Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eda4009-a7f6-43b8-9e0b-18e725dbfdcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viszont van pezsgőjük. ","shortLead":"Viszont van pezsgőjük. ","id":"20190526_EPvalasztas_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eda4009-a7f6-43b8-9e0b-18e725dbfdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedb0fc-1d2c-41a9-9c2d-90230ba6c350","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_EPvalasztas_Momentum","timestamp":"2019. május. 26. 21:29","title":"EP-választás: a Momentumnál már nem idegeskednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","shortLead":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","id":"20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0723e6af-a343-4eac-8d6c-a8ebfcf60c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","timestamp":"2019. május. 26. 15:23","title":"4500 éves erdő fái bukkantak fel a tengerből Wales partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Strache tett feljelentést, az ügyészség azt elmondta, hogy nyomoz, azt nem, hogy kik ellen, és mi a vád.","shortLead":"Strache tett feljelentést, az ügyészség azt elmondta, hogy nyomoz, azt nem, hogy kik ellen, és mi a vád.","id":"20190527_Mar_nyomoznak_az_ibizai_video_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bebb8f-930b-4276-b51f-b97ee7b11add","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Mar_nyomoznak_az_ibizai_video_miatt","timestamp":"2019. május. 27. 12:03","title":"Már nyomoznak Strache ibizai videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erdélyi magyar pártra a magyarlakta területeken kívül többen ikszeltek, mint a legutóbbi választáson, ez is segíthetett abban, hogy 2 mandátumot szerzett az Európai Parlamentben.","shortLead":"Az erdélyi magyar pártra a magyarlakta területeken kívül többen ikszeltek, mint a legutóbbi választáson, ez is...","id":"20190528_Meglepoen_sok_roman_is_az_RMDSZre_szavazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf544b3-53f1-4c2b-b195-69230c309a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625a0be1-2c63-40c7-85b9-633d3576f9ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Meglepoen_sok_roman_is_az_RMDSZre_szavazott","timestamp":"2019. május. 28. 12:15","title":"Meglepően sok román is szavazott az RMDSZ-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f045f40f-19b0-4353-8058-bff4f5e94b5f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós temetések \"környezeti ártalmainak csökkentésére\". ","shortLead":"Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós...","id":"20190527_emberi_komposztalast_washington_allam_kornyezetbarat_temetes_recompose","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f045f40f-19b0-4353-8058-bff4f5e94b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5d9bf-cb74-4907-a8ae-a0b163a2d1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_emberi_komposztalast_washington_allam_kornyezetbarat_temetes_recompose","timestamp":"2019. május. 27. 00:03","title":"Így nézhetnek ki az új temetők – valahol már engedélyezték az emberi komposztálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második vonal osztályozójának hétfői döntőjében 2-1-re legyőzte a Derby Countyt a Wembley-ben.","shortLead":"Az Aston Villának sikerült utolsóként csatlakoznia az angol labdarúgó-bajnokság 2019/20-as mezőnyéhez, mivel a második...","id":"20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb3ec2af-9016-4d5e-b1f9-55e643e10a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2c10c1-bb80-4ea1-a498-0dada2f705db","keywords":null,"link":"/sport/20190527_premier_league_aston_villa_derby_county_wembley_angol_bajnoksag","timestamp":"2019. május. 27. 21:22","title":"Megvan az utolsó feljutó a Premier League-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3acd183-3f18-4724-84c4-6f8706df24b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes aktivisták szállították a romákat a szavazókörbe. ","shortLead":"Fideszes aktivisták szállították a romákat a szavazókörbe. ","id":"20190526_Buszoztattak_a_romakat_Felsozsolcan_feljelentest_tett_az_MSZP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3acd183-3f18-4724-84c4-6f8706df24b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d6a2b3-6d92-4c90-a268-04baa6ed772f","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Buszoztattak_a_romakat_Felsozsolcan_feljelentest_tett_az_MSZP","timestamp":"2019. május. 26. 18:12","title":"Buszoztatták a romákat Felsőzsolcán, feljelentést tett az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","shortLead":"Ez történt most egy szabálytalankodó autóssal Mezőkövesdnél.","id":"20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc40c93-4e82-4bf8-baf1-45f26267163c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb449cb-25ac-421c-8fa9-aa52ae8c6f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_zarovonal_elozes_jogositvany_kresz","timestamp":"2019. május. 27. 14:22","title":"Hónapokra ugrik a jogosítvány záróvonalon előzésért is, ha épp ott a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]