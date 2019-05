Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is beszélt.","shortLead":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is...","id":"20190522_yuval_noah_harari_klimavaltozas_menekultek_fokusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458b5c0d-3764-4c85-91a1-7d0ba44e2d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_yuval_noah_harari_klimavaltozas_menekultek_fokusz","timestamp":"2019. május. 22. 21:03","title":"Yuval Noah Harari: A klímaváltozás most történik, most kell vele foglakoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Daily Telegraph azt állította, a színész szexuálisan zaklatta egy fiatal kolléganőjét. Most fizetniük kell. ","shortLead":"A Daily Telegraph azt állította, a színész szexuálisan zaklatta egy fiatal kolléganőjét. Most fizetniük kell. ","id":"20190523_Geoffrey_Rush_ragalmazasi_karterites_Ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=579f2e80-2bce-4e94-9c36-d485c552b86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041f3c1c-69f3-48a3-b2ca-e5ffffde4486","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Geoffrey_Rush_ragalmazasi_karterites_Ausztralia","timestamp":"2019. május. 23. 14:05","title":"Geoffrey Rushnak minden idők legnagyobb rágalmazási kártérítését ítélték meg Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország az amerikai elnökválasztás után az EP-szavazás eredményét is manipulálni akarja – állítják az EU vezető politikusai, akik ennek ellenére a töredékét költik a védelemre annak, amit Moszkva a támadásra fordít.","shortLead":"Oroszország az amerikai elnökválasztás után az EP-szavazás eredményét is manipulálni akarja – állítják az EU vezető...","id":"20190523_Putyin_trollhadserege_is_keszul_az_EPvalasztasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb35ae2-1d7f-4266-bf91-61620861b745","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_Putyin_trollhadserege_is_keszul_az_EPvalasztasra","timestamp":"2019. május. 23. 17:18","title":"Putyin trollhadserege is készül az EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93da604-dac4-4bad-aa1c-7b5fa3dc28af","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"\"Fűszerezd zenével az ételed!\" - ajánlja Levi Roots, és mindjárt mindkettőt kínálja is. A csóró, börtönviselt jamaicai bevándorló reggie-zenészből a nagymamája receptje csinált multimilliomost az Egyesült Királyságban.","shortLead":"\"Fűszerezd zenével az ételed!\" - ajánlja Levi Roots, és mindjárt mindkettőt kínálja is. A csóró, börtönviselt jamaicai...","id":"20190522_Film_keszul_a_rasztasef_eleterol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c93da604-dac4-4bad-aa1c-7b5fa3dc28af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e084105-a8b1-4b1c-a1da-6e69cc8b109a","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Film_keszul_a_rasztasef_eleterol","timestamp":"2019. május. 22. 20:10","title":"A rasztaséf és a nagyi szósza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.","shortLead":"Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.","id":"20190524_Osztrak_szerencsejatekos_penzmosokat_fogtak_ela_magyar_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8463792-264a-4301-a864-ca9653df286f","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Osztrak_szerencsejatekos_penzmosokat_fogtak_ela_magyar_rendorok","timestamp":"2019. május. 24. 08:37","title":"Magyarországon mosták a pénzt az osztrák szerencsejátékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85271471-9ab6-4720-9a03-3d8b1fe79f1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meglódult budapesti lakáspiac és az Airbnb térhódítása miatt megnőtt a kereslet a lakberendezők iránt, de ez az árakban még nem igazán jelent meg.","shortLead":"A meglódult budapesti lakáspiac és az Airbnb térhódítása miatt megnőtt a kereslet a lakberendezők iránt, de...","id":"20190523_Napi_50_ezer_forintot_elkerhet_egy_lakberendezo_es_meg_igy_sem_draga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85271471-9ab6-4720-9a03-3d8b1fe79f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea05637a-61e4-46a4-806a-f110dcb4d4ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Napi_50_ezer_forintot_elkerhet_egy_lakberendezo_es_meg_igy_sem_draga","timestamp":"2019. május. 23. 17:57","title":"Napi 50 ezer forintot elkérhet egy lakberendező, és még így sem drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2014-hez képest kétezerrel kevesebb szavazatszámlálót küldtek a pártok a bizottságokba, hogy a választások tisztaságát ellenőrizzék, pedig akkor sem voltak sokan a lehetőségekhez képest. A legsikeresebb párt a Fidesz ezen a téren is. De két embert a Munkáspárt is delegált. \r

\r

","shortLead":"2014-hez képest kétezerrel kevesebb szavazatszámlálót küldtek a pártok a bizottságokba, hogy a választások tisztaságát...","id":"20190523_EPvalasztas_Egyre_nehezebb_szavazatszamlalo_tagokat_keriteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d03e2c-c1b3-4aa2-9583-0b5a1d0876be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9866744e-0934-4e2a-88d7-7c43bd4b491d","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_EPvalasztas_Egyre_nehezebb_szavazatszamlalo_tagokat_keriteni","timestamp":"2019. május. 23. 12:19","title":"EP-választás: Egyre nehezebb szavazatszámláló tagokat keríteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tévedett Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón, nincs megszorító értelmű jogi szabályozás a család fogalmára, és a melegek fogadhatnak örökbe gyerekeket. A kormány maga is így írt korábban a Velencei Bizottságnak. \"A szexuális irányultság és nemi identitás nem kizáró körülmény\", írta az Igazságügyi Minisztérium a Háttér Társaságnak, amely kerekasztal-beszélgetést szervez a szivárványcsaládok gyerekeiről, és amelyre Kövér László házelnököt is várják, aki nemrég homofób kijelentéseket tett.","shortLead":"Tévedett Gulyás Gergely miniszter a Kormányinfón, nincs megszorító értelmű jogi szabályozás a család fogalmára, és...","id":"20190524_Kover_Laszlot_is_varjak_a_melegek_orokbe_fogadasarol_szolo_konferenciara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47eb7774-4e7d-443a-b8c4-bf8461f97493","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Kover_Laszlot_is_varjak_a_melegek_orokbe_fogadasarol_szolo_konferenciara","timestamp":"2019. május. 24. 12:29","title":"Kövér Lászlót is várják a meleg családban élő gyerekekről szóló konferenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]