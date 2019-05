Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rossz vége lett a budapesti autós üldözésnek.","shortLead":"Rossz vége lett a budapesti autós üldözésnek.","id":"20190528_Eliteltek_a_fiut_aki_legfegyverrel_fenyegetozott_majd_autoval_probalt_menekulni_a_rendorok_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91659eec-865e-47ba-98a9-4521f92277b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Eliteltek_a_fiut_aki_legfegyverrel_fenyegetozott_majd_autoval_probalt_menekulni_a_rendorok_elol","timestamp":"2019. május. 28. 09:58","title":"Elítélték a fiút, aki légfegyverrel fenyegetőzött, majd autóval próbált menekülni a rendőrök elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","shortLead":"Az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművekkel sem lehet majd közlekedni ilyenkor. ","id":"20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26318bbc-236f-4594-bdad-a5ee66a13e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d15e4b8-9f59-4a0d-a0a6-4361c5531921","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Meg_egy_autotipust_betiltanak_a_budapesti_szmogriadokban","timestamp":"2019. május. 29. 10:32","title":"Még egy autótípust betiltanak a budapesti szmogriadókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak hízik és hízik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, miközben máshonnan sokakat elküldtek/átraktak másik intézménybe. ","shortLead":"Csak hízik és hízik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, miközben máshonnan sokakat elküldtek/átraktak másik intézménybe. ","id":"20190529_Leepitesek_tortentek_a_miniszteriumoknal_Rogan_propagandaosztalya_viszont_csak_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c4d89c-8782-46a8-a9b8-3bcdc990e468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Leepitesek_tortentek_a_miniszteriumoknal_Rogan_propagandaosztalya_viszont_csak_no","timestamp":"2019. május. 29. 12:46","title":"Leépítések történtek a minisztériumoknál, Rogán propagandaosztálya viszont csak nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feje tetejére állította az európai parlamenti választás az ellenzéki erőviszonyokat – csupán a Kutyapárt hozta a formáját, a Jobbik, az MSZP és az LMP nagyon kikapott, a DK és a Momentum pedig nagyon nyert. Politikai gyorsleltár a holnap megjelenő HVG-ben.","shortLead":"A feje tetejére állította az európai parlamenti választás az ellenzéki erőviszonyokat – csupán a Kutyapárt hozta...","id":"20190529_Gyurcsany_visszatert_a_Momentum_berobbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc19a74-fad9-4985-896f-95e6b8426c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Gyurcsany_visszatert_a_Momentum_berobbant","timestamp":"2019. május. 29. 12:15","title":"Gyurcsány visszatért, a Momentum berobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaeb915-e661-480a-ba3b-3f7fbcb5c00c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fancsal közelében mintha szétbombázták volna az útburkolatot, úgy néz ki most. ","shortLead":"Fancsal közelében mintha szétbombázták volna az útburkolatot, úgy néz ki most. ","id":"20190528_Annyi_eso_esett_hogy_Borsodban_beszakadt_az_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdaeb915-e661-480a-ba3b-3f7fbcb5c00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38127fca-7832-42e4-9793-eb4868ea9e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Annyi_eso_esett_hogy_Borsodban_beszakadt_az_ut","timestamp":"2019. május. 28. 20:09","title":"Annyi eső esett, hogy Borsodban beszakadt az út – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt gondolják, hogy ha már jelentkeznek a panaszok, azokon úgysem lehet segíteni, pedig ez egyáltalán nem így van. Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan prosztatabetegségekről beszélgettünk, amelyek a fiatalabb férfiakat is érinti.","shortLead":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Prosztatagondok: tévedés, hogy csak az idős férfiakat érintik! - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"8c13ac21-6061-4c7b-a236-5d623134e882","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő után a Lokálról is kimondta a bíróság, hogy valótlanságokat állított az előző ciklus MSZP-s EP-képviselőjének szegedi házfelújításáról.","shortLead":"A Figyelő után a Lokálról is kimondta a bíróság, hogy valótlanságokat állított az előző ciklus MSZP-s EP-képviselőjének...","id":"20190529_Ujabb_pert_nyert_Ujhelyi_az_Echo_TV_sem_mondott_rola_igazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fa24aa-7c56-4e59-af86-51cfb9883545","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Ujabb_pert_nyert_Ujhelyi_az_Echo_TV_sem_mondott_rola_igazat","timestamp":"2019. május. 29. 16:53","title":"Újabb pert nyert Ujhelyi, a Lokál sem mondott róla igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik neves Apple-hírekkel foglalkozó portál megosztott néhány képernyőképet az érkező új rendszerverzióról, az iOS 13-ról, így már most tudni, mire számíthatnak majd ősztől a felhasználók. ","shortLead":"Az egyik neves Apple-hírekkel foglalkozó portál megosztott néhány képernyőképet az érkező új rendszerverzióról, az iOS...","id":"20190529_apple_ios_13_funkciok_sotet_mod_find_my","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf46eb58-51aa-4a9a-91c9-a88008f4e300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_apple_ios_13_funkciok_sotet_mod_find_my","timestamp":"2019. május. 29. 10:33","title":"Már most tudni, milyen újdonságok lesznek az iOS 13-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]