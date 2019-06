Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újra szabványoknak megfelelő minőségű kőolaj érkezik a Barátságon át. ","shortLead":"Újra szabványoknak megfelelő minőségű kőolaj érkezik a Barátságon át. ","id":"20190530_Ujra_jon_a_tiszta_koolaj_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8409c4-ecbc-4495-893e-9080a7fcd2f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Ujra_jon_a_tiszta_koolaj_Magyarorszagra","timestamp":"2019. május. 30. 17:08","title":"Újra jön a tiszta kőolaj Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milos Zeman és Andrej Kiska a V4-ek közös kiállását szorgalmazza Sefcovic ajánlása tekintetében, az Európai Bizotság \"vezető pozíciójába\".\r

","shortLead":"Milos Zeman és Andrej Kiska a V4-ek közös kiállását szorgalmazza Sefcovic ajánlása tekintetében, az Európai Bizotság...","id":"20190530_Europai_Bizottsag_a_cseh_es_szlovak_allamfo_is_ajanlja_Maros_Sefcovic_szlovak_alelnokot_vezeto_pozicioba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a05000-2550-44ac-9a88-f6677a137154","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Europai_Bizottsag_a_cseh_es_szlovak_allamfo_is_ajanlja_Maros_Sefcovic_szlovak_alelnokot_vezeto_pozicioba","timestamp":"2019. május. 30. 16:05","title":"A cseh és a szlovák államfőnek van szlovák kiszemeltje az EU vezető tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Rocketman című film orosz változatában nem lesz se drogos, se ágyjelenet.\r

","id":"20190531_Kivagtak_a_meleg_szexet_az_Elton_Johnfilmbol_Oroszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5d11-a3fe-46f7-8ec1-f06afa21b401","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Kivagtak_a_meleg_szexet_az_Elton_Johnfilmbol_Oroszorszagban","timestamp":"2019. május. 31. 14:57","title":"Kivágták a meleg szexet az Elton John-filmből Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a7552b-d529-412a-bab5-ce60abea51d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyűlnek az indokok, hogy miért kellene visszazöldíteni a városainkat.","shortLead":"Gyűlnek az indokok, hogy miért kellene visszazöldíteni a városainkat.","id":"20190531_Meg_ok_a_faultetesre_tobb_a_vihar_a_surun_beepitett_varosok_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a7552b-d529-412a-bab5-ce60abea51d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d71ee9-43e2-40c1-ab60-387d4ac5709a","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Meg_ok_a_faultetesre_tobb_a_vihar_a_surun_beepitett_varosok_felett","timestamp":"2019. május. 31. 07:23","title":"Még egy ok a faültetésre: több a vihar a sűrűn beépített városok felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5e208-56bd-4d48-802a-fc03b874d675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pótlóbusz közlekedik az Árpád híd és a Deák Ferenc tér között. A Kormányinfón arról is beszélt, a kormányközeli médiaalapítványban olyan lapok vannak, amelyek nem voltak balliberálisok, és sok közülük \"falusi hírmondó\". De szóba került a Strache-videó is, az MTA és a CEU-ügy is. \r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson...","id":"20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880bd94d-5fc2-48fc-9faf-9f550b08ea54","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. május. 30. 12:30","title":"Gulyás Gergely: Budapesten nagy győzelmet fogunk aratni az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]