszerű technikák és eszközök segítségével.","shortLead":"Nemrégiben került címlapokra a hír, hogy fizetős szálláshelyen kamerákkal kémkedtek a vendégek után. A Kaspersky Lab...","id":"20190524_bekamerazott_szallas_utazasi_tippek_kaspersky_lab_rejtett_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b381d369-9439-4f18-ab81-810746208e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_bekamerazott_szallas_utazasi_tippek_kaspersky_lab_rejtett_kamera","timestamp":"2019. május. 24. 09:03","title":"Fontos tipp: így veheti észre, ha rejtett kamera van a szállásán, vagy trükkös tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512c8fde-8fe8-4923-a7f6-e88636504671","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot is készítettek a fejlesztők a Google Duo nevű applikációhóz, hogy könnyebben menjen a videotelefonálás.","shortLead":"Több újdonságot is készítettek a fejlesztők a Google Duo nevű applikációhóz, hogy könnyebben menjen a videotelefonálás.","id":"20190524_google_dou_csoportos_videohivas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512c8fde-8fe8-4923-a7f6-e88636504671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adeffd8-7d37-481d-8cfd-7d9b04b9ace1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_google_dou_csoportos_videohivas","timestamp":"2019. május. 24. 11:33","title":"Frissítette a Google a videotelefonálós alkalmazását, könnyebb lesz a barátokkal csevegni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1544521c-9acd-45ef-bb46-71fd7b43618d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új könyvvel jelentkezett az a Ben Mezirch, akinek korábbi könyve alapján A közösségi háló című filmet is leforgatták.","shortLead":"Új könyvvel jelentkezett az a Ben Mezirch, akinek korábbi könyve alapján A közösségi háló című filmet is leforgatták.","id":"20190523_mark_zuckerberg_cameron_winklewoss_connectu_harvardconnection_konyv_ben_mezirch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1544521c-9acd-45ef-bb46-71fd7b43618d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e60975-0c74-4e54-9b85-718fd3e74023","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mark_zuckerberg_cameron_winklewoss_connectu_harvardconnection_konyv_ben_mezirch","timestamp":"2019. május. 23. 15:33","title":"A fiatal Zuckerberg csinálhatott egy rasszista-szexista kamu profilt, hogy lejárassa ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai sajtóértesülések szerint a védelmi minisztérium újabb 5-10 ezer fő kivezénylését fontolgatja.","shortLead":"Amerikai sajtóértesülések szerint a védelmi minisztérium újabb 5-10 ezer fő kivezénylését fontolgatja.","id":"20190523_pentagon_kozel_kelet_amerikai_katonak_iran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede349fc-8282-4cd5-9e45-56fd44cde1c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_pentagon_kozel_kelet_amerikai_katonak_iran","timestamp":"2019. május. 23. 06:56","title":"Megint több ezer amerikai katona érkezhet a Közel-Keletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjút. Szerinte csalódtunk az EU-ban, a brüsszeli elitnek csak a hatalom fontos, bármi áron, az EU-ban pedig sok a bizalmatlanság, ami árt az együttműködésnek.

","shortLead":"Varga Judit államtitkár a Magyar Nemzetnek adott interjút. Szerinte csalódtunk az EU-ban, a brüsszeli elitnek csak...","id":"20190523_Miniszterelnokseg_Uszito_kozossegge_kezd_valni_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8b29d7-d2ef-4df0-a254-af70f1eab9a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Miniszterelnokseg_Uszito_kozossegge_kezd_valni_az_EU","timestamp":"2019. május. 23. 07:21","title":"Miniszterelnökség: Uszító közösséggé kezd válni az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e925d5-48bb-4e24-a121-a25715efa746","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az első hivatalos fotók az új Opel Corsa generációról.","shortLead":"Ezek az első hivatalos fotók az új Opel Corsa generációról.","id":"20190522_opel_corsa_elektromos_uj_generacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e925d5-48bb-4e24-a121-a25715efa746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5f3c82-a9ec-43cc-9a9c-2e7bbd5bee71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_opel_corsa_elektromos_uj_generacio","timestamp":"2019. május. 22. 16:33","title":"Itt az új Opel Corsa, a villany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]