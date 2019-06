Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél órát töltenek játékkal − ez utóbbi épp fele annak az időnek, amit egy átlagos magyar egy átlagos napon tévénézésre szán. Egy friss, reprezentatív kutatásból az is kiderül, milyen eszközön játszunk szívesen.","shortLead":"Az átlagos internetezők másfél, a core (azaz sokféle programmal játszó) gamerek viszont alkalmanként közel két és fél...","id":"20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b04857-bb98-4660-bf44-ae8c6a463fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14a58c-6ccb-492b-8073-3b97c0f10be1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_gamerek_core_gamer_videojatek_jatek_videojatekozas_teve","timestamp":"2019. június. 25. 15:33","title":"Megmérték, mennyire játékos nép a magyar, érdekes eredmények jöttek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint sok szavazót hívogatnak azzal, hogy Karácsony Gergely valójában Gyurcsány jelöltje.","shortLead":"A DK szerint sok szavazót hívogatnak azzal, hogy Karácsony Gergely valójában Gyurcsány jelöltje.","id":"20190624_Felrevezeto_telefonhivassal_probaljak_atverni_az_elovalasztokat__allitja_a_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23dffda2-4e10-4461-b5ef-d3f42d9334c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67af26f8-ce7f-43bd-9770-e365225b19eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Felrevezeto_telefonhivassal_probaljak_atverni_az_elovalasztokat__allitja_a_DK","timestamp":"2019. június. 24. 21:22","title":"Félrevezető telefonhívással próbálják átverni az előválasztókat - állítja a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3ac31f-fb89-42d4-92e9-726b8ca8ef1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gazdasági megfontolások miatt alakították ki olyanra az eredeti USB-csatlakozót, amilyen lett, nem pedig azért, hogy a felhasználókat bosszantsák - erről maga a kitaláló beszélt egy interjúban, azt is bevallva: tudja jól, hogy a technika nem lett valami népszerű.","shortLead":"Gazdasági megfontolások miatt alakították ki olyanra az eredeti USB-csatlakozót, amilyen lett, nem pedig azért...","id":"20190625_usb_kabel_csatlakozo_ajay_bhatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a3ac31f-fb89-42d4-92e9-726b8ca8ef1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c48cc8-075c-4fd0-94f0-6db32cf351c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_usb_kabel_csatlakozo_ajay_bhatt","timestamp":"2019. június. 25. 19:03","title":"Kiderült a titok: ezért annyira idegesítően nehéz néha bedugni az USB-csatlakozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2,4 millió fontot, azaz csaknem 900 millió forintot költöttek erre a célra.","shortLead":"2,4 millió fontot, azaz csaknem 900 millió forintot költöttek erre a célra.","id":"20190625_Nem_keves_adofizetoi_penzbe_kerult_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_uj_otthonanak_a_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66138e23-6070-4e99-8a20-380931057fc0","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Nem_keves_adofizetoi_penzbe_kerult_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_uj_otthonanak_a_felujitasa","timestamp":"2019. június. 25. 10:28","title":"Nem kevés adófizetői pénzbe került Harry herceg és Meghan Markle új otthonának a felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66060f64-2f90-4399-a1b5-d53834164ff0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg nyílpuskával lőttek rá egy sirályra az angliai Poole-ban, a madár azonban nem pusztult el, sőt: elrepült a testén átfúródott nyílvesszővel. Később persze megtalálták, már rosszabb állapotban volt.","shortLead":"Valószínűleg nyílpuskával lőttek rá egy sirályra az angliai Poole-ban, a madár azonban nem pusztult el, sőt: elrepült...","id":"20190626_siraly_nyilvesszo_soret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66060f64-2f90-4399-a1b5-d53834164ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd58a60-3b42-4f95-a374-d174dd100240","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_siraly_nyilvesszo_soret","timestamp":"2019. június. 26. 12:33","title":"Nyílvessző ment át a sirály testén, mégis életben maradt – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most jelent meg az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet.","shortLead":"Most jelent meg az Orbán Viktor által szignózott kormányrendelet.","id":"20190626_Kozel_hatmilliardbol_rendezne_cselgancs_VBt_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=584a01f2-4af7-4191-a684-6a756d09663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdd9942-4218-4993-a046-59e902635c27","keywords":null,"link":"/sport/20190626_Kozel_hatmilliardbol_rendezne_cselgancs_VBt_a_kormany","timestamp":"2019. június. 26. 11:08","title":"Közel hatmilliárdból rendezne cselgáncs-vb-t a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlenek lebontották a Kutyapárt által emelt szombathelyi buszmegállót, amely ellen a helyi fideszes képviselő is kikelt.","shortLead":"Ismeretlenek lebontották a Kutyapárt által emelt szombathelyi buszmegállót, amely ellen a helyi fideszes képviselő is...","id":"20190625_A_Kutyapart_szerint_gyonyoruen_kitervel_aljassaggal_bontottak_le_buszmegallojukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd346c9b-80a9-41b2-b50c-da4d6e0323bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_A_Kutyapart_szerint_gyonyoruen_kitervel_aljassaggal_bontottak_le_buszmegallojukat","timestamp":"2019. június. 25. 10:26","title":"A Kutyapárt szerint gyönyörűen kitervelt aljasság, ahogyan lebontották a buszmegállójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65bd5ce-29e9-480e-9662-abfc607bd383","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 35 centis aranyhalat fogtak ki az egyesült államokbeli Niagara folyóból nemrég. A szakértők úgy vélik, a szerencsétlen sorsú halat egyszerűen lehúzták a WC-n, a csatornákon át pedig a folyóba került.","shortLead":"Egy 35 centis aranyhalat fogtak ki az egyesült államokbeli Niagara folyóból nemrég. A szakértők úgy vélik...","id":"20190625_aranyhal_niagara_folyo_invanziv_fajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a65bd5ce-29e9-480e-9662-abfc607bd383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ebab5e-3f88-4430-8a3e-7e3b59192bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_aranyhal_niagara_folyo_invanziv_fajok","timestamp":"2019. június. 25. 21:03","title":"Akkora aranyhalat fogtak ki Amerikában, amekkorát még talán nem is látott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]