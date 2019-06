Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra került költségvetési tervezet elcsatolja az MTA-tól a teljes kutatóhálózatot, a kiválósági programokat, és azokat teljes kormányzati ellenőrzés alá helyezi.","shortLead":"A nyilvánosságra került költségvetési tervezet elcsatolja az MTA-tól a teljes kutatóhálózatot, a kiválósági...","id":"20190604_Ez_a_magyar_tudomany_Trianonja__reagaltak_az_MTAdolgozok_a_koltsegvetesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d359303-c8d7-4360-8839-fa2d74c61c68","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Ez_a_magyar_tudomany_Trianonja__reagaltak_az_MTAdolgozok_a_koltsegvetesre","timestamp":"2019. június. 04. 18:57","title":"\"Ez a magyar tudomány Trianonja\" – reagáltak az MTA-dolgozók a költségvetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. A luxusipari cégeket külön intézkedésekkel vehetik rá erre.","shortLead":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült...","id":"20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e741b1-d554-4aba-8384-4cb31b730a29","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","timestamp":"2019. június. 04. 21:08","title":"Tilos lesz Franciaországban megsemmisíteni az el nem adott fogyasztási cikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon arra a kérdésre, miért nem tüntette fel képviselői elszámolásában a biztosítási üzletben érdekelt Arron Bankstől kapott támogatást.","shortLead":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon...","id":"20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9546b601-970e-401b-ba9b-aac017dda698","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","timestamp":"2019. június. 05. 14:25","title":"Miért fizetett 13 ezer fontos lakást Londonban a Brexit-párt vezérének egy brit milliomos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rövid időre feltartóztatta a cirmos a hiperbiztonságos elnöki limuzint. ","shortLead":"Egy rövid időre feltartóztatta a cirmos a hiperbiztonságos elnöki limuzint. ","id":"20190604_Larry_macska_okozott_fejtorest_Trump_embereinek_Londonban__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5e34f9-b3f5-4f83-85b0-8de3b5ec5689","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Larry_macska_okozott_fejtorest_Trump_embereinek_Londonban__foto","timestamp":"2019. június. 04. 19:52","title":"Larry macska okozott fejtörést Trump embereinek Londonban - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verhetik magukat adósságba a városok, ha a kormány szerint nem elég megalapozott a terv, amire pénzt vennének fel. Akkor sem lehet eladósodni, ha enélkül is megoldható volna a városvezetés célja.","shortLead":"Nem verhetik magukat adósságba a városok, ha a kormány szerint nem elég megalapozott a terv, amire pénzt vennének fel...","id":"20190605_Tovabb_nehezitik_az_onkormanyzatok_eladosodasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84df263d-b3a1-4599-a1bc-b04a9670b2c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Tovabb_nehezitik_az_onkormanyzatok_eladosodasat","timestamp":"2019. június. 05. 17:26","title":"Tovább nehezítik az önkormányzatok eladósodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Roszatom riválisai próbálják befeketíteni az orosz atomenergiát – magyarázza az orosz kormányhoz hű média. Egy saját Csernobil-filmet is terveznek.","shortLead":"A Roszatom riválisai próbálják befeketíteni az orosz atomenergiát – magyarázza az orosz kormányhoz hű média. Egy saját...","id":"20190604_Egy_orosz_teve_sajat_Csernobilfilmet_keszitene_a_CIA_szabotazsakciojarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b23966-77c7-4115-8067-3e48ba0ed2e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Egy_orosz_teve_sajat_Csernobilfilmet_keszitene_a_CIA_szabotazsakciojarol","timestamp":"2019. június. 04. 16:58","title":"Egy orosz tévé saját Csernobil-filmet készítene a CIA szabotázsakciójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túl sok volt a vita arról, hogy a hamisítás ellen szóló szabályok alapján mennyire lehet büntetni a rossz ételek gyártóit, inkább átírják a törvényt, hogy egyértelműbb legyen.","shortLead":"Túl sok volt a vita arról, hogy a hamisítás ellen szóló szabályok alapján mennyire lehet büntetni a rossz ételek...","id":"20190605_Megmondja_a_kormany_mi_szamit_rossz_etelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f322d002-5a6d-45aa-96c8-0ff7f16383c2","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Megmondja_a_kormany_mi_szamit_rossz_etelnek","timestamp":"2019. június. 05. 16:54","title":"Megmondja a kormány, mi számít rossz ételnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab99688e-2db2-4a3f-8d07-d31ab029b852","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os Audi enyhén terepjárós kivitele nem jön zavarba akkor, ha lehajtunk vele az aszfaltozott utakról. ","shortLead":"Az A6-os Audi enyhén terepjárós kivitele nem jön zavarba akkor, ha lehajtunk vele az aszfaltozott utakról. ","id":"20190605_terepre_hangolva_itt_az_uj_audi_6_allroad_quattro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab99688e-2db2-4a3f-8d07-d31ab029b852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660fa2f9-47fa-4510-b2b5-403549de2541","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_terepre_hangolva_itt_az_uj_audi_6_allroad_quattro","timestamp":"2019. június. 05. 15:21","title":"Terepre hangolva: itt az új Audi A6 Allroad Quattro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]