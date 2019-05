Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Monacói...","id":"20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=093889be-66cc-40b8-b68e-7337ea87db28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c83916-8b8a-4a8c-baa0-4dbb1349868f","keywords":null,"link":"/sport/20190525_Hamiltone_a_pole_pozicio_Monacoban","timestamp":"2019. május. 25. 21:20","title":"Hamiltoné a pole pozíció Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak, Will Smith pedig nem akar Robin Williams lenni – és egészen elviselhető kékben. Pedig nem látszott annak előzetesen. Ha már muszáj remake-elni egy Disney-rajzfilmet, csakis úgy érdemes, ahogy Guy Ritchie csinálta. Kritika.","shortLead":"Az élőszereplős Aladdin elvárhatóan bazári hangulatú, de a romantikus kavalkád él, a klasszikus dalok szépen szólnak...","id":"20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c772e8-b199-43e5-97c7-1de9f452fc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df61ca4d-669d-427a-9b12-11b4b594a107","keywords":null,"link":"/kultura/20190525_Ennel_kedvesebben_nem_lehetett_volna_ujragondolni_az_Aladdint","timestamp":"2019. május. 25. 20:00","title":"Ennél kedvesebben nem lehetett volna újragondolni az Aladdint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél az, hogy közös ellenzéki polgármesterjelölt legyen, valamint mind a 18 pécsi körzetben egy képviselőjelölt álljon a Fidesszel szemben. Az elképzelés szerint a jelöltek a Mindenki Pécsért mozgalom színeiben indulnak majd.","shortLead":"A cél az, hogy közös ellenzéki polgármesterjelölt legyen, valamint mind a 18 pécsi körzetben egy képviselőjelölt álljon...","id":"20190524_Alakul_a_pecsi_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6012bfc-7089-4502-b2f3-d3a0a96d95f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694bfee-d3a1-4d73-b5c8-f544a90dfba5","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Alakul_a_pecsi_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. május. 24. 13:54","title":"Alakul a pécsi ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91309b9-1479-4450-bea7-4e90117e0aa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joseph Daul az EPP kampányzáró rendezvényén utalt rá, hogy Angela Merkel támogatására is szükségük lesz. ","shortLead":"Joseph Daul az EPP kampányzáró rendezvényén utalt rá, hogy Angela Merkel támogatására is szükségük lesz. ","id":"20190524_A_Neppart_elnoke_szerint_nacionalistakkal_nem_lehet_a_jovot_epiteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91309b9-1479-4450-bea7-4e90117e0aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8948670-4f87-4b35-960b-d8cee65f767d","keywords":null,"link":"/vilag/20190524_A_Neppart_elnoke_szerint_nacionalistakkal_nem_lehet_a_jovot_epiteni","timestamp":"2019. május. 24. 18:52","title":"A Néppárt elnöke szerint nacionalistákkal nem lehet a jövőt építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nem fért fel mindenki a Wizz Air Frankfurt-Budapest járatára, mert túl kicsi gépet küldtek értük.","shortLead":"Nem fért fel mindenki a Wizz Air Frankfurt-Budapest járatára, mert túl kicsi gépet küldtek értük.","id":"20190525_50_ember_ragadt_Frankfurtban_a_Wizz_Air_hibajabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f275cee-d163-41bf-9315-2efeda32322f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15641e8b-cafd-43d6-ac0e-d38ae8da3da5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190525_50_ember_ragadt_Frankfurtban_a_Wizz_Air_hibajabol","timestamp":"2019. május. 25. 13:08","title":"50 ember ragadt Frankfurtban a Wizz Air hibájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön beszélt a sajtónak a Huawei-bojkottról, és igen furcsán fogalmazott.","shortLead":"Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön beszélt a sajtónak a Huawei-bojkottról, és igen furcsán fogalmazott.","id":"20190524_donald_trump_egyesult_allamok_huawei_bojkott_okostelefon_kereskedelmi_haboru_kina_embargo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d443e6ae-7517-4bd5-8162-efda5ff36423","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_donald_trump_egyesult_allamok_huawei_bojkott_okostelefon_kereskedelmi_haboru_kina_embargo","timestamp":"2019. május. 24. 13:33","title":"Megszólalt Donald Trump a Huawei-bojkottról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","shortLead":"Igazából nem is fehér, de az bonyolult lenne, hogy halványbézs oroszlánkölyök.","id":"20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670ac8be-ae52-4d24-aadf-25c53cdbe2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e836ac-c714-48bd-8d97-61fe91cb616b","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Nezegessen_cuki_feher_oroszlankolykot","timestamp":"2019. május. 24. 12:53","title":"Nézegessen cuki fehér oroszlánkölyköt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9104c43-a2db-4fc6-8d93-e6b1b17eaa7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a keresőn, valamint a Térképen és a digitális asszisztensen keresztül is lehetővé teszi, hogy külön dedikált applikáció nélkül lehessen ételt rendelni.","shortLead":"A Google a keresőn, valamint a Térképen és a digitális asszisztensen keresztül is lehetővé teszi, hogy külön dedikált...","id":"20190525_google_kereso_terkep_rendeles_hazhozszallitas_digitalis_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9104c43-a2db-4fc6-8d93-e6b1b17eaa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75228da9-baa6-46ba-b044-b8aa0519d9eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_google_kereso_terkep_rendeles_hazhozszallitas_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. május. 25. 08:03","title":"Ha ezt nálunk is élesítik, egyenesen a Google keresőből lehet majd ételt rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]