[{"available":true,"c_guid":"3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80","c_author":"","category":"itthon","description":"A Népszavának adott interjúban Paul Lendvai többek között arról beszélt, hogy a Strache-ügynek nem lesz hatása az Orbán-rendszerre.","shortLead":"A Népszavának adott interjúban Paul Lendvai többek között arról beszélt, hogy a Strache-ügynek nem lesz hatása...","id":"20190525_Paul_Lendvai_szerint_a_Stracheugy_egy_gyogyito_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6162e7-3984-4c52-902f-4d3bb94db69e","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Paul_Lendvai_szerint_a_Stracheugy_egy_gyogyito_valsag","timestamp":"2019. május. 25. 10:20","title":"Paul Lendvai szerint a Strache-ügy egy gyógyító válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk sincs. Ezeket az információkat aztán felhasználhatjuk arra, hogy befolyásoljuk a jövőnket, és ezáltal versenyelőnyre tegyünk szert. ","shortLead":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk...","id":"20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7382a949-136d-4b46-8153-6669de64d035","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","timestamp":"2019. május. 26. 19:15","title":"Hogyan tekintsünk a jövőbe? És milyen vezető szükséges ehhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2","c_author":"","category":"elet","description":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","shortLead":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","id":"20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c915e48-d373-4ccf-8314-e62eba783415","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","timestamp":"2019. május. 25. 10:41","title":"Tarr Béla új produkciója is látható lesz a Bécsi Ünnepi Heteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A többségi tulajdonos, debreceni önkormányzat jövő heti testületi ülésén tárgyalják a repülőtér tavalyi gazdálkodását.","shortLead":"A többségi tulajdonos, debreceni önkormányzat jövő heti testületi ülésén tárgyalják a repülőtér tavalyi gazdálkodását.","id":"20190525_Durva_bukta_a_debreceni_repter_uzemeltetese_az_onkormanyzatnak_a_zsebebe_kell_nyulnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1a6b207-b1f2-442d-82c2-7a43c6b4ade4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e035f3ad-024f-4884-9054-b27a9931dc3f","keywords":null,"link":"/kkv/20190525_Durva_bukta_a_debreceni_repter_uzemeltetese_az_onkormanyzatnak_a_zsebebe_kell_nyulnia","timestamp":"2019. május. 25. 13:57","title":"Durva bukta a debreceni reptér üzemeltetése, az önkormányzatnak a zsebébe kell nyúlnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg a felesége néhány hete. Az asszony évek óta súlyos beteg volt. Férje egyedül maradt a gyerekekkel. Rokonaik és barátaik most adománygyűjtésbe kezdtek: pénzzel, ruhákkal és tartós élelmiszerekkel is segítik a családot.","shortLead":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg...","id":"20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222256c-77c8-41ee-8de0-afceabd091a1","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","timestamp":"2019. május. 25. 19:29","title":"Hat gyerekkel maradt egyedül az édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae63297-9772-4936-8d5a-c956939fcc4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hazai állatkertek közül az első, Európa 110 vezető állatkertje között pedig a 17. helyen áll a Fővárosi Állat- és Növénykert.\r

\r

","shortLead":"A hazai állatkertek közül az első, Európa 110 vezető állatkertje között pedig a 17. helyen áll a Fővárosi Állat- és...","id":"20190525_Europa_legjobbjai_kozott_a_budapesti_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae63297-9772-4936-8d5a-c956939fcc4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f565ece-f421-49aa-89c7-4e1dc191ffe2","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Europa_legjobbjai_kozott_a_budapesti_allatkert","timestamp":"2019. május. 25. 10:44","title":"Európa legjobbjai között a budapesti állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","shortLead":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","id":"20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6d60e-651f-4737-a5f0-22758bd5c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","timestamp":"2019. május. 26. 19:33","title":"LMP: \"Számunkra tragédia, siralom, halál, vérhányás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844f26e-8876-4451-9ed4-e14aecb2fb7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar belpolitikát is meghatározó választásnak nevezte Orbán Viktor a vasárnapi szavazást, a Fidesz pedig ennek megfelelően fel is pörgette a kampánygépezetet a kampány utolsó óráira. Hogy ennek köszönhető-e vagy sem, egyelőre nem tudni, de a részvétel rekordmagasnak ígérkezett már délután. Kérdés: kinek jó ez? A Fidesznek, amelyik ismét \"kétharmadot\" érhet el, vagy az ellenzék is mozgósított? A magas részvétel bizonytalanná tette az öt százalék körüli pártok bejutását. Kövesse az eredményeket a hvg.hu percről percre tudósításával.","shortLead":"A magyar belpolitikát is meghatározó választásnak nevezte Orbán Viktor a vasárnapi szavazást, a Fidesz pedig ennek...","id":"20190526_Tarolte_a_Fidesz_bejute_valamelyik_kispart__magyar_EPeredmenyek_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6844f26e-8876-4451-9ed4-e14aecb2fb7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1bf9e4-e0e7-4fe5-90f2-390f6d8ea6ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Tarolte_a_Fidesz_bejute_valamelyik_kispart__magyar_EPeredmenyek_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 19:00","title":"Tarolt-e a Fidesz, bejut-e valamelyik kispárt? - magyar EP-eredmények percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]