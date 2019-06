Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint az csak első kör volt.","shortLead":"Az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint az csak első kör volt.","id":"20190611_15_kormanyzojat_menesztette_az_ukran_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f5953-b4de-4b6a-8774-b369160efaac","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_15_kormanyzojat_menesztette_az_ukran_elnok","timestamp":"2019. június. 11. 21:55","title":"15 kormányzóját menesztette az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218cb36b-7daf-491e-b79d-52d31c2703e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonosították a kedden talált holttesteket, négy utast még keresnek. ","shortLead":"Azonosították a kedden talált holttesteket, négy utast még keresnek. ","id":"20190612_Tovabb_keresik_a_Dunaban_a_Hableany_negy_delkoreai_utasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=218cb36b-7daf-491e-b79d-52d31c2703e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a79143-dae7-4342-ac20-29d5a9be47d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Tovabb_keresik_a_Dunaban_a_Hableany_negy_delkoreai_utasat","timestamp":"2019. június. 12. 06:58","title":"Tovább keresik a Dunában a Hableány négy dél-koreai utasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korai rászokás és az internetes zaklatás miatt lehet káros a közösségi média a fiatalokra.","shortLead":"A korai rászokás és az internetes zaklatás miatt lehet káros a közösségi média a fiatalokra.","id":"20190611_Az_ovodaskoruakat_is_veszelyezteti_az_internetfuggoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05d094d2-4b9d-41d6-b851-5b477ff77b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a834a3b-38c3-4812-91b6-075f841c8a26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_Az_ovodaskoruakat_is_veszelyezteti_az_internetfuggoseg","timestamp":"2019. június. 11. 11:31","title":"Az óvodáskorúakat is veszélyezteti az internetfüggőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bfceb0-ffd4-4766-9bec-0305e3bcd902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok között is kedvelt település, Makarska közelében tűnt fel a makócápa.\r

\r

","shortLead":"A magyarok között is kedvelt település, Makarska közelében tűnt fel a makócápa.\r

\r

","id":"20190612_Meretes_capat_videoztak_a_horvat_tengeren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bfceb0-ffd4-4766-9bec-0305e3bcd902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee7575-48d9-427e-9eb7-3f9e30f9d451","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Meretes_capat_videoztak_a_horvat_tengeren","timestamp":"2019. június. 12. 07:53","title":"Méretes cápát videóztak a horvát tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","shortLead":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","id":"20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d66dd5b-1f31-4412-8a01-f213c52a18a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 10. 21:16","title":"Kedd hajnalban kezdik kiemelni a Dunából a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77783dad-e75e-4f55-92c2-e3e0a05fe894","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hangja pedig mit sem változott. ","shortLead":"A hangja pedig mit sem változott. ","id":"20190611_Phil_Collins_szinpad_Berlin_koncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77783dad-e75e-4f55-92c2-e3e0a05fe894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011f98cd-029a-4982-8a08-d0d05a17e79d","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Phil_Collins_szinpad_Berlin_koncert","timestamp":"2019. június. 11. 11:25","title":"Phil Collins nagyon nincs jól, de a színpadot nem hagyja ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ambiciózus tervei egy részéről le kellett mondania, a Huawei nem adja meg egykönnyen magát az ellene életbe léptetett bojkottnak. Legutóbb fejlesztőket kezdett csábítani alkalmazás-áruházába.","shortLead":"Bár ambiciózus tervei egy részéről le kellett mondania, a Huawei nem adja meg egykönnyen magát az ellene életbe...","id":"20190611_huawei_google_play_store_fejlesztok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7238cc-d60c-4beb-8062-5ca0218994c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_huawei_google_play_store_fejlesztok","timestamp":"2019. június. 11. 15:03","title":"Inkább gyertek hozzánk: udvarol a fejlesztőknek a Huawei, ezen múlhat telefonjai túlélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar adásának újraindítását.","shortLead":"Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar...","id":"20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901e6f3a-645c-4887-bc52-c03ecfc8104a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c030088-060d-4685-8f5e-09b65794704f","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Ujraindulhat_a_Szabad_Europa_Radio_magyar_adasa","timestamp":"2019. június. 12. 08:16","title":"Újraindulhat a Szabad Európa Rádió magyar adása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]