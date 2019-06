Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Burjátföldön szenvedett balesetet az Angara légitársaság egyik utasszállítója csütörtökön, miután hajtóműhiba miatt a gép fékezni sem tudott, és túlfutott a leszállópályán. A balesetnek két halottja van.
Szinte semmi nem maradt a repülőből, amelyik hajtóműhiba miatt egy épületbe csapódott Oroszországban

Átszámítva több mint 80 ezer forintjába került egy kanadai lánynak, hogy bikinire vetkőzve napozott az olaszországi Velence egy közparkjában.
Velencében 250 euróra büntettek egy bikiniben napozó nőt

Se telefon, se Facebook-oldal - szőrén-szálán eltűnt a Cryo-Save.
Rejtélyes módon eltűnt az egyik legnagyobb magyar őssejtbank

40 kutya maradt szállás nélkül az udvaron, miután a hidegfront kitombolta magát Mátészalkán.
Egy kutyamenhelyt is letarolt a vihar Mátészalkán

Jön egy értesítés, majd még kettő, a Facebook felületén megsokasodnak a piros pöttyök – ismerős a helyzet? Na, ez hamarosan megszűnik, feltéve, ha ön is akarja.
Hamarosan kikapcsolhatja azokat az idegesítő kis Facebook-értesítéseket

Szeptemberben lesz tisztújítás, Jakab szerint sok baloldalinak vonzóbb lenne a Jobbik, ha ő lenne a párt elnöke.
Jakab Péter elgondolkodik azon, induljon-e a Jobbik elnöki posztjáért

A Huawei előbb saját magának jelentette be 5G-képes modellek érkezését, de nem kell félteni az almárkát sem: maga a Honor elnöke ígérte meg, hogy még idén ők is előállnak egy olyan telefonnal, amellyel kihasználhatók az új generációs mobilhálózat előnyei.
Az egy dolog, hogy 5G-s Honor telefon jön, de nagy kérdés, hogy mi lesz rajta

Egészen új szintre emelte a Pentagon a biometrikus azonosítást. Az általuk fejlesztett Jetson nevű lézernek ugyan vannak még működési nehézségei, de összességében jóval hatékonyabb lehet, mint az ujjlenyomat-olvasás vagy az arcszkennelés.
Egyszerre lenyűgöző és ijesztő a Pentagon új lézere