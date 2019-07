Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tisztem véleményt mondani egy partnerünk szpotjáról – írta a Facebookon Lobenwein Norbert.","shortLead":"Nem tisztem véleményt mondani egy partnerünk szpotjáról – írta a Facebookon Lobenwein Norbert.","id":"20190701_volt_nagyszinpad_orban_viktor_terror_haza_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc353f7a-c319-42fc-9d97-40e05666ef50","keywords":null,"link":"/elet/20190701_volt_nagyszinpad_orban_viktor_terror_haza_fesztival","timestamp":"2019. július. 01. 18:43","title":"A VOLT főszervezője is reagált arra, hogy a nagyszínpadon Orbánt adták a fesztiválozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fényes nappal rámolták ki a bankfiókot, senkinek nem esett bántódása.","shortLead":"Fényes nappal rámolták ki a bankfiókot, senkinek nem esett bántódása.","id":"20190701_Kiraboltak_egy_bankfiokot_Bugyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ba8f69-73de-4ea0-9a13-06676ea3f7af","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Kiraboltak_egy_bankfiokot_Bugyin","timestamp":"2019. július. 01. 17:45","title":"Kiraboltak egy bankfiókot Bugyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Üzemanyagot készít műanyaghulladékból egy német startup cég, amely bejelentése szerint hat év kutatás után készen áll a termelés megkezdésére.\r

\r

","shortLead":"Üzemanyagot készít műanyaghulladékból egy német startup cég, amely bejelentése szerint hat év kutatás után készen áll...","id":"20190701_muanyaghulladekbol_uzemanyag_biofabrik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e2c1c0-d4cb-43b4-a098-6f60d6769642","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_muanyaghulladekbol_uzemanyag_biofabrik","timestamp":"2019. július. 01. 09:03","title":"1 kg hulladékból csinálnak 1 liter üzemanyagot, és most beindítják a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Kónya István a Kúria elnökhelyettese beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában a Hableány tragédiája és a Viking Sigyn kapitányának szabadlábra helyezése kapcsán. ","shortLead":"Erről Kónya István a Kúria elnökhelyettese beszélt a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában a Hableány tragédiája...","id":"20190630_Felulvizsgalja_a_Kuria_az_ovadek_kiszabasanak_gyakorlatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d738c507-6d49-4d63-b07a-dce259e10d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caff3815-7932-4778-bb61-7cf68de7eafc","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Felulvizsgalja_a_Kuria_az_ovadek_kiszabasanak_gyakorlatat","timestamp":"2019. június. 30. 15:38","title":"A Hableány-tragédia miatt vizsgálná felül a Kúria az óvadék gyakorlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","shortLead":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","id":"20190701_brexit_farage","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138f455-2102-47bb-8e32-9f882afc01cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_brexit_farage","timestamp":"2019. július. 01. 16:42","title":"Légvár Nigel Farage Brexit-mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrök kizárták az idegenkezűség gyanúját, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják, hogyan fulladhatott bele valaki a Lupa-tóba.","shortLead":"A rendőrök kizárták az idegenkezűség gyanúját, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják, hogyan fulladhatott bele...","id":"20190701_Belefulladt_egy_ferfi_a_Lupatoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8154d2ae-cc17-40fd-bed5-5b63428af87d","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Belefulladt_egy_ferfi_a_Lupatoba","timestamp":"2019. július. 01. 12:37","title":"Belefulladt egy férfi a Lupa-tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51817d72-9f9b-442a-96e3-a8dc547e73bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple legendás formatervezőjét parodizáló Twitter-csatorna elképzelte, mit lett volna, ha a brit szakember kimarad a MacBook munkálataiból. ","shortLead":"Egy, az Apple legendás formatervezőjét parodizáló Twitter-csatorna elképzelte, mit lett volna, ha a brit szakember...","id":"20190701_jony_ive_apple_macbook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51817d72-9f9b-442a-96e3-a8dc547e73bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1b165e-5945-495e-8aa6-112736d2ad2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_jony_ive_apple_macbook","timestamp":"2019. július. 01. 18:03","title":"Mi lett volna, ha nem Jony Ive tervezi az Apple laptopjait? Lehet, hogy épp ez – kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták, a kést is megtalálták.","id":"20190701_Megszurt_ket_embert_egy_19_eves_fiatal_a_XIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48329dee-572d-4874-b2b4-872b80c167e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Megszurt_ket_embert_egy_19_eves_fiatal_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. július. 01. 21:12","title":"Megszúrt két embert egy 19 éves fiatal a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]