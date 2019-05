Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","shortLead":"Vánszorognak a vonatok a hídon, miután az eső lemosta a burkolat egy részét a támfalon. ","id":"20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb87508-02de-4236-8f5a-bccc27f58f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca092cba-b072-41f3-b4d6-5d9e327b1497","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Fotoelmosta_a_viz_az_eszaki_vasuti_osszekoto_hid_tamfalan_a_koburkolatot","timestamp":"2019. május. 30. 10:39","title":"Fotó: Elmosta a víz az északi vasúti összekötő híd támfalán a kőburkolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094d89aa-1b3f-441c-8b25-f6afc4045c40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus által csak nemrég bemutatott új ZenBook tulajdonságán is képes volt egyet csavarni az Intel, amelyik egészen érdekes konepcióeszközzel lépett elő. ","shortLead":"Az Asus által csak nemrég bemutatott új ZenBook tulajdonságán is képes volt egyet csavarni az Intel, amelyik egészen...","id":"20190529_intel_honeycomb_glacier_laptop_hajtogathato_kijelzo_koncepcio_computex_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=094d89aa-1b3f-441c-8b25-f6afc4045c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8a0fd8-f739-4fd4-8f88-df94a093f266","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_intel_honeycomb_glacier_laptop_hajtogathato_kijelzo_koncepcio_computex_2019","timestamp":"2019. május. 29. 12:03","title":"Furán hajtogatható laptopot mutatott be az Intel, de úgy tűnik, van értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"","category":"itthon","description":"A kormány MTA-s kutatóintézeti államosításról szóló előterjesztése sérti az Alaptörvényt több helyen is, mondja ki az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa állásfoglalása, és eltér a tárgyalásokon kidolgozott kompromisszumos javaslattól.\r

Az egészséges önértékelés kapcsán mindig az a kérdés, vajon mit jelent az „egészséges", ki határozza meg? Mi a sok, a túlzott? Mit értékelünk magunkban és másokban? De mennyi az egészséges?

