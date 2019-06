Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban 2032-ra nem lesz megfelelő számú és felkészültségű orvos - tudatta a Politico című lapban hétfőn közzétett összeállításában az amerikai orvosegyetemek szövetsége.\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Államokban 2032-ra nem lesz megfelelő számú és felkészültségű orvos - tudatta a Politico című lapban hétfőn...","id":"20190610_A_magyar_orvoshiany_semmi_ahhoz_kepest_ami_az_USAra_var","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8943242c-91eb-41a5-bf3c-c1541bf62074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c7f1b-164b-4e62-b078-28628b632858","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_A_magyar_orvoshiany_semmi_ahhoz_kepest_ami_az_USAra_var","timestamp":"2019. június. 10. 21:45","title":"A magyar orvoshiány semmi ahhoz képest, ami az USA-ra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d43fb29-0329-48bf-a69c-e96ddb21592b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket.","shortLead":"A szakemberek folyamatosan dolgoznak, talán ma sikerül rögzíteni a kiemeléshez szükséges köteleket.","id":"20190610_A_het_kozepen_emelhetik_ki_a_Hableany_roncsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d43fb29-0329-48bf-a69c-e96ddb21592b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8918ffbd-05fd-4788-b8b9-5f960bae4fce","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_A_het_kozepen_emelhetik_ki_a_Hableany_roncsat","timestamp":"2019. június. 10. 12:05","title":"A hét közepén emelhetik ki a Hableány roncsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6aa58-8a04-4a42-a8ec-e643abf97f2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem tizennyolc évvel a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás után sikerült megállapítani a személyazonosságát.","shortLead":"Csaknem tizennyolc évvel a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás után sikerült megállapítani...","id":"20190611_szeptember_11_terrortamadas_new_york_aldozat_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6aa58-8a04-4a42-a8ec-e643abf97f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde43c25-b3f0-480f-b716-2e02284df872","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_szeptember_11_terrortamadas_new_york_aldozat_azonositas","timestamp":"2019. június. 11. 11:05","title":"Most azonosították 9/11 egyik áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9e39eb-3512-49db-b567-e24ade5d39e2","c_author":"Csányi Nikolett - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kollégáink kedden hajnaltól kezdve végigkövették, ahogyan a szerencsétlenül járt Hableány roncsát kiemelik a vízből. Egy percben összefoglalva így zajlott.","shortLead":"Kollégáink kedden hajnaltól kezdve végigkövették, ahogyan a szerencsétlenül járt Hableány roncsát kiemelik a vízből...","id":"20190611_A_Hableany_kiemelese_egy_percben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b9e39eb-3512-49db-b567-e24ade5d39e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4879d3-9339-4afd-9fd5-26fda09f846d","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_A_Hableany_kiemelese_egy_percben","timestamp":"2019. június. 11. 19:19","title":"A Hableány kiemelése egy percben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7264d9-bbeb-4297-80e1-c71887fc680b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter röviddel kilenc óra után látogatta meg a roncs kiemelését végző szakembereket.","shortLead":"A belügyminiszter röviddel kilenc óra után látogatta meg a roncs kiemelését végző szakembereket.","id":"20190611_pinter_sandor_belugyminiszter_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b7264d9-bbeb-4297-80e1-c71887fc680b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c059d36a-66dd-4cab-af71-fc59ff2ed22d","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_pinter_sandor_belugyminiszter_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. június. 11. 09:21","title":"Pintér Sándor hajón érkezett a Hableányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy múlt heti hír ellenére valószínűleg nem jön létre a holland ING Groep és a Commerzbank német pénzintézet összeolvadása.","shortLead":"Egy múlt heti hír ellenére valószínűleg nem jön létre a holland ING Groep és a Commerzbank német pénzintézet...","id":"20190610_Megsem_fog_egyesult_az_ING_es_a_Commerzbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950465f-2112-4966-9307-3ae67e215d79","keywords":null,"link":"/kkv/20190610_Megsem_fog_egyesult_az_ING_es_a_Commerzbank","timestamp":"2019. június. 10. 17:08","title":"Mégsem fog egyesülni az ING és a Commerzbank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésén, Wales ellen. A szövetségi kapitány az azerbajdzsáni kezdőcsapaton több helyen is változtatni fog.","shortLead":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti...","id":"20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f200e8-17e7-4824-be13-10ca852a730b","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","timestamp":"2019. június. 10. 18:18","title":"Wales ellen más csapat fog játszani, mint Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint hat óra után ért véget a Hableány-művelet, a szerencsétlenül járt hajót úgy tudták kiemelni a Dunából, hogy nem roncsolódott tovább. ","shortLead":"Több mint hat óra után ért véget a Hableány-művelet, a szerencsétlenül járt hajót úgy tudták kiemelni a Dunából...","id":"20190611_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset_holttestek_uszaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c046e29d-1667-45b9-9831-02d16ce838a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_hableany_kiemeles_dunai_hajobaleset_holttestek_uszaly","timestamp":"2019. június. 11. 14:45","title":"Véget ért a Hableány kiemelése, uszályon viszik Csepelre a hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]