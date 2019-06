Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77ab4147-b040-4be2-b404-d7fd5ecccd89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Bocsánatot kérek az Úrtól és tőletek, amiért Káin tekintetével pillantottunk rátok.\"\r

\r

","shortLead":"\"Bocsánatot kérek az Úrtól és tőletek, amiért Káin tekintetével pillantottunk rátok.\"\r

\r

","id":"20190602_Ferenc_papa_bocsanatot_kert_a_romaktol_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77ab4147-b040-4be2-b404-d7fd5ecccd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe06e3e-74fb-4881-8812-0db9fa925810","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Ferenc_papa_bocsanatot_kert_a_romaktol_Erdelyben","timestamp":"2019. június. 02. 17:55","title":"Ferenc pápa bocsánatot kért a romáktól Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","shortLead":"Chikán Attila szerint az elmúlt húsz év kormányai is hibáztak. ","id":"20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6477d42c-91ef-4f82-8124-98deddbb2670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e1e8d5-3d04-4f93-99e8-4d83d9a4e3a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Az_osszes_volt_szocialista_orszag_elhagyott_bennunket__a_volt_gazdasagi_miniszter_olvasott_be_a_kormanyfonek","timestamp":"2019. június. 04. 11:23","title":"\"Az összes volt szocialista ország elhagyott bennünket\" – a volt gazdasági miniszter olvasott be a kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy közeledik az augusztus, úgy jelenik meg egyre több elképzelés, renderelés a Samsung akkor érkező csúcstelefonjáról, a Galaxy Note10-ről. A legújabb képekhez a Galaxy S10+-t és a Photoshopot hívták segítségül.","shortLead":"Ahogy közeledik az augusztus, úgy jelenik meg egyre több elképzelés, renderelés a Samsung akkor érkező...","id":"20190602_samsung_galaxy_note10_rendereles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c830e31a-e324-4f35-932b-13ced061c312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_samsung_galaxy_note10_rendereles","timestamp":"2019. június. 03. 15:03","title":"Újabb képet kaptunk arról, milyen lehet majd a Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de7722-6128-4c03-9f58-e1aac33129f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech világ egyik kiemelkedő eseménye minden évben az Apple fejlesztői konferenciája, a WWDC (Worldwide Developer Conference), amely a mai nap kezdődik. Megmutatjuk, hogyan tud – virtuálisan – részese lenni az eseményeknek.","shortLead":"A tech világ egyik kiemelkedő eseménye minden évben az Apple fejlesztői konferenciája, a WWDC (Worldwide Developer...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_elo_stream_video_iphone_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2de7722-6128-4c03-9f58-e1aac33129f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0724f140-dd57-4486-8aed-9a598481f9db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_elo_stream_video_iphone_android","timestamp":"2019. június. 03. 10:03","title":"Ma jönnek az Apple újdonságai: Így láthatja azonnal, miket jelentenek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez egyfajta katasztrófaturizmus.","shortLead":"Ez egyfajta katasztrófaturizmus.","id":"20190604_Tomegesen_indulnak_a_turistak_az_olvado_gleccserekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5150c0a2-4a26-4b0f-8483-13fa8d274e7e","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Tomegesen_indulnak_a_turistak_az_olvado_gleccserekhez","timestamp":"2019. június. 04. 14:10","title":"Tömegesen indulnak a turisták az olvadó gleccserekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"José Antonio Reyes túl gyorsan ment, ráadásul unokatestvére is meghalt, aki mögötte ült. A harmadik utas túlélte, de súlyos az állapota.\r

\r

","shortLead":"José Antonio Reyes túl gyorsan ment, ráadásul unokatestvére is meghalt, aki mögötte ült. A harmadik utas túlélte, de...","id":"20190602_Megrazo_reszletek_a_35_evesen_meghalt_egykori_spanyol_valogatott_baleseterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbef9a74-ba43-4cb9-b37d-5d35711aaad2","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Megrazo_reszletek_a_35_evesen_meghalt_egykori_spanyol_valogatott_baleseterol","timestamp":"2019. június. 02. 19:25","title":"Megrázó részletek a 35 évesen meghalt egykori spanyol válogatott balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","shortLead":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","id":"20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78082108-553b-4f7c-b54d-0ff2dd8a9b16","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","timestamp":"2019. június. 04. 10:25","title":"Reggeli kávé helyett egy aligátor fogadta a konyhában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f502d0-325c-45f7-8c84-ab931669240c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven évvel ezelőtt indult útjára az Egyesült Államokból a meleg polgárjogi mozgalom, ami máig meghatározó elemét képezi az LGBTQA-közösség tagjai számára.","shortLead":"Ötven évvel ezelőtt indult útjára az Egyesült Államokból a meleg polgárjogi mozgalom, ami máig meghatározó elemét...","id":"20190604_ma_50_eves_a_pride","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f502d0-325c-45f7-8c84-ab931669240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79ba802-d8fc-422a-9977-f589b577f2f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_ma_50_eves_a_pride","timestamp":"2019. június. 04. 07:03","title":"Ma 50 éves a Pride: öt évtizedet ölel fel a Google mai logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]