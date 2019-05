Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1e6a0e-980e-489d-960b-bba44a99ec6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tottenham és a Liverpool focistái előtt a madridi Metropolitano Stadionban a Grammy-díjas zenekar fűti fel a hangulatot.\r

","shortLead":"A Tottenham és a Liverpool focistái előtt a madridi Metropolitano Stadionban a Grammy-díjas zenekar fűti fel...","id":"20190528_Az_Imagine_Dragons_vezeti_fel_a_BLdontot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1e6a0e-980e-489d-960b-bba44a99ec6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2215d3c-15d1-4f86-83be-ca2fd4ecc331","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Az_Imagine_Dragons_vezeti_fel_a_BLdontot","timestamp":"2019. május. 28. 12:02","title":"Az Imagine Dragons vezeti fel a BL-döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Irányban a XXI. század.","shortLead":"Irányban a XXI. század.","id":"20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e86f524c-6c44-4106-9c71-7e41db18811a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724403e-bb75-4b6f-a04f-7a64bbe6c23a","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Horrorfilmbe_illo_szavazohelyiseg_varja_a_cegledieket","timestamp":"2019. május. 26. 17:53","title":"Horrorfilmbe illő szavazóhelyiség várja a ceglédieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773802c8-e312-4242-af4a-7ca96187a0b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fair playt játszik a Huawei alapítója, egyben első embere: a cégével történtek ellenére elismeri az iPhone-t és a köré épülő ökoszisztémát.","shortLead":"Fair playt játszik a Huawei alapítója, egyben első embere: a cégével történtek ellenére elismeri az iPhone-t és a köré...","id":"20190527_huawei_vezer_ren_zhengfei_iphone_dicseret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773802c8-e312-4242-af4a-7ca96187a0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c8cf41-ca2b-48b1-804c-f28da83382cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_vezer_ren_zhengfei_iphone_dicseret","timestamp":"2019. május. 27. 11:03","title":"Váratlan kijelentés a Huawei-vezértől: az iPhone-t dicséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ddadaa-73a2-4d00-820d-3e816c8e8f01","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két független képviselő ellátogatott a párt eredményvárójára. Szél a DK-nak is sok sikert kívánt a Facebookon.","shortLead":"A két független képviselő ellátogatott a párt eredményvárójára. Szél a DK-nak is sok sikert kívánt a Facebookon.","id":"20190527_Szel_Bernadett_es_Hadhazy_Akos_szemelyesen_gratulalt_a_momentumosoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ddadaa-73a2-4d00-820d-3e816c8e8f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8cc6947-5342-4e7e-b6c0-0bb06bb03d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Szel_Bernadett_es_Hadhazy_Akos_szemelyesen_gratulalt_a_momentumosoknak","timestamp":"2019. május. 27. 07:52","title":"Szél Bernadett és Hadházy Ákos személyesen gratulált a momentumosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Kiegészítő támogatást kapnak a falu- és tanyagondnokok, és bővítik is a hálózatot a kormány legújabb határozata szerint.","shortLead":"Kiegészítő támogatást kapnak a falu- és tanyagondnokok, és bővítik is a hálózatot a kormány legújabb határozata szerint.","id":"20190528_Tobb_penzt_rendelt_a_falugondnokoknak_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b95d4-5089-45c5-b9f2-287ebb1916b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Tobb_penzt_rendelt_a_falugondnokoknak_a_kormany","timestamp":"2019. május. 28. 11:12","title":"Több pénzt rendelt a falugondnokoknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen hét leforgása alatt nagyjából 70 millió forinttal nőtt annak a laptopnak az ára, amelynek aukcióját végül hétfőn zárták le.","shortLead":"Egyetlen hét leforgása alatt nagyjából 70 millió forinttal nőtt annak a laptopnak az ára, amelynek aukcióját végül...","id":"20190528_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3b5f684-1100-4776-a3a7-9132f68d2efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2505ba8-7443-49ed-8a8e-a0d896e52ba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_laptop_malware_iloveyou_wannacry_mydoom_sobig_darktequila_blackenergy_aukcio_licitalas","timestamp":"2019. május. 28. 08:33","title":"Csillagászati áron kelt el a 11 éves laptop, amely tele van vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatóhálózatok cégei kisebbségi tulajdonosok lehetnek magáncégekben, eddig erre nem volt lehetőség. Ezzel megnyílik a közpénz és EU-s források újabb porciójának kiáramlása a magánszférába.\r

","shortLead":"A kutatóhálózatok cégei kisebbségi tulajdonosok lehetnek magáncégekben, eddig erre nem volt lehetőség. Ezzel megnyílik...","id":"20190528_MTA_es_kutatointezetek_igy_lehet_maganpenz_a_kozpenzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d74f88a-39de-4a99-9ae9-d57ea7406515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0661947-dc62-4acb-824a-1c4a145c48ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_MTA_es_kutatointezetek_igy_lehet_maganpenz_a_kozpenzbol","timestamp":"2019. május. 28. 15:49","title":"MTA és kutatóintézetek: így lehet magánpénz a közpénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86fbd2e-52c4-47e7-9c8d-cbd1e826427d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK azt ígéri, az erősebb Európáért fognak dolgozni az EP-ben. ","shortLead":"A DK azt ígéri, az erősebb Európáért fognak dolgozni az EP-ben. ","id":"20190526_Gyurcsany_Reszben_a_DK_akadalyozta_meg_a_Fidesz_ketharmadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e86fbd2e-52c4-47e7-9c8d-cbd1e826427d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f27e692-767f-4884-a5f3-6970592b5d20","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Gyurcsany_Reszben_a_DK_akadalyozta_meg_a_Fidesz_ketharmadat","timestamp":"2019. május. 27. 00:18","title":"Gyurcsány: Részben a DK akadályozta meg a Fidesz kétharmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]