[{"available":true,"c_guid":"1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető vezetők közé sorolja Orbán Viktort is.\r

\r

","shortLead":"Nem lenne szabad fogadni Trumpot a brit fővárosban, mondja Sadiq Khan, és a nyugati liberális demokráciákat fenyegető...","id":"20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa906ce-80b8-4838-bcfc-bd6de88bd00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b959da3-0709-458d-b717-2ff9c9c470e5","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Kikelt_London_polgarmestere_Trump_ellen_es_Orban_is_megkapta_a_magaet","timestamp":"2019. június. 02. 21:29","title":"Kikelt London polgármestere Trump ellen, és Orbán is megkapta a magáét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b765ab4e-073c-46cb-a646-4c246f2b8153","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A termelés azóta már újraindult, az új tulajdonos is belga.","shortLead":"A termelés azóta már újraindult, az új tulajdonos is belga.","id":"20190603_Eladtak_a_bajai_hutohazat_ahonnan_a_kilenc_halalos_aldozatot_okozo_zoldseg_szarmazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b765ab4e-073c-46cb-a646-4c246f2b8153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fd6af5-0f4c-4b4a-aa52-d54366e4ba0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190603_Eladtak_a_bajai_hutohazat_ahonnan_a_kilenc_halalos_aldozatot_okozo_zoldseg_szarmazott","timestamp":"2019. június. 03. 11:21","title":"Eladták a bajai hűtőházat, ahonnan a kilenc halálos áldozatot okozó zöldség származott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ee3572-3896-4c50-b4f8-a6e8123e2213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai „cigánymaffiázott”, a roma tiltakozók a tíz évvel ezelőtti terrort emlegették, a civilek a szervezet betiltásáért gyűjtöttek aláírásokat, de jogi lépéseket is tesznek, ha bejegyzik a szervezetet.","shortLead":"Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai...","id":"20190601_Tuleroben_voltak_a_Nemzeti_Legio_ellen_tiltakozok_Szegeden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ee3572-3896-4c50-b4f8-a6e8123e2213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd33d74-5eb3-40d6-b0ec-1716bce03d21","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Tuleroben_voltak_a_Nemzeti_Legio_ellen_tiltakozok_Szegeden","timestamp":"2019. június. 01. 19:30","title":"Túlerőben voltak a Nemzeti Légió ellen tiltakozók Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó ütközött össze, egy halálos áldozat mellett négy ember megsérült.\r

\r

","shortLead":"Két autó ütközött össze, egy halálos áldozat mellett négy ember megsérült.\r

\r

","id":"20190602_Egy_ember_meghalt_egy_szabolcsi_autobalesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202f29b-4bb1-48fe-81e3-5b3f8c6d7e3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Egy_ember_meghalt_egy_szabolcsi_autobalesetben","timestamp":"2019. június. 02. 21:03","title":"Egy ember meghalt egy szabolcsi autóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Microsoft egy olyan operációs rendszerként képzelte el a Windows 10-et, amelyik mindig naprakész, a felhasználók elég renitensek ebből a szempontból.","shortLead":"Bár a Microsoft egy olyan operációs rendszerként képzelte el a Windows 10-et, amelyik mindig naprakész, a felhasználók...","id":"20190603_adduplex_majusi_statisztika_windows10_frissitesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fa74da-77a5-46ab-9b26-a951c7235bdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_adduplex_majusi_statisztika_windows10_frissitesek","timestamp":"2019. június. 03. 12:03","title":"Ettől a hírtől nem túl boldogok a Microsoftnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2058c784-cf38-4251-b54c-ad2a45ed8f68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy küldjön magáról portrét. Grecsó Krisztián is búcsúzik Térey Jánostól.","shortLead":"Hogy küldjön magáról portrét. Grecsó Krisztián is búcsúzik Térey Jánostól.","id":"20190603_Grecso_Terey_halala_utan_Ma_kellett_volna_irnom_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2058c784-cf38-4251-b54c-ad2a45ed8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05761b2f-220e-4ca8-84b0-fec722c1681b","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Grecso_Terey_halala_utan_Ma_kellett_volna_irnom_neki","timestamp":"2019. június. 03. 11:58","title":"Grecsó Térey halála után: Ma kellett volna írnom neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3bb30d-004a-42ff-be0e-79aaf8f037b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párt a favoritja a júliusi előrehozott választásnak is. ","shortLead":"A párt a favoritja a júliusi előrehozott választásnak is. ","id":"20190603_Tarolt_a_konzervativ_Uj_Demokracia_a_gorog_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac3bb30d-004a-42ff-be0e-79aaf8f037b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e22723f-c33b-43e2-92a7-2c2792a80169","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Tarolt_a_konzervativ_Uj_Demokracia_a_gorog_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. június. 03. 05:40","title":"Tarolt a konzervatív Új Demokrácia a görög önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük a rendőröknek, végül a kiérkező mentők stabilizálták a férfit, és kórházba szállították.\r

\r

","shortLead":"Majdnem tragédia történt a Király utcában, egy eszméletét vesztő férfit háromszor kellett újraéleszteniük...","id":"20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebd326-8010-4f9d-8e56-8db2ea204654","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Eletet_mentettek_a_rendorok_szombat_ejjel_Budapesten","timestamp":"2019. június. 02. 14:21","title":"Életet mentettek a rendőrök szombat éjjel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]