Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le a fiókokat a Facebook és az Instagram.","shortLead":"Egyre több olvasói levelet kapunk és netszerte is sokasodnak a panaszkodó felhasználók: úgy tűnik, tucatjával zárja le...","id":"20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f55dbe8-5930-43a6-b48e-47a1152001d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram","timestamp":"2019. június. 17. 20:03","title":"Tiltási hullám söpör végig a magyar Facebookon, vagy csak valami hiba van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bba03e-4038-4cdc-8cd1-cdffd4878201","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tabletták gyógyszerhatóanyagot tartalmaznak, amit csak orvosi felügyelettel szabad szedni. ","shortLead":"A tabletták gyógyszerhatóanyagot tartalmaznak, amit csak orvosi felügyelettel szabad szedni. ","id":"20190617_Ujabb_veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64bba03e-4038-4cdc-8cd1-cdffd4878201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31f8d1-a875-4ff1-bd94-26bc7099cb00","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Ujabb_veszelyes_potencianoveloket_vont_ki_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2019. június. 17. 09:47","title":"Újabb veszélyes potencianövelőket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","shortLead":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","id":"20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d165d-a4bb-4d8f-91a8-d35328fdf309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","timestamp":"2019. június. 17. 09:04","title":"Duplájára is nőhet a meggy ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik ügyvéd szerint több embert meg lehetett volna menteni a dunai hajóbalesetben.","shortLead":"Az egyik ügyvéd szerint több embert meg lehetett volna menteni a dunai hajóbalesetben.","id":"20190618_Segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_is_felelhet_a_Viking_Sigyn_ukran_hajoskapitanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c05e9d-6b59-4a8f-8388-2dfcc15aa8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b22f3c-03d6-4a18-a85c-4a166fd444b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Segitsegnyujtas_elmulasztasa_miatt_is_felelhet_a_Viking_Sigyn_ukran_hajoskapitanya","timestamp":"2019. június. 18. 11:27","title":"Segítségnyújtás elmulasztása miatt is felelhet a Viking Sigyn ukrán kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406a2f84-e3a6-4953-82d8-87b52866a612","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására elhiszed, hogy élhetünk egy humánusabb, boldogabb világban. Gyerekkönyvek, amelyek azt üzenik: a világ és a lehetőségeid tágasabbak, mint ahogy azt a hétköznapokban érzékeled. Műalkotások, amelyek felébresztik a régóta benned szunnyadó kreativitást. A szomszéd nő, aki kifogyhatatlan derűvel és lazasággal terelgeti a három gyerekét – és a férje, aki ugyanezt teszi. Példát mutatnak, kimozdítanak a szokásos kereteid közül, felemelnek. Inspirálnak.","shortLead":"Híres nők, akik a kiállásukkal meggyőznek: nem vagy egyedül a problémáiddal. Vallási vezetők, akiknek a hatására...","id":"20190617_Inspiral_vagy_irrital__Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406a2f84-e3a6-4953-82d8-87b52866a612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4c1441-148c-4b3b-bfbe-848ff1983546","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190617_Inspiral_vagy_irrital__Az_emancipacio_megoszto_elharcosai_es_visszas_notortenetek","timestamp":"2019. június. 18. 07:30","title":"Inspirál vagy irritál? - Az emancipáció megosztó élharcosai és visszás nőtörténetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"d9b9f1fe-e458-46c7-9cf8-a38fcb57b5e6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Elért a tömegesnek tűnő tiltáspara a legnagyobb közösségi oldalt üzemeltető szakemberekig.","shortLead":"Elért a tömegesnek tűnő tiltáspara a legnagyobb közösségi oldalt üzemeltető szakemberekig.","id":"20190618_facebook_letiltas_vizsgalat_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b9f1fe-e458-46c7-9cf8-a38fcb57b5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4997472e-c594-4ca8-b361-3ff00a2e829a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltas_vizsgalat_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 18. 14:03","title":"Van előrelépés: már vizsgálódik a Facebook a letiltós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","shortLead":"A Belügyminisztérium átgondolhatja a közmunkásbérek mértékét, de még a kormány véleményére is várnak.","id":"20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7751ab2-7f1f-4a5d-9f38-309fc191e711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099abb48-56f5-4fe4-bbf8-170d84225de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Jovore_nohet_a_kozmunkasok_bere","timestamp":"2019. június. 17. 05:00","title":"Jövőre nőhet a közmunkások bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","shortLead":"A spanyol Iratxe García Pérez az egyedüli jelölt volt a tisztségre.","id":"20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a55c563c-1021-4a3b-bbef-b96d44032644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a191f6ce-057c-4fc2-b1b5-f216dfb54e08","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_europai_szocialdemokratak_iratxe_garcia_perez_frakciovezeto","timestamp":"2019. június. 18. 16:18","title":"Női frakcióvezetője lett az európai szociáldemokratáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]