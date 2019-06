Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még pontosabban egy 5,6 kilométeres szakaszt. ","shortLead":"Még pontosabban egy 5,6 kilométeres szakaszt. ","id":"20190604_850_millio_forintbol_rakjak_rendbe_az_orszag_egyik_legborzasztobb_kerekparutjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b469a6b5-8968-46f8-ae06-07a12bcd759d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_850_millio_forintbol_rakjak_rendbe_az_orszag_egyik_legborzasztobb_kerekparutjat","timestamp":"2019. június. 04. 13:53","title":"850 millió forintból rakják rendbe az ország egyik legborzasztóbb kerékpárútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f5da2c-4b17-4f2d-808c-4fbacad730a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig megbízható tesztjeiről ismert DxOMark egy ideje már nemcsak a hátlapi, de a szelfikamerák alapján is pontozza a csúcsmobilokat. Az Asus most egy trükkös megoldással ért fel a csúcsra.","shortLead":"A mindig megbízható tesztjeiről ismert DxOMark egy ideje már nemcsak a hátlapi, de a szelfikamerák alapján is pontozza...","id":"20190604_asus_zenfone_6_szelfikamera_okostelefon_dxomark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6f5da2c-4b17-4f2d-808c-4fbacad730a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5098c3-114b-4c0b-81f5-6af74925c377","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_asus_zenfone_6_szelfikamera_okostelefon_dxomark","timestamp":"2019. június. 04. 15:03","title":"A Samsungot és a Huaweit is veri az Asus Zenfone 6 szelfikamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74c5844-4ad6-45a7-b4cf-f7db94332c8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Jo Dzsong már a Putyin-találkozón sem volt ott, pedig a fontos eseményekkor mindig bátyja oldalán látták. Egy idő után már arról jöttek hírek, hogy a nőt kivégezhették. ","shortLead":"Kim Jo Dzsong már a Putyin-találkozón sem volt ott, pedig a fontos eseményekkor mindig bátyja oldalán látták. Egy idő...","id":"20190604_Megjelent_a_nyilvanossag_elott_Kim_Dzsong_Un_ket_honapja_eltunt_huga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74c5844-4ad6-45a7-b4cf-f7db94332c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba156ce-929a-4e71-8a2b-71fbe4558986","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Megjelent_a_nyilvanossag_elott_Kim_Dzsong_Un_ket_honapja_eltunt_huga","timestamp":"2019. június. 04. 08:13","title":"Megjelent a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un két hónapja eltűnt húga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A párizsi Szenátus után a Notre-Dame újjáépítéséért felelős építész is azt mondta, az 1860-ra elkészült rekonstrukció, amit mi eredetinek ismerünk, épüljön újjá, miután a tűzvészben az épület tetőszerkezete leégett. A műemlékvédelmi elvekre hivatkozik. \r

\r

","shortLead":"A párizsi Szenátus után a Notre-Dame újjáépítéséért felelős építész is azt mondta, az 1860-ra elkészült rekonstrukció...","id":"20190604_Egyre_inkabb_ugy_tunik_az_altalunk_ismert_NotreDame_fog_ujjaepulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fefe176-5213-4dd1-91a8-65597ad531ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfba91f7-b66a-47ea-9140-b1770911b441","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Egyre_inkabb_ugy_tunik_az_altalunk_ismert_NotreDame_fog_ujjaepulni","timestamp":"2019. június. 04. 13:58","title":"Egyre inkább úgy tűnik, az általunk ismert Notre-Dame fog újjáépülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7 milliárd forintért.","shortLead":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7...","id":"20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36e64a-c153-4635-978c-d8ea477cc7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","timestamp":"2019. június. 04. 13:05","title":"A kormány megveszi Budapest harmadik legmagasabb építményét, tudja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a51e55d8-7434-4c27-9934-ea9898766964","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz hatóságok hamarosan egy Linux-változattal helyettesítik a Windowst, először a katonai rendszereikben. Amerikai kémkedéstől tartanak.","shortLead":"Az orosz hatóságok hamarosan egy Linux-változattal helyettesítik a Windowst, először a katonai rendszereikben. Amerikai...","id":"20190604_oroszorszag_windows_astra_linux_katonai_rendszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a51e55d8-7434-4c27-9934-ea9898766964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55462c97-52e5-4f56-95da-f7e999661cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_oroszorszag_windows_astra_linux_katonai_rendszerek","timestamp":"2019. június. 04. 09:33","title":"Az oroszok leváltanák a Windowst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8017e254-a8b3-4989-bc81-f2bf7f4ecf6b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sok helyen akadozik a vasúti közlekedés Franciaországban, az állami vasúttársaság dolgozói munkabeszüntetéssel és tiltakozó akciókkal üzenték meg, hogy nem kérnek Macron elnök liberális reformjából.","shortLead":"Sok helyen akadozik a vasúti közlekedés Franciaországban, az állami vasúttársaság dolgozói munkabeszüntetéssel és...","id":"20190604_Ez_a_reform_a_hazugsagon_alapul__a_vasutasok_is_nekimentek_Macronnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8017e254-a8b3-4989-bc81-f2bf7f4ecf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4801f39-d069-4345-8df4-97d083776ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Ez_a_reform_a_hazugsagon_alapul__a_vasutasok_is_nekimentek_Macronnak","timestamp":"2019. június. 04. 16:06","title":"\"Ez a reform a hazugságon alapul\" – a vasutasok is nekimentek Macronnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fülöp-szigeteken nemcsak hogy komolyan veszik a klímaváltozást, de a gyerekeket is a környezetvédelemre nevelnék egy új törvénnyel.","shortLead":"A Fülöp-szigeteken nemcsak hogy komolyan veszik a klímaváltozást, de a gyerekeket is a környezetvédelemre nevelnék...","id":"20190603_fulop_szigetek_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_faultetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf50634d-113c-4c10-8434-ee02e2dd4fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_fulop_szigetek_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_faultetes","timestamp":"2019. június. 03. 09:03","title":"Ez zseniális: a Fülöp-szigeteken minden diáknak 10 fát kell elültetnie ahhoz, hogy végezzen az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]