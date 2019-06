Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"719b1de1-0620-4dee-ac54-9891ea1ff30f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bugár Béla, a Most-Híd elnöke lemond, ha az általa vezetett magyar-szlovák párt a jövő tavasszal esedékes szlovákiai választáson nem jut be a parlamentbe.","shortLead":"Bugár Béla, a Most-Híd elnöke lemond, ha az általa vezetett magyar-szlovák párt a jövő tavasszal esedékes szlovákiai...","id":"20190623_Bugar_Bela_lemondana_ha_a_MostHid_nem_kerul_be_a_parlamentbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=719b1de1-0620-4dee-ac54-9891ea1ff30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb159fda-f664-4a35-b2af-f1151ba60e45","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Bugar_Bela_lemondana_ha_a_MostHid_nem_kerul_be_a_parlamentbe","timestamp":"2019. június. 23. 14:11","title":"Bugár Béla lemondana, ha a Most-Híd nem kerül be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin rendeletben függesztette fel azon repülőgépjáratok indítását, amelyekkel orosz állampolgárokat szállítanak Grúziába. 