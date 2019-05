Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagságot pozitívan értékelték olvasóink, akiknek a többsége részt kíván venni a vasárnapi választáson.","shortLead":"Az uniós tagságot pozitívan értékelték olvasóink, akiknek a többsége részt kíván venni a vasárnapi választáson.","id":"20190524_HVGfelmeres_kedvezotlen_hatasa_lehet_az_EPvalasztasnak_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd23ce58-f4ec-482c-b026-584b066823d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1314b128-b28b-4aa7-a053-ac16ad6e2030","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_HVGfelmeres_kedvezotlen_hatasa_lehet_az_EPvalasztasnak_Magyarorszagra","timestamp":"2019. május. 24. 06:08","title":"HVG-felmérés: kedvezőtlen hatása lehet az EP-választásnak Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e514b62f-dfe1-426e-8b65-e033cabdc089","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Soha nem látott áron, ötmillió jenért (13,3 millió forint) adtak el egy pár prémium minőségű sárgadinnyét a szezon első aukcióján Japánban, Hokkaido szigetén.","shortLead":"Soha nem látott áron, ötmillió jenért (13,3 millió forint) adtak el egy pár prémium minőségű sárgadinnyét a szezon...","id":"20190524_Mindent_a_hirnevert_13_millio_forintert_vett_ket_darab_dinnyet_a_magat_unneplo_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e514b62f-dfe1-426e-8b65-e033cabdc089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecff1aea-0542-4ca3-ace1-303f730f32ee","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_Mindent_a_hirnevert_13_millio_forintert_vett_ket_darab_dinnyet_a_magat_unneplo_ceg","timestamp":"2019. május. 24. 14:22","title":"Mindent a hírnévért: 13 millió forintért vett két darab dinnyét a magát ünneplő cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b529b3-5827-4bb9-8764-e39a78dc4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután szállodákból és kastélyokból már eleget szereztek, a kormány a konferenciaturizmus támogatásával a programokat és a vendégkört is garantálja a haveroknak.","shortLead":"Miután szállodákból és kastélyokból már eleget szereztek, a kormány a konferenciaturizmus támogatásával a programokat...","id":"20190523_A_konferenciaturizmus_felporgetesen_is_a_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyerhetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65b529b3-5827-4bb9-8764-e39a78dc4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c11852-620f-4099-99f5-ca08553a10d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_A_konferenciaturizmus_felporgetesen_is_a_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyerhetnek","timestamp":"2019. május. 23. 17:04","title":"A konferenciaturizmus felpörgetésén is a kormány kedvenc üzletemberei nyerhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt várja, hogy végre valóban csak a kijelző foglalja majd el az előlapot. Most egy olyan pletyka került elő, amely szerint nem így lesz.","shortLead":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt...","id":"20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc46cb1-2925-4ac3-9c90-50c409875598","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","timestamp":"2019. május. 23. 15:03","title":"Már a Samsung Galaxy S11-ről is suttognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e925d5-48bb-4e24-a121-a25715efa746","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az első hivatalos fotók az új Opel Corsa generációról.","shortLead":"Ezek az első hivatalos fotók az új Opel Corsa generációról.","id":"20190522_opel_corsa_elektromos_uj_generacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e925d5-48bb-4e24-a121-a25715efa746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5f3c82-a9ec-43cc-9a9c-2e7bbd5bee71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_opel_corsa_elektromos_uj_generacio","timestamp":"2019. május. 22. 16:33","title":"Itt az új Opel Corsa, a villany","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombat hajnalig a szokásosnak nagyjából a fele lesz a paksi áramtermelés.","shortLead":"Szombat hajnalig a szokásosnak nagyjából a fele lesz a paksi áramtermelés.","id":"20190523_Leallitottak_a_Paksi_Atomeromu_egy_ujabb_blokkjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b53f0a9-9886-41a9-90a8-56ccd5b1e58b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Leallitottak_a_Paksi_Atomeromu_egy_ujabb_blokkjat","timestamp":"2019. május. 23. 18:06","title":"Leállították a Paksi Atomerőmű egy újabb blokkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit később érintettnek találtak az Európa Tanács azerbajdzsáni vesztegetési ügyében.","shortLead":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit...","id":"20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777d118-35d2-4192-b2ef-d65eabd64912","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","timestamp":"2019. május. 22. 21:33","title":"Tízmilliókért szerződött egy korrupciós ügyben érintett belga politikus cégével a Fidesz alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f35211a-338b-4e04-bc83-2a8b7871d039","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is fontolgatják. Az \"atomváros\" csúcsidőben több ezer embert tud majd fogadni.","shortLead":"Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is...","id":"20190522_Kalocsa_laktanya_atomvaros_epitkezes_Paks_alkoholtilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f35211a-338b-4e04-bc83-2a8b7871d039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3a4890-24ac-487e-8830-07044c9193f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Kalocsa_laktanya_atomvaros_epitkezes_Paks_alkoholtilalom","timestamp":"2019. május. 22. 17:07","title":"Kalocsai laktanyában építhetik az \"atomvárost\" Paks II. orosz építőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]