Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","shortLead":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","id":"20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c29c5-2487-453e-9161-b89d34b847cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","timestamp":"2019. június. 19. 05:03","title":"Ma is le fog szakadni az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111da21d-20d7-47f5-ad1e-c94ef81f6920","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő, hogy a Renault milyen kompakt karosszériába tudott belezsúfolni 7 ülést, azonban akad egy komoly probléma a szuperolcsó újdonsággal. ","shortLead":"Elképesztő, hogy a Renault milyen kompakt karosszériába tudott belezsúfolni 7 ülést, azonban akad egy komoly probléma...","id":"20190620_nagycsaladosok_alma_szinte_ajandek_lenne_ez_az_uj_7_uleses_renault_az_allami_kedvezmennyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=111da21d-20d7-47f5-ad1e-c94ef81f6920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd1245c-a593-4aea-a81d-aec314ac2630","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_nagycsaladosok_alma_szinte_ajandek_lenne_ez_az_uj_7_uleses_renault_az_allami_kedvezmennyel","timestamp":"2019. június. 20. 08:21","title":"Nagycsaládosok álma: szinte ajándék lenne ez az új 7 üléses Renault az állami kedvezménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.","shortLead":"Még nem tudni, valamelyik színész látta-e az incidenst.","id":"20190620_Leszurtak_egy_stabtagot_a_legujabb_Anne_Hathawayfilm_forgatasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f65ba6a-3011-4268-a05a-d163c11c6111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c675905-b17d-4552-a2fd-a62103c31592","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Leszurtak_egy_stabtagot_a_legujabb_Anne_Hathawayfilm_forgatasan","timestamp":"2019. június. 20. 10:52","title":"Leszúrtak egy stábtagot a legújabb Anne Hathaway-film forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"","category":"vilag","description":"A tízéves veronai kislány nem volt beoltva a kórokozó ellen. A helyi orvosok szerint az ilyen szülőket büntetni kéne.","shortLead":"A tízéves veronai kislány nem volt beoltva a kórokozó ellen. A helyi orvosok szerint az ilyen szülőket büntetni kéne.","id":"20190619_Tetanusszal_kerult_intenziv_osztalyra_egy_tizeves_Veronaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06712d25-e215-46ec-88a5-8d34d7927ec9","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Tetanusszal_kerult_intenziv_osztalyra_egy_tizeves_Veronaban","timestamp":"2019. június. 19. 15:15","title":"Nem kapott tetanuszoltást, intenzív osztályon ápolnak egy olasz kislányt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","shortLead":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","id":"20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cebe3bf-464c-4da1-97c2-d81e84c5d098","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","timestamp":"2019. június. 20. 10:10","title":"Dal- és klippremier – könnyed júniusi áprilist hoz Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos csillagrendszereket levehetjük a listáról, ott senki nincs.","shortLead":"Régóta kutat már az emberiség más, intelligens élet jelei után. A jelenlegi eredmények alapján úgy tűnik, a szomszédos...","id":"20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0b26a20-adeb-442b-aa6b-0fbd01277ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331607c1-782e-40d6-9b80-ddabfbd3c70c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_foldon_kivuli_elet_seti_csillagrendszer_ufo_foldonkivuliek","timestamp":"2019. június. 20. 12:33","title":"Átnéztek 1327 csillagrendszert a kutatók, de sehol nem akadtak értelmes lények nyomaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b3726-7b97-4b2a-9823-e853a0874fdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikában több reptéren is rendhagyó csomagokkal próbálkoztak.","shortLead":"Amerikában több reptéren is rendhagyó csomagokkal próbálkoztak.","id":"20190620_Ne_csomagoljon_enekesmadarat_vagy_fustgranatot_ha_repulni_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e38b3726-7b97-4b2a-9823-e853a0874fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e471a9-e22e-4fbe-92d0-197f42cdf063","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Ne_csomagoljon_enekesmadarat_vagy_fustgranatot_ha_repulni_megy","timestamp":"2019. június. 20. 11:47","title":"Ne pakoljon énekesmadarat vagy füstgránátot, ha repülni megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi katasztrófafilm leírása, hanem a kétnapos időjárás-előrejelzés Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Jégeső 2-3 centis jéggel, 80-90 km/h-s széllökés, 50 mm-et meghaladó csapadék percek alatt – ez nem egy hollywoodi...","id":"20190619_Tobb_hullamban_tamad_a_zivatar_23_centis_jeg_is_eshet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eea6866-06e5-4dd7-a6ca-173af41ef3f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Tobb_hullamban_tamad_a_zivatar_23_centis_jeg_is_eshet","timestamp":"2019. június. 19. 13:36","title":"Több hullámban támad a zivatar, 2-3 centis jég is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]